9 điều hoang đường phụ nữ thường tin khi quay lại với người cũ

Khi quay lại với người cũ, căn bản những điều tiêu cực trong một mối quan hệ người trong cuộc vẫn không thể quên. Điều này dẫn đến việc họ sẽ chú ý hơn vào những gì chưa hoàn hảo, và khó có thể cùng nhau tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn.

Người ta thường nói, yêu lại người cũ chẳng khác nào bạn đọc một quyển sách nhiều lần mà cái kết chẳng bao giờ khác đi được. Cuộc sống mỗi ngày đều thay đổi, mọi thứ đều khác đi, tốt hơn và cũng có thể là tệ hơn.

Đàn ông không thay đổi đâu, làm sao một con người có thể đổi thay dễ dàng và nhanh chóng vì bất cứ điều gì được. Ngay cả việc để bỏ một thói quen, sở thích nhỏ thôi cũng đã cần nhiều cố gắng và thời gian. Thế thì bạn, một người yêu cũ của họ có thể là lý do đủ sức mạnh để anh ta thay đổi không?

Khi đã có một kết thúc từ nhiều chuyện đau lòng thì lúc quay lại sẽ càng khó thay đổi những gì xảy ra trong quá khứ. Họ dễ có lại cảm xúc thất vọng, so sánh với những gì xảy ra trong quá khứ.

Không ai hiểu mình hơn người ấy

Bạn và người ấy đã từng bên nhau trong một thời gian dài. Nhưng thậm chí khi cả hai hiểu nhau thì chuyện chia tay vẫn đã xảy ra. Thế thì có chắc quay lại, mọi thứ sẽ khác, hay là chỉ vì quá hiểu nhau như thế mà cả hai cần một mối quan hệ nhiều bí ẩn và mới mẻ hơn?

Mình sẽ không tìm được một người khác tốt hơn

Đàn ông tốt không thiếu đâu, còn đặc biệt hơn nhiều nếu bạn chịu nhìn chịu tìm kiếm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm của nhiều phụ nữ khi muốn quay lại với người kia. Những gì tốt nhất trên đời này chắc chắn bạn vẫn chưa thấy hết được đâu. Có chăng là khi yêu, bạn chỉ thấy duy nhất một người đàn ông trước mặt. Và những gì thật sự tốt sẽ ở bên ngoài vùng an toàn bao lâu nay bạn hạn định trong đời mình. Đàn ông tốt không thiếu đâu, còn đặc biệt hơn nhiều nếu bạn chịu nhìn chịu tìm kiếm.

Mình không có thời gian tìm người khác

Bạn không có thời gian tìm kiếm, và bạn chấp nhận một người đàn ông hay một tình yêu tạm bợ? Không, một người phụ nữ hạnh phúc không xem nhẹ cuộc đời của mình như thế. Phụ nữ đã chọn yêu thì phải yêu người tốt nhất, xứng đáng nhất, tuyệt nhiên không thể tạm bợ. Tìm kiếm tình yêu không đáng sợ và tốn thời gian bằng việc bạn chọn sống cả đời với một người không dành cho bạn.

Từ giờ cả hai sẽ là bạn

Sẽ không có thứ tình bạn nào rạch ròi và thân thiết với người yêu cũ. Nếu có thể là bạn, chính là cả hai đã chưa từng yêu nhau. Và không thể là bạn chính là vì cả hai từng có quá khứ cùng nhau. Vì vậy, nếu đây là lý do bạn đưa ra để quay lại thì chỉ là sự ngụy biện để níu kéo một người đã không còn phù hợp với mình.

Sẽ không có thứ tình bạn nào rạch ròi và thân thiết với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai là hoàn hảo

Sự hoàn hảo trong một mối quan hệ không nằm ở việc đối phương có hoàn hảo không. Hoàn hảo chính là cảm giác bên nhau không điều gì sánh bằng. Và rõ ràng bạn đã chọn chia tay, thế thì mối quan hệ này chưa từng có bất kì đáng để cải thiện thêm.

Anh ấy không thể bỏ được mình

Người ta đều có thể bỏ bất kì ai, chỉ là cần thời gian đủ để quên đi một người. Khi đối phương còn nhắn tin, liên lạc với bạn không có nghĩa là anh ta không bỏ được bạn. Đó chỉ là biểu hiện bình thường sau chia tay. Đừng nghĩ anh ta còn yêu bạn hay nhớ bạn. Quên đi, chỉ là anh ta chưa quen khi không có bạn bên cạnh mà thôi.

Có lẽ mình sai rồi

Tất cả đều có lý do chính đáng - Ảnh minh họa: Internet

Để một lời chia tay có thể nói ra và kết thúc mọi chuyện thì chính là để đến bước đường không thể chấp nhận được. Đừng nghĩ mình làm quá, cũng đừng chỉ trách bản thân. Bạn nói chia tay vì sự bất hòa khó chấp nhận. Bạn nói chia tay như một sự giải thoát vì ngột ngạt. Hay là bạn muốn chia tay vì bị phản bội. Tất cả điều có lý do chính đáng, không hề mơ hồ hay quá đáng. Thế thì, hãy nhìn vào thực tế, hãy hiểu mình phải bước về phía trước, hơn là cứ nuối tiếc.