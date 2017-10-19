Hôn nhân không dành cho những người yếu bóng vía, chỉ yêu thích sự êm đềm

Phụ nữ yêu 19/10/2017 17:17

Khi nắm tay bước vào lễ đường, ai cũng thề nguyền sẽ yêu thương, chung thủy đi với nhau đến hết cuộc đời. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có màu hồng mà còn bao trở ngại, khó khăn trên con đường nhọc nhằn mang hai chữ ‘hôn nhân’.

Mới cưới - quan hệ gia đình đau đầu

Ai cũng nghĩ giai đoạn đầu mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng giống như trên thiên đường. Điều đó chỉ đúng trong phòng ngủ của vợ chồng hoặc với cặp đôi nào may mắn sống riêng. Đối với các nàng dâu chân ướt chân ráo mới bước vào nhà chồng thì hoàn toàn ngược lại. Nhập gia thì phải tùy tục, các nàng dâu thường khổ sở khi cố gắng thích nghi với sinh hoạt nhà chồng và tạo lâp các mối quan hệ mới.

Có nàng dâu không biết mẹ chồng ghét hành, bữa ăn lại nấu nhiều hành. Báo hại hôm ấy, mẹ chồng bỏ luôn bữa cơm. Dù đã xin lỗi nhưng nàng dâu vẫn vô cùng áy náy. Lại có nàng dâu, chưa quen mặt hết bà con bên chồng. Đi chợ gặp phải bà cô đanh đá, không biết để chào. Người kia mách lại mẹ chồng, hôm đó cô bị mắng oan.

Mới mang bầu - chồng chán vợ mệt

Đi đôi cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi mới được làm mẹ thì người vợ vô cùng mệt mỏi. Những cơn ốm nghén hành hạ khiến người vợ nôn ói, mất ngủ làm suy giảm sức khỏe... Chồng trong thời gian này bị ‘cấm vận’ chuyện chăn gối nên có tâm lý khó chịu, bứt rứt. Giai đoạn nhạy cảm này, người chồng rất dễ tìm kiếm thú vui bên ngoài.

Hôn nhân không dành cho những người yếu bóng vía, chỉ yêu thích sự êm đềm - Ảnh 1
Mới sinh con đầu lòng, người vợ rất dễ trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ sinh con đầu lòng - lo lắng, trầm cảm

Cuộc sống của vợ chồng bị ‘lộn tùng phèo’ vì sự xuất hiện của thành viên mới. Thức đêm triền miên chăm con, thiếu ngủ, nhà cửa bừa bộn như bãi chiến trường, loay hoay chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, người vợ thường xuyên stress... Nếu thiếu sự quan tâm, chia sẻ của chồng thì người vợ rất dễ trầm cảm.

Tâm lý của người chồng cũng không khá hơn vợ là mấy. Vừa phụ vợ chăm con, lo kiếm tiền bên ngoài, chuyện gối chăn không vừa ý cộng với sự cáu gắt bực bội của vợ rất dễ khiến đàn ông chán nản. Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng rất hòa thuận, êm ấm nhưng sau khi vợ sinh con lại hay xảy ra cãi vả, xích mích.

Khi kinh tế khó khăn - hiểu rõ sự quan trọng của tiền

Người ta thường ví von “một túp lều tranh, hai quả tim vàng’, nhưng trong cuộc sống hôn nhân nếu kinh tế không ổn định thì rất nhiều vấn đề trầm trọng kéo theo. Con ốm, con đi học, tiền nhà, tiền gạo… Hàng trăm thứ phải lo nên vợ chồng hay xích mích, hục hặc. Tâm trạng chán chường của vợ thường đi kèm cảm giác so sánh chồng với người khác. Đôi khi thất vọng, tại sao mình không lấy người khác?

Ngoại tình - không một lý do nào đủ để tha thứ

Khi vợ và chồng có mối quan hệ ngoài luồng bị bạn đời phát hiện, tổ ấm hạnh phúc có nguy cơ tan vỡ nhiều nhất. Đàn ông dễ quên nhưng không dễ tha thứ, còn đàn bà dễ tha thứ nhưng không bao giờ quên. Vết thương sâu hoắm do sự xuất hiện của người thứ 3 vẫn tồn tại mãi. Như tấm gương, đã vỡ một lần thì không bao giờ còn có thể lành một lần nữa.

Hôn nhân giống như toilet, người trong muốn ra người ngoài lại muốn vô. Nó là con đường không bao giờ bằng phẳng. Những sóng gió, những giai đoạn khó khăn gặp phải là không thể tránh khỏi được. Hôn nhân không dành cho những người yếu bóng vía và chỉ yêu thích sự êm đềm. Nó cần một ‘tay lái lụa’, một người cầm chèo vững chãi. Chỉ khi vượt qua năm giai đoạn khó khăn nhất thì mới mong hôn nhân vững bền.

Đàn bà có yêu chết đi sống lại cũng đừng thỏa hiệp với đàn ông 10 điều này

Đàn bà có yêu chết đi sống lại cũng đừng thỏa hiệp với đàn ông 10 điều này

Đàn bà, dù có yêu thế nào, cũng phải giữ lại cho mình một chút. Phải để đàn ông thấy có là cả đời họ cũng muốn chinh phục bạn như ngày đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   gia đình hôn nhân gia đình gia đình hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này