Bị chạm đúng 6 vùng nhạy cảm này, đàn ông nào cũng đành ‘chịu thua’ trước bạn!

Phụ nữ yêu 21/01/2019 05:30

Đàn ông có những vùng cấm chỉ để dành riêng cho người họ cho phép chạm vào. Nhưng nếu bạn tinh ý, khéo léo đọc được suy nghĩ của chàng, chạm được vào 6 vùng này một cách đầy thu hút thì đàn ông nào cũng nguyện chịu thua, giao cả trái tim cho bạn.

1. Bàn tay

Bạn chắc chẳng lạ gì bàn tay của chàng, vì anh ấy thường nắm tay bạn đi khắp nơi. Nhưng hãy biết cách nắm tay thế nào để đàn ông thấy thích nhất. Một cái nắm tay gây ấn tượng sâu sắc với đàn ông chính là khi bạn xoa xoa lòng bàn tay khô ráp của anh ấy, tạo sự gắn kết gần gũi giữa hai người.

Bị chạm đúng 6 vùng nhạy cảm này, đàn ông nào cũng đành ‘chịu thua’ trước bạn! - Ảnh 1
Một cái nắm tay gây ấn tượng sâu sắc với đàn ông chính là khi bạn xoa xoa lòng bàn tay khô ráp của anh ấy, tạo sự gắn kết gần gũi giữa hai người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng thích được nắm tay như phụ nữ, nhất là khi phụ nữ chủ động. Hãy thử bất ngờ nắm lấy tay chàng và kéo đi, chắc chắn anh ấy sẽ mỉm cười đầy ấm áp nhìn bạn.

2. Ôm

Bị chạm đúng 6 vùng nhạy cảm này, đàn ông nào cũng đành ‘chịu thua’ trước bạn! - Ảnh 2
Hãy cho anh ấy cái ôm từ phía sau khi muốn thể hiện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng thích được ôm như phụ nữ. Nếu phụ nữ thích cái ôm từ phía sau, hay là nằm trọn trong vòng tay của đàn ông thì hãy thử làm ngược lại với chàng xem nào. Hãy cho anh ấy cái ôm từ phía sau khi muốn thể hiện tình cảm, hay một cái ôm trọn lấy vai khi anh ấy cần sự ủi an động viên của bạn. Đàn ông cũng cần được chở che khi yếu lòng, cũng muốn được đối phương thể hiện yêu thương bằng hành động.

3. Má

Phụ nữ thích hành động nựng má của đàn ông. Đàn ông cũng thích được bạn vuốt ve má nhẹ nhàng. Sau đó, bạn sẽ thấy chỉ một hành động nhỏ của mình cũng khiến chàng cứ lim dim mắt mà tận hưởng. Với đàn ông, đó là sự yêu chiều đầy nhẹ  nhàng của người yêu dành cho mình.

4. Tóc

Bị chạm đúng 6 vùng nhạy cảm này, đàn ông nào cũng đành ‘chịu thua’ trước bạn! - Ảnh 3
Không chỉ phụ nữ thích vuốt tóc, đàn ông cũng thế - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phụ nữ thích vuốt tóc, đàn ông cũng thế. Ngay cả khi tóc có vuốt keo rồi, chàng cũng thích được bạn vuốt ve những ngọn tóc ngắn. Hành động nghịch tóc của bạn sẽ khiến chàng thấy thích thú, rằng bạn thật sự gần gũi với chàng.

5. Môi

Bờ môi là nơi không phải là cô gái nào chàng cũng cho chạm vào. Chỉ với người thật sự có cảm tình, yêu thương, đàn ông mới trao nụ hôn ngọt ngào. Phụ nữ càng chăm chút bờ môi của mình bao nhiêu thì đàn ông lại thấy rằng phụ nữ càng muốn mình hôn bấy nhiêu.

Phụ nữ hãy chủ động trao chàng nụ hôn bằng nhiều cách bất ngờ. Bạn có thể nhẹ nhàng kiễng chân hôn chàng khi chàng đang làm gì đó. Chắc chắn với sự bất ngờ này, chàng sẽ vừa hứng thú, vừa đáp lại một cách đầy cuồng nhiệt.

Bị chạm đúng 6 vùng nhạy cảm này, đàn ông nào cũng đành ‘chịu thua’ trước bạn! - Ảnh 4
Phụ nữ hãy chủ động trao chàng nụ hôn bằng nhiều cách bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

6. Tai

Đàn ông thường hay thì thầm những lời dịu ngọt vào tai người phụ nữ của mình. Bởi phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông luôn biết điều đó. Nhưng thật sự thì những điều ngọt ngào ai cũng thích, dù là đàn ông hay phụ nữ. Chàng cũng muốn nghe bạn nói những lời ngọt ngào nhất.

Khi anh ấy đang bận rộn, hay chỉ đơn giản là đang thưởng thức một chương trình TV anh ấy thích, hãy cứ bất ngờ thủ thỉ vào tai chàng những điều bạn muốn bày tỏ. Đây vừa là cách thể hiện tình cảm thu hút nhất, cũng là cách khiến đàn ông khó rời khỏi bạn nhất.

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Từ khóa:   vùng nhạy cảm của đàn ông

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