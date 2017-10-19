Hôn nhân không dành cho những người yếu bóng vía, chỉ yêu thích sự êm đềm

Ai cũng nghĩ giai đoạn đầu mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng giống như trên thiên đường. Điều đó chỉ đúng trong phòng ngủ của vợ chồng hoặc với cặp đôi nào may mắn sống riêng. Đối với các nàng dâu chân ướt chân ráo mới bước vào nhà chồng thì hoàn toàn ngược lại. Nhập gia thì phải tùy tục, các nàng dâu thường khổ sở khi cố gắng thích nghi với sinh hoạt nhà chồng và tạo lâp các mối quan hệ mới.

Có nàng dâu không biết mẹ chồng ghét hành, bữa ăn lại nấu nhiều hành. Báo hại hôm ấy, mẹ chồng bỏ luôn bữa cơm. Dù đã xin lỗi nhưng nàng dâu vẫn vô cùng áy náy. Lại có nàng dâu, chưa quen mặt hết bà con bên chồng. Đi chợ gặp phải bà cô đanh đá, không biết để chào. Người kia mách lại mẹ chồng, hôm đó cô bị mắng oan.

Đi đôi cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi mới được làm mẹ thì người vợ vô cùng mệt mỏi. Những cơn ốm nghén hành hạ khiến người vợ nôn ói, mất ngủ làm suy giảm sức khỏe... Chồng trong thời gian này bị ‘cấm vận’ chuyện chăn gối nên có tâm lý khó chịu, bứt rứt. Giai đoạn nhạy cảm này, người chồng rất dễ tìm kiếm thú vui bên ngoài.

Vợ sinh con đầu lòng - lo lắng, trầm cảm

Cuộc sống của vợ chồng bị ‘lộn tùng phèo’ vì sự xuất hiện của thành viên mới. Thức đêm triền miên chăm con, thiếu ngủ, nhà cửa bừa bộn như bãi chiến trường, loay hoay chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, người vợ thường xuyên stress... Nếu thiếu sự quan tâm, chia sẻ của chồng thì người vợ rất dễ trầm cảm.

Tâm lý của người chồng cũng không khá hơn vợ là mấy. Vừa phụ vợ chăm con, lo kiếm tiền bên ngoài, chuyện gối chăn không vừa ý cộng với sự cáu gắt bực bội của vợ rất dễ khiến đàn ông chán nản. Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng rất hòa thuận, êm ấm nhưng sau khi vợ sinh con lại hay xảy ra cãi vả, xích mích.

Khi kinh tế khó khăn - hiểu rõ sự quan trọng của tiền

Người ta thường ví von “một túp lều tranh, hai quả tim vàng’, nhưng trong cuộc sống hôn nhân nếu kinh tế không ổn định thì rất nhiều vấn đề trầm trọng kéo theo. Con ốm, con đi học, tiền nhà, tiền gạo… Hàng trăm thứ phải lo nên vợ chồng hay xích mích, hục hặc. Tâm trạng chán chường của vợ thường đi kèm cảm giác so sánh chồng với người khác. Đôi khi thất vọng, tại sao mình không lấy người khác?

Ngoại tình - không một lý do nào đủ để tha thứ

Khi vợ và chồng có mối quan hệ ngoài luồng bị bạn đời phát hiện, tổ ấm hạnh phúc có nguy cơ tan vỡ nhiều nhất. Đàn ông dễ quên nhưng không dễ tha thứ, còn đàn bà dễ tha thứ nhưng không bao giờ quên. Vết thương sâu hoắm do sự xuất hiện của người thứ 3 vẫn tồn tại mãi. Như tấm gương, đã vỡ một lần thì không bao giờ còn có thể lành một lần nữa.

Hôn nhân giống như toilet, người trong muốn ra người ngoài lại muốn vô. Nó là con đường không bao giờ bằng phẳng. Những sóng gió, những giai đoạn khó khăn gặp phải là không thể tránh khỏi được. Hôn nhân không dành cho những người yếu bóng vía và chỉ yêu thích sự êm đềm. Nó cần một ‘tay lái lụa’, một người cầm chèo vững chãi. Chỉ khi vượt qua năm giai đoạn khó khăn nhất thì mới mong hôn nhân vững bền.