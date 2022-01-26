5 món quà mừng cưới không thể bỏ qua cho ngày hạnh phúc

Phụ nữ yêu 26/01/2022 20:43

Đám cưới là một ngày trọng đại của đời người. Những khách mời trong đám cưới là những người thân, bạn bè. Đi mừng cưới đã trở thành phong tục đẹp và quà cưới là đặc trưng trong đám cưới của người Việt. Thay vì chọn tặng phong bì, nhiều người quyết định lựa chọn một món quà cưới ẩn chứa thông điệp tốt đẹp dành tặng đôi vợ chồng trẻ. Bởi vì giữa những người anh chị em thân thiết, tình cảm không thể cân đong đo đếm bằng tiền bạc. 

Lưu ý đặc biệt khi mua quà cưới

Tiền tiêu rồi sẽ hết, chỉ có món quà đẹp đẽ, sang trọng và ý nghĩa mới có thể ở lại lâu dài. Và mỗi khi ngắm nhìn tặng phẩm, bạn thân sẽ nhớ tới tình cảm chân thành mà bạn gửi trao. Đồng thời, món quà cưới ý nghĩa này cũng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hôn nhân của người bạn tri kỉ.

- Quà cưới cần tạo dấu ấn độc đáo và ý nghĩa

Còn gì tuyệt vời hơn vào ngày trọng đại sẽ nhận được một món quà từ người thân  bạn bè không những đẹp mắt mà còn chứ chan những tình cảm, ý nghĩa sâu xa. Chúng ta nên ưu tiên các món quà tặng độc đáo, lạ mắt, ấn tượng để lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ Như cặp thiên nga trang trí, đồng hồ để bàn, một chiếc đèn ngủ lãng mạn.. kèm một chiếc thiệp nhỏ xinh. Lưu lại những lời chúc gửi gắm nhiều điều muốn nói.

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- Quà cưới tặng bạn thân cần có nguồn gốc rõ ràng

Dù quà đắt hay rẻ thì bạn vẫn phải tìm kiểu kỹ. Ưu tiên tìm các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Tuyệt đối không chủ quan chọn bừa chọn ẩu. 

Top 5 những món quà cưới độc đáo, ý nghĩa

1. Đôi Chim Thiên Nga món quà cưới đẹp và ý nghĩa

Chim thiên nga thường được decor trang trí trong phòng khách hay phòng ngủ để biểu trưng cho sự tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc. Bởi Thiên nga là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, tình yêu vĩnh cửu và lòng chung thuỷ.

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Đôi chim thiên nga gốm sứ với vẻ đẹp tinh tế sẽ là món quà cưới tuyệt vời dành cho người thân, bạn bè

2. Tặng những món đồ decor Hươu Nai Trang Trí Trong Nhà

Hươu là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và dồi dào sức khỏe. Tượng trang trí con Hươu cũng được cho là mang đến sự sung túc, trường thọ và thịnh vượng. Hươu tượng trưng cho tuổi thọ và sự tốt lành. Nơi loài hươu sống thường có khí hậu và phong cảnh tuyệt đẹp. Đó chính là nơi mà linh khí tụ hội. Chính vì thế, hươu có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh

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3. Tượng Cặp Đôi Tình Yêu Ngọt Ngào

Tượng trang trí Cặp đôi tình yêu với khoảnh khắc ngọt ngào, với nụ hôn nồng thắm sẽ làm cho không gian của bạn trở nên lãng mạn, ấm cúng.

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Bạn có thể làm quà mừng cưới, hay quà kỷ niệm ngày cưới rất đẹp, thiết thực và ý nghĩa

4. Những chiếc lọ hoa là món quà thiết thực và bền lâu

Chim công là một loài vật xinh đẹp. Chim công còn là biểu trưng cho sự may mắn và cát tường. Chính vì thế, biểu tượng chim công là niềm cảm hứng dồi dào cho các tác phẩm nghệ thuật hội họa, điêu khắc hay đúc nặn. Chim công luôn gắn liền với những tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy, sang trọng và tinh tế. Bình hoa gốm sứ trang trí con chim công BG030 chính là một trong những kiệt tác nghệ thuật hết sức tinh tế và độc đáo

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5. Đĩa trái cây và những vật dụng nhà bếp dành tặng cô dâu

Một gia đình hạnh phúc êm ấm luôn cần bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Nội trợ, bếp núc, nấu nướng luôn gắn liền với những nàng dâu. Những vât dụng nhà bếp: đĩa trái cây đẹp, khay mứt trang trí, bộ đồ gia dụng xịn xò luôn khiến chị em mê tít.

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Ladora – Địa chỉ vàng cho quà tặng đám cưới và đồ decor trang trí trên thị trường 

Với mong muốn đáp ứng được những nguyện vọng của khách hàng khi lựa chọn các món quà phù hợp cho người thân, bạn bè trong những dịp trọng đại. Ladora ra đời chuyên phân phối đồ decor trang trí nội thất nhà đẹp, quà tặng cưới độc đáo, là địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng toàn quốc hiện nay.

Ladora ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng trước tiên bởi mẫu mã quà tặng phong phú, đa dạng, thích hợp với mọi dịp lễ, tết, sinh nhật hay đơn giản để trang trí nội thất nhà ở. Cùng với đó dưới sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên, bạn sẽ tìm ra được món quà thích hợp nhất, vừa đẹp vừa sang lại hợp túi tiền.

Với phương châm sự hài lòng của khách hàng là nền tảng xây dựng thành công, Ladora luôn mong muốn cung cấp những sản phẩm độc đáo, chất lượng nhất, cam kết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, chế độ bảo hành cùng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn vào những ngày đầu năm mới 2022.

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Từ khóa:   may mắn tài lộc sức khỏe

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