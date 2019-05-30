Đàn ông sẽ phải yêu bạn sâu đậm chỉ vì 1 câu nói này

Đàn ông cần gì ở người phụ nữ anh ấy yêu? Là tình yêu, đúng nhưng chưa đủ. Thêm tình dục, cũng vẫn chưa đủ. Thêm thấu hiểu và cảm thông, chỉ gần đủ thôi. Đàn ông cần nhiều hơn những điều đó gộp lại.

Bạn tôi ly hôn chồng. Điều đau lòng với bạn nhất là ngay khi nói chia tay chồng bạn đã có người khác, còn bạn vẫn đau đáu không hiểu đã cho chồng thiếu điều gì. Bạn yêu chồng, bạn cố gắng kiếm tiền vì chồng, bạn thủy chung duy nhất với mình chồng. Bạn luôn nghĩ bản thân đã cố gắng hết sức để cho đi những gì mình có. Một người vợ như bạn, chồng còn muốn điều gì nữa? Đến tận lúc gặp nhau lần cuối ở tòa, khi được hỏi lý do muốn ly hôn, chồng bạn chỉ nói: "Cô ấy không tin tôi". Chồng bạn nói với bạn: “Với anh, tất cả những gì em nghĩ là đã cho anh cũng không bằng một câu “Em tin anh” mà anh muốn”. Đúng là bạn chưa từng nói, cũng chưa từng tin. Dù bao lần chồng bạn mong bạn hiểu, bạn cũng chưa từng cho anh ấy câu nói đó.

Có lẽ những gì đàn ông muốn chưa chắc là những gì phụ nữ nghĩ đã cho đủ - Ảnh minh họa: Internet Vì không tin chồng đủ năng lực nuôi sống gia đình, bạn chỉ biết làm việc đến kiệt sức. Vì không tin chồng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình, bạn chỉ tin vào cha mẹ ruột của mình. Vì không tin vào tình yêu của chồng, bạn để những hiểu lầm, ghen tuông giết chết cuộc hôn nhân của mình. Và vì không tin chồng, bạn không cho chồng cơ hội là chỗ dựa cho bạn. Đối với chồng bạn, đó là một sự coi thường không thể tha thứ. Và anh ấy không thể chấp nhận được điều đó từ người phụ nữ anh ấy từng yêu. Hóa ra, những gì bạn nghĩ đã cho chồng đủ, chồng bạn lại luôn thấy thiếu. Có lẽ những gì đàn ông muốn chưa chắc là những gì phụ nữ nghĩ.

Đôi khi một người đàn ông rời đi hay thay lòng, lý do là vì họ không có được lòng tin từ vợ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người vợ lại không hề nhận ra, đôi khi một người đàn ông rời đi hay thay lòng, lý do là vì họ không có được lòng tin từ vợ. Với đàn ông, thứ họ cần nhiều nhất ở người phụ nữ họ yêu chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Đàn ông cần được tin để được khích lệ, được khẳng định, được bức phá. Đàn ông cần được tin để có tự tôn riêng, để trở thành người đàn ông thực thụ trong gia đình. Và đàn ông cần được tin để có niềm kiêu hãnh với người phụ nữ của họ. Đàn ông cần được tin để có niềm kiêu hãnh với người phụ nữ của họ - Ảnh minh họa: Internet Sự tin tưởng của bạn có thể giúp đàn ông bỏ hết những lo sợ băn khoăn, để tự tin và bản lĩnh. Có niềm tin của người phụ nữ đời mình, đàn ông trở nên quyết đoán và dễ thành công hơn. Cũng như việc nếu ai đó cho bạn ánh mắt ngưỡng mộ dưới ánh hào quang, bạn ắt sẽ càng muốn tỏa sáng hơn. Đàn ông cũng thế, họ sẽ không muốn bạn thất vọng. Họ sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ để nhìn thấy sự tự hào, thỏa mãn ở bạn. Cũng bởi vì thế, đàn ông càng chỉ muốn giữ bạn ở bên, một người tuyệt đối tin tưởng họ, dù họ đúng hay sai. Nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông đòi hỏi quá nhiều ở phụ nữ. Nhưng thật ra, đàn ông chỉ cần một câu “Em tin anh” của phụ nữ, họ có thể nguyện cả đời cung phụng và thủy chung. Ở những thời khắc mỏng manh và khó khăn nhất, điều đàn ông cần chỉ là một lời nói như thế. Ngay cả những lúc sa cơ lỡ vận, thậm chí là lạc đường về nhà, họ vẫn muốn nghe một câu đó từ người phụ nữ của mình. Trong thế giới quan của đàn ông, câu nói đó có sức hút tới mức họ có thể đánh đổi mọi thứ để trở về, có thể bỏ lại những tham vọng, cám dỗ để giữ lấy người phụ nữ đang đợi họ về. Đàn ông chỉ cần một câu “Em tin anh” của phụ nữ, họ có thể nguyện cả đời cung phụng và thủy chung - Ảnh minh họa: Internet Để có được trái tim của đàn ông không khó. Nhưng để giữ và càng khiến trái tim của họ khắc sâu hình bóng của bạn thì không hề dễ. Một câu nói “Em yêu anh” của phụ nữ có thể khiến đàn ông cảm động. Nhưng chỉ có câu nói “Em tin anh” mới khiến đàn ông cả đời phải yêu bạn đậm sâu.

Cả đời này, có một người đàn ông đối xử với bạn thế này là đủ Phụ nữ, nếu có thể gặp được một người đàn ông thế này thì cả đời ắt không phải hối hận, cả đời như thế là đủ. Liệu bạn đã gặp được người ấy chưa?

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