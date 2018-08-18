Cách khiến chồng nghe lời vợ răm rắp không thôi!

Phụ nữ khôn ngoan và tinh tế còn phải biết rõ lúc nào nên tin chồng, lúc nào nên suy xét lại chồng, khi nào thì tin vào chính mình. Chỉ như vậy mới giúp giữ vững hạnh phúc gia đình ngày càng bền chặt, gắn kết hơn.

Làm vợ không quá phải toan tính nhưng cũng đừng quá dại khờ, ngây thơ mà hãy khôn ngoan và tinh tế. Khôn ngoan ở đây là biết lúc nào cần nói, lúc nào nên im lặng để chồng được thoải mái nhất. Thế nhưng người phụ nữ tinh tế cũng phải biết khi nào thì dùng những lời nói nhẹ nhàng để động viên, chia sẻ cùng chồng. Thời điểm nào cần phải dữ dội để chồng biết điểm dừng.

Bất cứ ai cũng cần có những khoảng không gian, thời gian riêng của mình. Vì thế đừng bao giờ bắt chồng phải thay đổi sở thích, thói quen của mình như thi thoảng tụ tập bạn bè, xem trận bóng đa yêu thích,… Bởi đơn giản đây là thế giới của chồng – một thế giới đa dạng và nhiều màu sắc. Nếu là người vợ khôn ngoan, hiểu chuyện bạn sẽ biết rằng không phải cứ nắm chặt là anh ấy sẽ ở bên bạn, mà như vậy chỉ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu.

Một người phụ nữ khôn ngoan và tinh tế như thế sẽ được đàn ông trân trọng, yêu thương. Bởi với họ bạn sẽ là chỗ dựa cho anh ấy khi anh ấy mệt mỏi, lúc anh ấy gục ngã và chia sẻ mọi điều với bạn.

Thế nên phụ nữ hãy cứ để cho chồng được làm những gì mình thích, dành cho chồng khoảng không gian riêng để tận hưởng cuộc sống. Khi bạn tôn trọng anh ấy, chấp nhận nhưng sở thích của anh ấy thì anh ấy cũng sẽ yêu thương và thấu hiểu bạn hơn. Đồng thời tự anh ấy sẽ biết mình phải làm gì để phù hợp với bạn, gắn kết hạnh phúc gia đình.

3. Giữ chồng bằng khí chất riêng

Nếu bạn đang loay hoay với câu hỏi làm cách nào để chồng nghe lời vợ thì bí quyết chính là luôn giữ cho mình một khí chất riêng. Đàn ông thì ai cũng yêu thích cái đẹp, bị rung động trước một cô nàng sexy, nóng bỏng và quyến rũ. Thế nên phụ nữ phải biết giữ chồng bằng khí chất của riêng mình mà không phải cô gái nào cũng có được. Phụ nữ hãy luôn biết làm mới mình, hoàn thiện bản thân từ cách ứng xử đến tri thức, hình thể. Nếu bạn luôn gây ấn tượng tốt cho người đàn ông của mình thì chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến người đàn bà khác bên ngoài.

Hãy giữ chồng bằng khí chất riêng - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn biết cách giữ thể diện cho chồng

Với đàn ông thể diện của họ quan trọng lắm. Thế nên đã là đàn bà khôn, là người vợ tinh tế thì phải biết giữ thể diện cho chồng. Đừng có bù lu bù loa với chồng ngay chỗ đông người vì như thế chẳng hay ho chút nào, ngược lại còn bị mọi người đánh giá. Như vậy không những mất mặt bạn mà còn khiến cái tôi của chồng bị tổn thương.

Vì vậy hãy luôn biết chỗ nào, thời điểm nào để hai vợ chồng giải quyết mâu thuẫn hay cùng ngồi lại để thảo luận một vấn đề gì đó. Đấy mới là giải pháp làm cách nào để chồng nghe lời vợ.

5. Hãy là người đàn bà độc lập và bản lĩnh

Cho dù đã kết hôn thì bạn cũng cần phải là người có bản lĩnh, có chính kiến riêng và dám đứng lên bảo vệ những chính kiến của mình nếu nó là đúng, là hợp lý. Sẵn sàng vượt qua khó khăn cùng chồng và hãy là chỗ dựa khi chồng cần. Mặt khác đàn bà cũng cần phải độc lập về tài chính, kiếm ra tiền thì mới được đàn ông trân trọng. Hãy cho anh ấy thấy rằng bạn là một phần trong cuộc sống của anh ấy và sẽ cùng anh ấy gánh vác trách nhiệm gia đình.

Muốn chồng nghe lời phụ nữ hãy độc lập và có bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng quên chuyện yêu

Muốn chồng nghe lời thì phụ nữ hãy luôn biết cách làm mới chuyện yêu và mang đến cho chồng những cảm xúc mới lạ trong mỗi lần yêu. Chắc chắn sẽ không một người đàn ông nào cưỡng lại được sức hút từ người phụ nữ anh ấy yêu với những sự mới lạ, thú vụ trong chuyện chăn gối. Vì vậy hãy thử áp dụng những tư thế yêu mới, hãy đổi vị thế là người chủ động và khêu gợi anh ấy,… Cá chắc rằng anh ấy sẽ say đắm và chỉ muốn về ngay với bạn mỗi khi tan làm.