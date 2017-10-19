Vợ người luôn đẹp trong mắt đàn ông

Cái lẽ “vợ người bao giờ cũng đẹp” không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi đơn giản bất cứ người đàn ông nào thấy một người phụ nữ lạ, đẹp chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ, “tấm tắc” khen ngợi. Các đức ông chồng ngày nào cũng đối diện với vợ, tối nào cũng nằm cạnh vợ, sống cùng vợ nên hiểu quá rõ về nhau: từ sở thích, sở trưởng, sở đoản đến những tính xấu đều nắm “tường tận”. Thế nên đôi khi cánh đàn ông “thấy chán vợ” là vì thế. Và tất nhiên thấy một người phụ nữ khác, bao nhiêu thứ muốn khám phá, muốn tìm hiểu nên cảm thấy cô ấy “đẹp” cũng là lẽ đương nhiên.

Chúng ta thường thấy đàn ông hay có câu cửa miệng “Vợ thằng bạn anh dạo này xinh thế, trông ngon ơi là ngon.” Tuy nhiên không có nghĩa khen thế là anh ấy không yêu vợ, không thương vợ mà đơn giản trong mắt đàn ông “vợ người bao giờ cũng đẹp”.

Hơn nữa ngày nào cánh mày râu cũng đi làm về nhà, gặp vợ. Mà vợ thì hết việc cơ quan đến việc cơm nước, bếp núc, chăm chồng chăm con nên nhiều khi người phụ nữ quên đi việc làm đẹp. Thậm chí lúc nào cũng đầu bù tóc rối, gây gây mùi sữa, ăn mặc luộm thuộm khiến các ông chồng không khỏi ngán ngẩm “sao dạo này vợ anh tàn tạ thế”, “vợ anh giờ chẳng giống lúc yêu gì”, “lúc yêu vợ anh xinh là thế, đẹp là vậy mà giờ sao….thật phũ phàng”. Trong khi đó hoàn cảnh đàn ông gặp vợ bạn, vợ người thường là trong những dịp đặc biệt như lễ tết, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm…Thế nên chắc chắn vợ bạn, vợ người sẽ tân trang nhan sắc, chỉnh chu áo quần và không quên chút son phấn để làm đẹp cho bản thân, làm chồng cảm thấy tự hào. Chính những lẽ đó các ông chồng mới cảm thấy “vợ bạn thật xinh, thật trẻ trung và quyến rũ”.

Tuy nhiên đàn ông đâu biết được rằng sau ánh hào quang rưc rỡ đó, vợ người vợ bạn cũng trở về làm người vợ của gia đình, người mẹ của các con với bao lo toan bề bộn. Họ cũng lôi thôi, luộm thuộm như vợ các anh mà thôi, cũng suốt ngày ca thán việc này việc nọ, cũng suốt ngày “chi li từng tý một”, quản thúc chồng, giục chồng đi làm về sớm, kêu chồng phụ giúp việc nhà… Thế nên khi hỏi về vợ bạn, các ông bạn ấy cũng ngán ngẩm mà “vợ tôi thế này, vợ tôi thế kia”, “chán lắm ông à” như chính các anh ca thán vợ mình.

Các anh thử nghĩ mà xem những lúc ra ngoài cùng các anh vợ anh cũng rất đẹp và lộng lẫy, ăn nói dễ nghe phải không nào? Những lúc đi làm cô ấy cũng chỉn chu, cũng áo này váy kia trông rất nổi bật và quyến rũ đó thôi.

Thế nên đàn ông à hãy trân trọng những người phụ nữ ngay bên cạnh mình bởi đơn giản phụ nữ thay đổi là vì họ hi sinh cho các anh, cho gia đình, cho con. Thay vì hết lời ca ngợi vợ người hãy dành thời gian cho vợ, giúp đỡ vợ công việc nhà, cùng vợ chăm và nuôi dạy con cái, cùng nhau đối nội đối ngoại. Để vợ có thời gian làm đẹp cho mình, chắc chắn vợ các anh sẽ lại trẻ, lại đẹp và lại quyến rũ. Yêu thương, chăm sóc vợ mình là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người đàn ông chứ đừng để vợ mình cũng lại “đẹp” trong mắt người đàn ông khác và có thể sa vào lưới tình một ai đó chỉ vì sự thờ ơ, hờ hững của bạn. Lúc ấy hối cũng không kịp đâu đàn ông à!

Thế nên mới nói đàn ông “giàu vì bạn, sang vì vợ” là lẽ đó.