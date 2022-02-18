Chẳng cần "biến hình" hay "hóa sư tử", chị em chỉ cần áp dụng 3 chiêu này, chồng răm rắp làm theo

Đừng kiểm soát quá nhiều không gian riêng tư của đàn ông. Cũng giống như phụ nữ có thế giới riêng của mình, thì đàn ông cũng vậy.

Không cố gắng giữ anh ấy

Nếu người đàn ông ấy không còn yêu bạn thì bạn đừng nhọc lòng cố gắng giữ chân anh ấy. Sẽ có ngày bạn nhận ra rằng, níu giữ họ là một điều vô ích và mình đã quá thời lãng phí thời gian của bản thân.

Đàn ông đa phần đều vô tâm nhưng lại không thích quản thúc từ người khác, đặc biệt từ vợ. Do đó nếu bạn đã cố gắng hết mình để giữ anh ta mà không được thì hãy buông tay. Đôi khi đây cũng là cách hay, bởi biết đâu anh ta sẽ suy nghĩ lại nên tự thay đổi bản thân tốt đẹp hơn.

Tôn trọng không gian riêng tư của chồng cũng là cách để giữ chồng, để anh ấy thấy mình được tôn trọng, ưu ái. Ảnh minh họa

Cho chồng một không gian riêng

Đừng kiểm soát quá nhiều không gian riêng tư của đàn ông. Cũng giống như phụ nữ có thế giới riêng của mình, thì đàn ông cũng vậy.

Tôn trọng không gian riêng tư của chồng cũng là cách để giữ chồng, để anh ấy thấy mình được tôn trọng, ưu ái.

Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng, cứ bên chồng 24/24 là tốt, anh ta sẽ chẳng có cơ hội để mắt tới ai hay làm điều gì sai trái. Nhưng như vậy là sai rồi, người đàn ông ấy sẽ mãi là một đứa trẻ con không bao giờ suy nghĩ được thấu đáo và bạn có chắc sẽ mãi theo được sát bên anh ấy không?

Giỏi trong “chuyện ấy”

Là phụ nữ khôn ngoan, trước tiên bạn hãy học cách để giỏi “chuyện ấy”. Bạn nên là người chủ động, mạnh dạn thay đổi các tư thế, không gian, để tạo hào hứng, phấn khởi cho đối phương.

Nếu “chuyện ấy” thành công mỹ mãn thì bạn có thể hoàn toàn tự tin làm chủ được người đàn ông của mình rồi.

Họ sẽ thấy gắn bó với bạn hơn, quyến luyến không muốn rời xa bạn. "Chuyện ấy" thăng hoa là điều thuận lợi để bạn có thể làm nũng, đề nghị anh ấy thay đổi tật xấu, nhắc cho anh ấy biết những điều còn khiến bạn buồn. Rồi từ từ theo thời gian, anh ấy sẽ vì bạn mà sống tốt lên rất nhiều.

Xót xa mối tình của cặp đôi 10 năm bên nhau thì 9 năm yêu xa, chuẩn bị cưới thì chàng trai gặp nạn Mai là sinh nhật nó tròn 30 tuổi. Cái tuổi mà bạn bè nó đã lập gia đình hết, vậy mà nó... Chẳng có gì. Nếu anh vẫn còn, nó nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

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