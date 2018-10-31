Cách bí mật theo dõi qua định vị điện thoại của chồng

Phụ nữ yêu 31/10/2018 15:06

Mách nhỏ chị em cách định vị điện thoại của chồng dễ dàng mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp, không cần mua thiết bị theo dõi.

“Quản lý” chồng thời 4.0 cũng cần những bà vợ phải cao tay, biết tận dụng công nghệ để tìm ra cách định vị điện thoại của chồng mà không phải tìm mua những thiết bị theo dõi đắt tiền, dễ bị lộ. Trong vô vàn bí quyết theo dõi chồng mà chị em chia sẻ, có những cách rất dễ định vị ngay trên điện thoại để biết được vị trí chính xác nhất ông chồng đang ở đâu.

Đã qua rồi thời thuê thám tử đến tận nơi rình mò, theo dõi, chỉ cần chị em muốn là sẽ có không ít cách theo dõi điện thoại của chồng, chỉ với những thủ thuật đơn giản. Thực hiện theo cách này, có thể quản lý chồng đi đâu chính xác thời gian, địa điểm thông qua điện thoại của chồng mà anh ấy không thể biết được đang có người theo dõi từ xa.

Sử dụng những chiếc điện thoại thông minh có thể dễ dàng theo dõi chồng từ xa

Sử dụng những chiếc điện thoại thông minh có thể dễ dàng theo dõi chồng từ xa

Làm sao để theo dõi điện thoại của chồng? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách định vị điện thoại của chồng cho tất cả các dòng điện thoại, từ “cục gạch” cho tới các loại điện thoại thông minh.

Định vị vị trí của chồng qua điện thoại iPhone

Sử dụng tính năng tìm điện thoại linh hoạt ngay trên một thiết bị khác của Apple như iPhone hay iPad, hoặc các chị em có thể đăng nhập tài khoản iCloud trên máy tính từ trang web icloud.com. Sau khi đã đăng nhập tài khoản iCloud trên máy chồng, kích hoạt chọn Find My iPhone, chọn thiết bị iPhone của chồng. Lúc này, một bản đồ chỉ dẫn vị trí chính xác của thiết bị sẽ hiện ra.

Sử dụng tính năng Find My iPhone có thể định vị được vị trí của chồng

Sử dụng tính năng Find My iPhone có thể định vị được vị trí của chồng

Định vị điện thoại hệ điều hành Android

Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản Google trên thiết bị, sau đó bật định vị và 3G của chồng. Bất kể lúc nào đăng nhập vào tài khoản Google đó và vào link này https://www.google.com/maps/timeline?pb đều có thể theo dõi được vị trí những nơi chồng đến một cách cụ thể nhất.

Với phương pháp này, bất kể dù chồng đi đâu cũng đều có thể kiểm soát được từ xa mà chồng không thể nào phát hiện ra. Cách này cũng có thể dùng cho tất cả các thiết bị di động thông minh, với điều kiện là luôn bật định vị và truy cập vào mạng internet.

Qua định vị của Google có thể biết được lộ trình chi tiết, cụ thể của chồng

Qua định vị của Google có thể biết được lộ trình chi tiết, cụ thể của chồng

Theo dõi chồng sử dụng điện thoại “cục gạch”

Giả vờ xe bị hỏng bằng cách tự xì lốp xe, sau đó nhờ chồng mang ra hàng sửa xe giúp rồi lấy xe của chồng để đi làm. Sau đó, chị em có thể lấy xe của chồng mang ra ngoài hàng để nhờ cài đặt các thiết bị định vị trên xe và có thể theo dõi trực tiếp trên điện thoại. Cách này là phù hợp nhất với những ông chồng sử dụng điện thoại “cục gạch”, tuy chi phí tốn kém hơn nhưng hiệu quả tương đương khi sử dụng theo dõi trên di động.

Các thiết bị theo dõi cài vào xe máy, ô tô hay dưới dạng đồng hồ của con là biện pháp quản lý chồng khéo léo

Các thiết bị theo dõi cài vào xe máy, ô tô hay dưới dạng đồng hồ của con là biện pháp quản lý chồng khéo léo

Ngoài ra, chị em có thể sắm một chiếc đồng hồ thông minh chuyên dụng để giám sát con, giấu vào một góc kín sâu dưới cốp xe của chồng để có thể tiện theo dõi bất cứ lúc nào.

Cách theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone: Tinh tế và cực kỳ hiệu quả

Cách theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone: Tinh tế và cực kỳ hiệu quả

Công nghệ phát triển mang đến cho con người vô vàn những tiện ích. Sự xuất hiện của iPhone không những khiến cho công việc, cuộc sống được thoải mái, thuận tiện hơn, mà còn giúp con người giải quyết được vô số vấn đề “nhạy cảm”, kể cả việc biết được ai đó đang ở đâu. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách theo dõi chồng bằng điện thoại iPhone mà không phải ai cũng biết.

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