Nếu yêu bạn sâu đậm, đàn ông sẽ nhớ đến bạn nhiều nhất vào 5 thời điểm này

Phụ nữ yêu 30/05/2019 05:14

Đàn ông càng yêu bạn đậm sâu sẽ càng có nỗi nhớ không dứt về bạn. Nhưng bạn liệu có biết nếu đã yêu bạn nhiều thì anh ấy sẽ nhớ bạn nhất vào những lúc nào không?

Khi vừa tỉnh giấc

Nếu vừa tỉnh giấc bạn đã thấy tin nhắn của anh ấy, để chúc bạn một ngày tốt lành, hay chỉ nhắc bạn ăn sáng đúng giờ thì chính là vừa mở mắt anh ấy đã nhớ đến bạn đầu tiên. Và vì nhớ bạn nên anh ấy muốn hỏi thăm bạn. Vì bạn luôn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của anh ấy nên vừa có ý thức sau một giấc ngủ dài, anh ấy chỉ muốn biết bạn thế nào, bắt đầu một ngày ra sao.

Chỉ khi yêu bạn đậm sâu, đàn ông mới nhớ bạn vào lúc này.

Nếu yêu bạn sâu đậm, đàn ông sẽ nhớ đến bạn nhiều nhất vào 5 thời điểm này - Ảnh 1
Vì bạn luôn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của anh ấy nên vừa có ý thức sau một giấc ngủ dài - Ảnh minh họa: Internet

Khi cần người để lắng nghe, sẻ chia

Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng cần bạn những lúc muốn được lắng nghe sẻ chia. Đôi khi, điều anh ấy cần chỉ là bạn ở bên, nghe anh ấy nói và chẳng cần phải làm điều gì khác. Hay những việc liên quan đến anh ấy, anh ấy đều muốn bạn biết, đều muốn chia sẻ cùng bạn. Bạn là thói quen trò chuyện của anh ấy, là người anh ấy muốn chia sẻ mọi thứ.

Thậm chí bạn sẽ phải nghe những câu nói rất vặt vãnh từ người đàn ông của mình, như “Hôm nay anh được sếp khen”, “Em ơi, anh có chút khó chịu”, “Em ơi anh thích cái này…”. Đúng là không có việc gì lớn lao, nhưng lại chứng minh một điều rằng dù là trong chuyện gì anh ấy đều nhớ tới bạn.

Khi gặp chuyện buồn

Nếu yêu bạn sâu đậm, đàn ông sẽ nhớ đến bạn nhiều nhất vào 5 thời điểm này - Ảnh 2
Vì bạn là người anh ấy tin tưởng nhất để có thể thể hiện vẻ mềm yếu khi buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không hề mạnh mẽ như bạn nghĩ. Có những thời khắc nhạy cảm, anh ấy rất muốn được nhận cái ôm từ bạn, cần bờ vai nhỏ nhắn của bạn để tựa vào. Những lúc yếu đuối như thế, đàn ông lại càng dễ nhớ mong bạn hơn. Vì bạn là người anh ấy tin tưởng nhất để có thể thể hiện vẻ mềm yếu khi buồn lòng. Khi ấy, bạn chắc chắn là người anh ấy thương nhất.

Khi đói

Tình yêu của đàn ông đôi khi đơn giản như việc yêu ai nấu cho họ một bữa ăn gia đình, giúp họ lấp đầy dạ dày rỗng tuếch. Anh ấy nhớ bạn vào những lúc đói là vì chỉ bạn hiểu anh ấy thích ăn gì, và chỉ khi ăn đồ ăn bạn nấu anh ấy mới thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.

Một người đàn ông yêu bạn nhiều luôn muốn ăn những món bạn nấu. Dẫu bạn nấu chưa ngon, anh ấy cũng thấy rất đặc biệt, vì bữa ăn đó chứa đựng tình yêu và công sức của bạn.

Khi cả hai cãi vã, có mâu thuẫn

Nếu yêu bạn sâu đậm, đàn ông sẽ nhớ đến bạn nhiều nhất vào 5 thời điểm này - Ảnh 3
Đàn ông nếu đã không yêu nhiều, không chân thành họ sẽ không thể nhớ nhung nhiều đến thế - Ảnh minh họa: Internet

Cốt lõi nỗi nhớ của đàn ông chính là ký ức về người phụ nữ họ yêu. Bởi thế, càng có lúc giận bạn, thậm chí cả hai phải xa nhau, anh ấy sẽ càng nhớ bạn nhiều hơn. Người đàn ông yêu bạn càng nhiều thì khi cả hai cãi vã, gặp trục trặc lại càng không ngơi nghỉ nhớ về bạn. Vì anh ấy muốn cả hai yên vui, anh ấy muốn ôm bạn vào lòng, muốn mọi chuyện lại như cũ nên nỗi nhớ sẽ càng nhiều.

Nếu bạn gặp được một người đàn ông luôn như thế, luôn đặt bạn vào tâm trí ngay cả khi hai người đang giận nhau thì đừng bỏ lỡ anh ấy. Đàn ông nếu đã không yêu nhiều, không chân thành họ sẽ không thể nhớ nhung nhiều đến thế.

Không xinh đẹp, bốc lửa nhưng kiểu phụ nữ này lại khiến đàn ông yêu đến 'chết đi sống lại'

Không xinh đẹp, bốc lửa nhưng kiểu phụ nữ này lại khiến đàn ông yêu đến 'chết đi sống lại'

Phụ nữ đâu phải cứ chân dài, ngực khủng là lấy được tình cảm của đàn ông?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm lý đàn ông khi yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này