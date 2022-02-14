Anh và Nó quen nhau khi nó là tân sinh viên còn anh học năm 3. Lần đầu tiên gặp anh nó đã bị thu hút với giọng nói, nụ cười với cái răng khểnh rất duyên và giọng hát làm nó say đắm. Anh hát hay lắm, đánh đàn lại giỏi nữa. Nó bắt đầu tìm hiểu về ạnh và yêu đơn phương anh luôn.

Yêu anh, Nó hạnh phúc lắm, anh chiều Nó, thương Nó. Anh ra trường anh về quê xin việc, mặc cho Nó nhờ bố Nó xin việc giúp anh nhưng anh từ chối. Nó biết anh không muốn người ta nói anh nọ kia. Yêu xa...

Gần 1 năm cuối cùng Nó cũng chinh phục được trái tim của anh. Yêu nhau rồi Nó hỏi sao tán anh khó thế. Anh bảo anh không dám yêu con gái Hà Nội, nhà anh nghèo, điều kiện gia đình anh không tốt lên anh... Nhưng sự chân thành của Nó đã thành công và lấy được trái tim của anh.

Nó ra trường, đi làm. Nó và anh yêu nhau bình yên lắm. Chẳng cãi nhau, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với Nó. Nó biết Nó đã chọn được đúng người. Lần đầu tiên anh đưa Nó về nhà anh. Anh bảo "nhà anh nghèo lắm, đừng chê nha". Nó cười hạnh phúc. Về nhà anh, ba mẹ anh quý Nó lắm, mẹ anh bảo anh kể nhiều về Nó lắm. Nhưng... Yêu nhau gần 10 năm, ba mẹ Nó giục cưới. Nó bảo anh không cưới Nó à. Anh lại cười. Anh bảo anh cố sang năm xây xong nhà mới đón Nó về được. Anh muốn cho Nó một cuộc sống đầy đủ hơn.

Ảnh minh họa

10 năm bên nhau thì đến hơn 9 năm yêu xa. Thanh Hoá - Hà Nội. Yêu anh Nó yêu luôn quê hương của anh, mỗi lần về nhà anh Nó thấy bình yên đến là thường. Cuộc sống không nhộn nhịp như ngoài Hà Nội...

Tháng 8 năm ngoái anh bỏ Nó đi. Nó nhớ mãi hôm đó trời Hà Nội mưa to, 11h đêm nó thấy số anh gọi. Nó còn đang định dỗi anh vì sao cả tối không thèm gọi cho Nó. Là mẹ anh gọi, mẹ bảo anh bị tai nạn mất rồi Nó về luôn đi... Gần 2 ngày Nó ngồi ở mộ anh về Nó bị ốm gần 1 tháng. Nó đã từng uống 1 vốc thuốc ngủ để đi theo anh nhưng có lẽ anh không đón Nó nên Nó không đi được. Ba mẹ nó, ba mẹ anh, anh trai Nó mọi người đều mắng Nó sao ngốc thế. Cuối năm vừa rồi Nó bỏ tất cả về nhà anh gần 2 tháng. Ba mẹ anh nhận nó là con gái. Nó tự hứa với bản thân mình sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ anh.

Tết vừa rồi Nó cũng về nhà anh ăn tết, đêm nào Nó cũng ra bàn thờ của anh để nói chuyện với anh. Mẹ anh đêm nào cũng khóc, Nó biết tất cả nhưng lại không làm gì được vì chính Nó đến tận bây giờ còn chưa thoát ra khỏi nỗi đau đó. 30 tuổi... Cái tuổi Nó cảm thấy chông chênh đến lạ thường. Ngày trước có anh Nó ngỡ là đã có tất cả trong tay. Bây giờ mất anh nó cảm thấy cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Nó khóc nhiều quá, đêm nào Nó cũng khóc. Bây giờ Nó thật sự không còn là Nó nữa rồi. Một cô gái năng động tự tin đâu còn. Bây giờ Nó cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt quá, khó thở quá. Lúc nào cũng chỉ muốn ở 1 mình trong phòng. Xem lại nhưng video anh hát, nhưng bức ảnh của anh mà tim Nó đau quá. Hôm nay facebook báo ôn lại kỉ niệm 1 năm trước. Ngày này năm ngoái anh đang ở bên Nó, anh chuẩn bị sinh nhật cho Nó. Đau thật.

"Ở nơi đó anh có nhớ em không, anh sống có hạnh phúc không, đồ ích kỷ đồ xấu xa. Anh đã hứa không buông tay mà, em sẽ giúp anh xây nốt căn nhà cho ba mẹ, làm nốt nhưng ước mơ còn dang dở của anh. Em sẽ thay anh chăm sóc tốt cho ba mẹ. Sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của anh. Anh mãi là ánh nắng của cuộc đời em.

Yêu anh, nhớ anh, chàng trai của em".

Nguồn: MXH