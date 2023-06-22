Bà Nhân Vlog và chồng Nhật mắc kẹt tại Thái Lan, 'kêu cứu' vì gặp 'hoạ' ở nơi đất khách quê người

Trong chuyến đi đến Thái Lan mới đây, vợ chồng Bà Nhân Vlog đã bất ngờ gặp sự cố khiến cả 2 phải ở lại nước bạn thêm nhiều ngày để giải quyết.

Mới đây, vợ chồng bà Nhân Vlog - Teru vừa có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan. Chuyến bay đi đến nước bạn khá thuận lợi, suôn sẻ. Nữ Youtuber liên tục hào hứng chia sẻ về chuyến đi, tuy nhiên, khi vợ chồng ra sân bay chuẩn bị trở về nhà thì cả hai lại bất ngờ gặp sự cố khiến vợ chồng cô không được phép lên máy bay. Trong Vlog chia sẻ về chuyến đi mới đây, bà Nhân Vlog chia sẻ, sở dĩ vợ chồng gặp sự cố tại sân bay Thái Lan vì sổ hộ chiếu của ông xã Đức Nhân - anh Teru lâu nay bị rách phần bìa sau. Ông xã của cô đã dùng keo dán lại và sử dụng bay đi bay về các nước khác bình thường. Thế nhưng, lần này, hộ chiếu đã không được hải quan Thái Lan chấp nhận.

Cặp vợ chồng chia sẻ về sự cố gặp phải trên đất Thái Mặc dù Đức Nhân đã ra sức giải thích, năn nỉ với phía sân bay nhưng vẫn không được chấp thuận. Do đó, cặp đôi đã mắc kẹt tại nơi đất khách quê người. Trước sự cố bất ngờ này, bà Nhân Vlog đã đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Cô cho biết, cô đã cố gắng bằng mọi cách nhưng vợ chồng cô vẫn không thể lên máy bay. Chưa kể cả hai không biết tiếng bản địa, khả năng nói tiếng Anh cũng thực sự đủ để giải quyết vấn đề.

Trước tình hình này, nhiều khán giả đã khuyên vợ chồng Đức Nhân nên tìm đến đại sứ quán để được giúp đỡ kịp thời. Nữ Youtuber vô cùng lo lắng vì khả năng ngoại ngữ của 2 vợ chồng khá khiêm tốn Sau nhiều ngày kẹt tại Thái Lan, cập nhật mới nhất trên trang cá nhân, nữ Youtuber cho biết đã giải quyết được vấn đề: "Cảm ơn mấy cô chú anh chị, em đã tìm được 1 người hỗ trợ. Vì tiếng anh của Nhân kém cộng tiếng Thái không biết nên cần 1 người biết tiếng Thái hướng dẫn. Cảm ơn vì sự chung lòng của mọi người trên kênh mà vợ chồng Nhân đã tìm được 1 người giúp đỡ. Giờ Nhân phải ở lại Thái tiếp tục. Đợi anh Teru có hộ chiếu mới quay về lại được Việt Nam ạ", bà Nhân Vlog chia sẻ. Vợ chồng Đức Nhân - Teru trở thành tâm điểm sau ồn ào đấu tố với bác sĩ Cao Hữu Thịnh Bà Nhân Vlog tên thật là Nguyễn Đức Nhân. Cô nổi lên như 1 hiện tượng mạng sau khi xây dựng kênh Youtube nói về cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn với chồng là người Nhật Bản. Với những video nấu ăn ngon mắt, cách chia sẻ chân thật, bà Nhân Vlog đã trở thành cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Đặc biệt, sau lùm xùm đấu tố bác sĩ chữa hiếm muộn - Cao Hữu Thịnh, mọi động thái của vợ chồng Bà Nhân Vlog càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa.

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