Bí quyết giữ chồng đỉnh cực đỉnh khiến chồng tan sở là muốn chạy ngay về nhà

Một người phụ nữ thành công trong thời đại ngày nay, ngoài công việc ổn định bên ngoài còn phải chăm sóc tốt cho ngôi nhà nhỏ của mình. Hãy học ngay những bí quyết giữ chồng cực đỉnh dưới đây để chồng tan sở là muốn bay ngay về nhà bạn nhé.

Bên cạnh đó, đàn ông cũng giống như phụ nữ, tình yêu thương con cái của họ cũng vô cùng lớn lao. Hãy chăm sóc tốt cho bọn trẻ của bạn, những tiếng cười và sự thông minh, ngoan ngoãn của chúng luôn là động lực thôi thúc đàn ông trở về nhà.

Hãy xây dựng một tổ ấm thực thụ của cả hai. Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sân xướng. Đôi khi hãy đổi gió cho ngôi nhà bằng một vài sự thay đổi nhỏ như thêm một bình hoa hay chậu cảnh cho không gian thêm tươi mới.

Hãy tránh để chồng cảm thấy gia đình, vợ con là những gánh nặng. Không nên quát tháo con cái quá nhiều khi chồng ở nhà, nếu chúng không nghe lời, hãy cố gắng thử cách khác. Những tiếng ồn ào, cãi mắng nhau của vợ và con sẽ có thể khiến những ông chồng cảm thấy ngột ngạt. Và đó sẽ là lí do họ không thích ở nhà.

Giữ chồng bằng việc nấu những món ăn mà anh ấy thích

Trước khi chinh phục trái tim đàn ông, bạn có thế chinh phục cái dạ dày của anh ta trước. Đối với đàn ông có gia đình cũng vậy, những bữa cơm gia đình ngon ngọt bao giờ cũng hơn những bữa tiệc rượu nhàm chán bên ngoài. Còn gì ấm áp hơn nếu sau những giờ làm việc căng thẳng, trở về nhà được tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên mâm cơm vợ nấu, đặc biệt lại toàn những món mà anh ta thích.

Đàn ông họ chỉ thờ ơ với gia đình nếu người vợ không khéo trong việc níu giữ trái tim và dạ dày của họ. Ngoài việc chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp họ giải tỏa tâm lí khi họ cảm thấy stress, hãy thường xuyên an ủi họ bằng những bữa cơm dẻo canh ngọt.

Cho chồng những không gian riêng cùng bạn bè.

Đàn ông ra ngoài phải có bạn có bè. Bạn bè giống như đôi cánh của một con hổ đối với đàn ông vậy. Đôi lúc, bạn bè có ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ và cách hành xử của họ. Do đó, một người phụ nữ thông minh sẽ không ngăn cấm chồng kết giao với bạn bè. Hãy để cho người đàn ông tự tin thể hiện cái tôi của mình với bạn bè, đừng lúc nào cũng ngăn cấm họ ra ngoài chơi cùng bạn. Dẫu biết rằng đôi lúc bạn rất bận rộn với công việc gia đình, con cái và khó chịu khi chồng mình ra ngoài ăn chơi nhậu nhẹt cùng bạn. Nhưng đàn ông là thế mà. Có thương vợ thương con đến mấy, thì vẫn có những lúc cái thương ấy nó không thể hiện bằng hành động.

Nếu muốn chồng về nhà ngay sau mỗi giờ làm, hãy ngỏ lời muốn chồng mời bạn về nhà nhậu. Bữa nhậu do chính tay vợ mình làm để thể hiện với bạn bè sẽ làm anh ấy thấy bạn hiểu lí lẽ hơn đấy.

Không thực hiện nghiệp vụ thám tử tư với chồng

Dù đã là chồng bạn thì anh ấy cũng cần khoảng trời của riêng mình. Rất nhiều phụ nữ có cách quản lí chồng thái quá như lúc nào cũng điều tra xem anh đang ở đâu, nay anh đi cùng những ai, làm gì… Hoặc quá đáng hơn, nhiều người lại lúc nào cũng bám riết lấy chồng, chi phối toàn bộ thời gian của chồng.

Tuy nhiên, hãy làm một người phụ nữ thông minh, lấy nhu chế cương đối với người đàn ông của mình. Bạn đã nghe đến câu “ thả để bắt” chưa nhỉ? Hãy để chồng có một không gian riêng. Tất nhiên, không gian riêng đó phải đảm bảo rằng bạn biết quá nửa, chỉ càn cách bạn biết không khiến anh ấy cảm thấy mất tự do.