Cả một đời quá dài, phụ nữ đừng sống trong cuộc hôn nhân tạm bợ thế này

Phụ nữ khi có con, đương nhiên sẽ xem con là quan trọng nhất. Nhiều người nói, với phụ nữ con cái là một phần của sinh mệnh, mà cũng là món nợ phải gánh cả đời. Nhưng nếu chỉ vì con mà lựa chọn sống cùng cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc thì phụ nữ liệu có hạnh phúc được mấy phần?

Có một sự thật là khi phụ nữ không thể sống tốt cuộc đời của riêng mình thì không bao giờ cho con hạnh phúc đúng nghĩa thật sự. Sự hy sinh bạn nghĩ là tốt cho con, chưa chắc là điều con mong muốn. Nhưng nếu bạn dám sống vì mình, cho mình cơ hội hạnh phúc thì con cũng sẽ hiểu đúng giá trị và ý nghĩa về hạnh phúc ở đời.

Con cái khi lớn lên đều sẽ có một cuộc sống riêng, chúng không ở bên bạn cả đời. Đến khi đó, một mình bạn với cuộc sống chưa từng vì bản thân, liệu có dễ chịu? Huống hồ, mọi đứa trẻ đều nhạy cảm với tình yêu của cha mẹ, chúng đều biết bạn có hạnh phúc hay không. Bạn duy trì hôn nhân chỉ vì con, chịu đựng nhiều vất vả, liệu rằng con có thật sự mong muốn thế?

Cuộc hôn nhân đã có sự phản bội

Hôn nhân một khi đã tồn tại sự phản bội dù ít hay nhiều, có hàn gắn được hay không cũng đều để lại tổn thương nặng nề. Nếu may mắn, thì người phản bội còn biết đường quay về. Còn nếu không may, họ lún quá sâu vào cám dỗ thì dù tốn bao công sức họ cũng không đổi thay.

Chồng ngoại tình là một nỗi đau lớn, nhưng sau đó bạn hãy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Sự phản bội này liệu có quá sức với gia đình bạn không, hay có đủ hủy hoại lòng thủy chung sau này của chồng bạn không? Nếu có, thì đừng ngại buông tay. Vì một khi hôn nhân đã có vết nứt phản bội không thể hàn gắn thì không chỉ bạn tổn thương mà con cái, gia đình bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Có những lúc, buông tay không phải vì bạn thua, mà là vì bạn giúp bản thân và con cái không chịu tổn thương nhiều hơn.

Có những lúc, buông tay không phải vì bạn thua, mà là vì bạn giúp bản thân và con cái không chịu tổn thương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân chỉ còn một người níu giữ

Hôn nhân là của hai người nên phải có cả hai cùng cố gắng giữ gìn. Một người giữ, một người buông, hay một người còn tình cảm, người kia đã cạn tình thì đều không có kết quả.

Nếu bạn chỉ muốn giữ một người cha cho con, thì hãy nhớ đàn ông khi cạn tình sẽ không còn trách nhiệm với mẹ con bạn. Nếu chỉ vì bạn còn thương mà giữ, thì hãy nhớ đàn ông đã hết tình cảm với bạn thì sẽ có ngày tìm cách phản bội bạn. Phụ nữ vẫn là đừng nên cố chấp với những người đã muốn ra đi. Cứ để họ đi, vì càng nắm thì người tổn thương nhiều nhất chỉ có bạn mà thôi.

Cuộc hôn nhân không còn tình yêu

Một cuộc hôn nhân không còn tình yêu sẽ khiến con người dần trở nên vô cảm và sống mệt mỏi hơn. Một gia đình không có tình yêu sẽ hình thành đám mây đen tối trong lòng những đứa trẻ. Một chốn lạnh lẽo như thế không nên là nơi trở về của những người trưởng thành. Một chốn không có yêu thương như thế không nên là nơi những đứa trẻ lớn lên. Không có tình yêu, không có hơi ấm, hôn nhân chỉ như một chiếc lồng giam cầm con người.

Đến một lúc, bạn nên hiểu dù bao nhiêu tuổi bạn cũng vẫn cần một người để yêu thương và san sẻ. Cuộc sống thật sự quá dài để chung sống với người đã không còn hiểu bạn muốn gì, cần gì. Cuộc sống này cũng quá dài để bạn lãng phí thời gian với người không còn xem bạn là quan trọng nhất.

Cuộc sống thật sự quá dài để chọn một cuộc hôn nhân bất hạnh, bởi vậy đừng sống tạm bợ, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta, một đời để sống vì con cái, gia đình, người khác nghe thì thật lớn lao, thật giàu hy sinh. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ những năm tháng sau này, những gì rệu rã nhất, rã rời nhất, cô độc nhất đều chỉ mình chúng ta hiểu?

Cuộc sống thật sự quá dài để chọn một cuộc hôn nhân bất hạnh, bởi vậy đừng sống tạm bợ, phụ nữ ơi!