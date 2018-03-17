Cách làm người cũ tiếc 'ngẩn ngơ' khi gặp lại bạn

Dù cho bạn làm bất cứ việc gì, đi chơi hay đi siêu thị hãy nhớ ăn mặc thật đẹp và phù hợp với hoàn cảnh. Bạn chẳng cần phải quá điệu đà chỉ cần bạn biết chải chuốt, chăm sóc cho ngoại hình của mình là được rồi. Trong trang phục hàng ngày, hãy làm thế nào để trông mình đừng quá luộm thuộm. Chăm sóc vẻ ngoài để khiến anh ta cảm thấy hối tiếc vì đã để mất một cô nàng xinh đẹp và trẻ trung như vậy.

Như thế sẽ chỉ làm mọi người và anh ta cảm thấy bạn thật bi lụy và yếu đuối mà thôi. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong mệt mỏi và đau khổ, tại sao bạn lại không cho mọi người thấy những điều tích cực xung quanh bạn như công việc, học tập, những chuyến du lịch vui vẻ,… Bạn chắc chắn sẽ thấy thật thoải mái và ngày càng lạc quan hơn.

Trưởng thành hơn trong cách đối nhân xử thế

Điều tệ hại là với những gã đàn ông thích trêu đùa phụ nữ thì nước mắt, sự yếu đuối chỉ khiến họ cảm thấy thương hại thậm chí là họ thấy bạn thật nực cười. Cho nên, hãy tự tin sống và cho anh ta thấy được bạn đã dễ dàng vượt qua chuyện này như thế nào.

Nếu trong trường hợp đặc biệt bạn chẳng may đụng mặt với người cũ đừng ngần ngại thể hiện sự tự tin của mình. Bằng cách nở nụ cười và nói chuyện một cách chín chắn hơn, khi ấy bạn sẽ là cô nàng cuốn hút biết bao. Nhưng hãy nhớ, trong giao tiếp tuyệt đối không nên buông lời tán tỉnh, chỉ cần sự thân thiện có khoảng cách là được.

Tự tin nở nụ cười và giao tiếp với người cũ sẽ giúp bạn trở nên thật thu hút - Ảnh: Internet

Đối xử tốt hơn với người mới

Cách để người cũ cảm thấy hối tiếc nhất đó chính là việc bạn đối xử với người mới tốt hơn. Để khi nhìn vào, anh ta sẽ phải suy nghĩ rằng: “Cô ấy là một người bạn gái thật tuyệt”.

Không trả lời tin nhắn nhanh quá

Đừng vội trả lời ngay khi bạn vừa nhận được tin nhắn. Hãy cứ để đó qua một vài ngày sau bởi hiện tại bạn mới là người nắm quyền chủ động nên cứ “làm cao” đi. Sau đó chỉ nhắn lại rằng: “Xin lỗi, bây giờ em mới thấy tin nhắn”, đó là những lời có độ sát thương rất cao.

Để kết thúc cuộc nói chuyện bạn nên tỏ thái độ thờ ơ và lạnh lùng một chút. Hoặc cách hiệu quả để kết thúc cuộc nói chuyện chính là lấy lý do bạn đang bận. Nhưng nhớ rằng không nên nói rõ bạn bận việc gì mà chỉ cần đơn giản cho anh ta biết “tôi đang bận” mà thôi.

Sống hạnh phúc và dứt khoát trong chuyện tình cảm

Sống thật hạnh phúc với những gì mình đang sở hữu chính là cách tốt nhất khiến người cũ cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ rơi bạn. Nhìn thấy bạn tự do, yêu đời thì chắc chắn anh chàng nào cũng cảm thấy ghen tức.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng nên nhớ rằng “khi quá khứ gọi đừng bao giờ trả lời”, đối với tình cũ bạn cần có sự dứt khoát. Một khi đã đi theo quyết định sống cuộc đời của riêng mình, bạn phải thật mạnh mẽ và không để phút yếu lòng khiến bạn đau khổ sau này.