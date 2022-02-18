Chẳng cần "biến hình" hay "hóa sư tử", chị em chỉ cần áp dụng 3 chiêu này, chồng răm rắp làm theo

Phụ nữ yêu 18/02/2022 14:16

Đừng kiểm soát quá nhiều không gian riêng tư của đàn ông. Cũng giống như phụ nữ có thế giới riêng của mình, thì đàn ông cũng vậy.

Không cố gắng giữ anh ấy

Nếu người đàn ông ấy không còn yêu bạn thì bạn đừng nhọc lòng cố gắng giữ chân anh ấy. Sẽ có ngày bạn nhận ra rằng, níu giữ họ là một điều vô ích và mình đã quá thời lãng phí thời gian của bản thân.

Đàn ông đa phần đều vô tâm nhưng lại không thích quản thúc từ người khác, đặc biệt từ vợ. Do đó nếu bạn đã cố gắng hết mình để giữ anh ta mà không được thì hãy buông tay. Đôi khi đây cũng là cách hay, bởi biết đâu anh ta sẽ suy nghĩ lại nên tự thay đổi bản thân tốt đẹp hơn.

Chẳng cần 'biến hình' hay 'hóa sư tử', chị em chỉ cần áp dụng 3 chiêu này, chồng răm rắp làm theo - Ảnh 1

Tôn trọng không gian riêng tư của chồng cũng là cách để giữ chồng, để anh ấy thấy mình được tôn trọng, ưu ái. Ảnh minh họa

Cho chồng một không gian riêng

Đừng kiểm soát quá nhiều không gian riêng tư của đàn ông. Cũng giống như phụ nữ có thế giới riêng của mình, thì đàn ông cũng vậy.

Tôn trọng không gian riêng tư của chồng cũng là cách để giữ chồng, để anh ấy thấy mình được tôn trọng, ưu ái.

Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng, cứ bên chồng 24/24 là tốt, anh ta sẽ chẳng có cơ hội để mắt tới ai hay làm điều gì sai trái. Nhưng như vậy là sai rồi, người đàn ông ấy sẽ mãi là một đứa trẻ con không bao giờ suy nghĩ được thấu đáo và bạn có chắc sẽ mãi theo được sát bên anh ấy không?

Giỏi trong “chuyện ấy”

Là phụ nữ khôn ngoan, trước tiên bạn hãy học cách để giỏi “chuyện ấy”. Bạn nên là người chủ động, mạnh dạn thay đổi các tư thế, không gian, để tạo hào hứng, phấn khởi cho đối phương.

Nếu “chuyện ấy” thành công mỹ mãn thì bạn có thể hoàn toàn tự tin làm chủ được người đàn ông của mình rồi.

Họ sẽ thấy gắn bó với bạn hơn, quyến luyến không muốn rời xa bạn. "Chuyện ấy" thăng hoa là điều thuận lợi để bạn có thể làm nũng, đề nghị anh ấy thay đổi tật xấu, nhắc cho anh ấy biết những điều còn khiến bạn buồn. Rồi từ từ theo thời gian, anh ấy sẽ vì bạn mà sống tốt lên rất nhiều.

Xót xa mối tình của cặp đôi 10 năm bên nhau thì 9 năm yêu xa, chuẩn bị cưới thì chàng trai gặp nạn

Xót xa mối tình của cặp đôi 10 năm bên nhau thì 9 năm yêu xa, chuẩn bị cưới thì chàng trai gặp nạn

Mai là sinh nhật nó tròn 30 tuổi. Cái tuổi mà bạn bè nó đã lập gia đình hết, vậy mà nó... Chẳng có gì. Nếu anh vẫn còn, nó nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện gia đình tâm sự gia đình Phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này