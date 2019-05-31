Cách gieo nỗi nhớ vào đàn ông, khiến họ không ngừng nhớ về bạn

Để một người đàn ông lúc nào cũng nhớ đến bạn không phải là một việc quá khó, nếu bạn biết và nhớ thật kỹ những điều này.

Nhiều phụ nữ luôn thấy bất an vì người đàn ông của họ ít khi thể hiện tình cảm, cũng chẳng mấy khi nói nhớ họ. Nhưng để một người đàn ông lúc nào cũng nhớ đến bạn không phải là một việc quá khó, nếu bạn biết và nhớ thật kỹ những điều này. Hãy là một người phụ nữ tự do Phụ nữ nên có một thế giới riêng bên ngoài mà không có đàn ông ở đó. Bạn nên có những cuộc vui, tiệc tùng với bạn bè và có những sở thích, đam mê riêng. Nếu đi đến đâu bạn cũng đi cùng anh ấy, anh ấy sẽ không thấy cần bạn nhiều. Khi bạn độc lập với thế giới của mình, tự do với niềm vui và các mối quan hệ riêng, đàn ông sẽ thấy tò mò và nhớ đến bạn nhiều hơn. Phụ nữ muốn đàn ông nhớ tới mình, hãy cho họ đủ thời gian và không gian để thấy xa, thấy băn khoăn để nhớ bạn.

Phụ nữ muốn đàn ông nhớ tới mình, hãy cho họ đủ thời gian và không gian để thấy xa, thấy băn khoăn để nhớ bạn - Ảnh minh họa: Internet Có mùi hương đặc trưng Mùi hương trên cơ thể là một điểm lợi hại rất phụ nữ. Đây có thể là mùi nước hoa thoang thoảng, mùi dầu gội, kem dưỡng… nhè nhẹ. Không ít đàn ông thừa nhận rằng họ bị “nghiện” mùi của người phụ nữ của mình. Mùi hương không chỉ là đặc trưng riêng còn là công cụ để gợi nhớ về ký ức hiệu quả nhất. Và một khi đã quen với mùi hương riêng biệt của bạn, anh ấy sẽ luôn nhớ về bạn, thậm chí chỉ cần nghe thoang thoảng một mùi hương giống cũng lập tức nghĩ về bạn. Có những cử chỉ hành động yêu thương đặc biệt Bạn nên có những cử chỉ thể hiện tình cảm chỉ dành cho người đàn ông của mình. Như hành động luôn nắm tay anh ấy khi ra ngoài, cho tay vào túi anh ấy khi trời lạnh… Đây là những hành động tuy nhỏ nhưng lại tạo một thói quen và cảm giác đặc biệt với đàn ông. Anh ấy sẽ luôn nhớ chỉ bạn mới làm những điều đó.

Bạn nên có những cử chỉ thể hiện tình cảm chỉ dành cho người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Hạn chế sử dụng mạng xã hội Dù đã quen bao lâu, bạn đều phải giữ lại một chút bí ẩn cho riêng mình để đàn ông phải nhớ mong. Một trong những cách khiến đàn ông tò mò về bạn là đừng sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Nếu điều gì bạn cũng thể hiện, chuyện gì về bạn anh ấy cũng có thể tìm thấy trên mạng xã hội thì còn gì để anh ấy khám phá về bạn? Hãy giữ một khoảng riêng chỉ bạn biết và khiến đàn ông phải luôn tìm tòi về bạn. Tạo những điều bất ngờ và bí ẩn Tình yêu luôn cần những điều bất ngờ và bí ẩn để duy trì. Bạn nên có những hành động bất ngờ như đột nhiên ghé văn phòng của chàng và đưa một bữa cơm chính tay bạn nấu, hay mua một món quà mà bạn biết chàng đã thích từ lâu… Đây có thể là việc làm khiến anh ấy vừa thấy bất ngờ vừa có cảm giác ngọt ngào. Không chỉ vậy, đừng để đàn ông hiểu về bạn quá nhiều. Hãy giữ lại một chút để anh ấy luôn thấy bạn đặc biệt, đầy tính khám phá. Tình yêu luôn cần những điều bất ngờ và bí ẩn để duy trì - Ảnh minh họa: Internet Học cách từ chối anh ấy Bạn không nhất thiết phải dành hết thời gian của mình cho anh ấy. Đừng chỉ biết đợi và chờ anh ấy trở về hay liên lạc với bạn. Thay vào đó, hãy học cách từ chối đàn ông và để họ thấy bạn cũng có giá trị riêng. Hãy cho mình và anh ấy có khoảng độc lập, tự tin, không phụ thuộc nhau.

Đàn ông sẽ phải yêu bạn sâu đậm chỉ vì 1 câu nói này Đàn ông cần gì ở người phụ nữ anh ấy yêu? Là tình yêu, đúng nhưng chưa đủ. Thêm tình dục, cũng vẫn chưa đủ. Thêm thấu hiểu và cảm thông, chỉ gần đủ thôi. Đàn ông cần nhiều hơn những điều đó gộp lại.

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