Cả đời này, có một người đàn ông đối xử với bạn thế này là đủ

Người ấy nhất định không để bạn uống bia rượu khi không có người ấy bên cạnh. Lúc bạn không còn tỉnh táo, người ấy muốn bạn chỉ có thể bên người ấy. Để người ấy chăm sóc, bảo vệ, thậm chí là chiều hư…

Người ấy muốn nắm tay bạn đi mọi nơi. Nắm tay bạn là vì muốn bảo vệ bạn, muốn cùng bạn đi, muốn không lạc mất bạn. Một cái nắm tay bền lâu của người ấy chính là lời tỏ tình mỗi ngày đậm sâu nhất.

Người ấy chuyện gì cũng nguyện nghĩ cho bạn. Chỉ cần là điều tốt cho bạn, người ấy hy sinh mấy cũng muốn dành cho bạn. Trong mọi chuyện lớn nhỏ, người ấy đều nghĩ cho bạn trước, vì bạn đầu tiên.

Người ấy luôn tìm cách ở lại bên bạn, hơn là tìm lý do để rời đi. Không phải vì không thể rời đi, mà là không muốn rời đi. Không phải không có lý do để rời đi, mà là còn có nguyên do để phải ở lại.

Người ấy luôn tìm cách ở lại bên bạn, hơn là tìm lý do để rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Người ấy sẽ luôn ở bên những khi bạn cần. Nếu bạn gặp khó khăn, người ấy sẽ là người đồng hành cùng bạn. Nếu bạn cô đơn mệt mỏi, người ấy sẽ là nguồn năng lượng cho riêng bạn.

Người ấy luôn bảo vệ bạn. Người ấy bảo vệ sự an toàn cho bạn, từ trong tâm hồn cho đến thể xác. Người ấy không để bạn bất an, không một lần khiến bạn tổn thương.

Người ấy có thể hung dữ với bất kì ai, chỉ dịu dàng với riêng bạn. Ngay cả khi bạn có ngang bướng khó chiều, có vô lý khó khăn, người ấy vẫn chỉ ân cần để bạn hiểu, cùng bạn sửa sai, cùng bạn hoàn thiện.

Người ấy vào lúc bạn khóc đều có thể khiến bạn vui hơn. Người ấy không muốn bạn khóc, nên nhất định sẽ tìm được cách để bạn vui vẻ trở lại. Người ấy không thích bạn buồn, nên luôn cố gắng tìm nụ cười cho bạn.

Người ấy không thích bạn buồn, nên luôn cố gắng tìm nụ cười cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người ấy lúc bạn bệnh sẽ mua thuốc, mua cháo đến cho bạn, cố gắng ở bên bạn nhiều nhất có thể. Vì người ấy biết, bạn yếu đuối nhất là khi bệnh, bạn cần người ấy nhất là vào lúc ấy.

Người ấy dẫu biết hết khuyết điểm của bạn nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh bạn thật lâu. Vì với người ấy, bạn đặc biệt khi là chính mình. Người ấy yêu mọi thứ về bạn nên chuyện gì cũng có thể chấp nhận.

Người ấy có thể không hoàn hảo, nhưng những gì dành cho bạn luôn sẽ là tốt nhất. Từ những món đồ cho bạn, những gì người ấy có thể cho bạn, từng chút đều là cố gắng, nỗ lực của người ấy.

Người ấy một khi đến tìm bạn, chắc chắn sẽ không để bạn phải tủi thân, phải khổ tâm. Cuộc đời sương gió thì nhiều, nhưng có một người tình nguyện chở che cho bạn thì cả đời chỉ có bình yên.

Phụ nữ, nếu có thể gặp được một người đàn ông thế này thì cả đời ắt không phải hối hận, cả đời như thế là đủ. Liệu bạn đã gặp được người ấy chưa?