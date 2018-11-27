Ngay cả khi đã bước vào lễ đường thành vợ chồng với bạn, nói với bạn bao lời yêu thương, đàn ông đến cuối đời cũng không bao giờ quên 5 điều này ở người cũ.

Đàn ông cứng rắn, kiên cường, lạc quan đến mấy cũng có những hồi ức không thể quên. Vì họ luôn luôn giữ vài điều, mà có thể rất lâu về sau cũng chưa từng quên, đặc biệt là về người cũ .

Dù vậy, nếu có nhớ về điều này, đàn ông cũng chỉ dừng lại vài giây để hồi tưởng, sau đó sẽ chỉ là mỉm cười nhớ về niềm tự hào của mình khi tình cờ gặp hay nhớ về người cũ. Đàn ông tốt sẽ chỉ bỏ qua mà nghĩ về vợ con, thủy chung phải giữ. Còn đàn ông tệ sẽ vì cảm giác mơ hồ này mà tìm đến người cũ một lần nữa.

Dù đây là sự thật đau lòng với phụ nữ nhưng không hề sai với đàn ông. Đàn ông luôn có nhu cầu chinh phục, một khi đã có được thứ họ muốn, cảm xúc tự hào là thứ hồi ức họ khó quên được nhất.

Đàn ông luôn có nhu cầu chinh phục, một khi đã có được thứ họ muốn, cảm xúc tự hào là thứ hồi ức họ khó quên được nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những sở thích giống với người cũ

Trong quá trình yêu đương, sở thích chung như một chất keo hàn gắn và là điều cả hai đều ghi nhớ về sau. Vì tìm được người có cùng niềm vui, và sở thích với mình vốn sẽ khó quên. Và với đàn ông, đôi khi họ sẽ vẫn nhớ điều này, vì người cũ đã từng cùng họ chia sẻ những thói quen, niềm vui.

Nhưng phụ nữ cũng đừng quá ghen tuông, hay giận dỗi, vì đây cũng chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua. Vì hiện tại, người anh ấy muốn chia sẻ mọi thứ là bạn, chứ không còn là người cũ nữa.

Những kỷ niệm đẹp cùng người cũ

Kỷ niệm đẹp luôn khiến người ta muốn lưu giữ, nhất là trong tình yêu. Đây cũng chỉ là bản năng trong hồi ức của con người. Đôi khi chỉ là vài lần ăn khuya, hay cùng nhau đi chơi xa đâu đó. Hồi ức từng có màu tình yêu sẽ càng rõ nét và khó phai theo thời gian.

Dù vậy, khi nhớ lại, đàn ông cũng chỉ xem đó là một kỷ niệm vui, là hồi ức đẹp trong đời anh ấy, không liên quan tới ai, cũng không có nghĩa là vương vấn ai.

Kỷ niệm đẹp luôn khiến người ta muốn lưu giữ, nhất là trong tình yêu. Đây cũng chỉ là bản năng trong hồi ức của con người - Ảnh minh họa: Internet

Những bài học từ người cũ

Khi đã qua một mối tình, đàn ông sẽ học được cách trưởng thành và vững vàng hơn. Họ sẽ có sự thấu hiểu và cách yêu phụ nữ đúng đắn hơn. Và cũng nhờ người cũ, đàn ông sẽ biết mình phải làm gì để phụ nữ thấy hài lòng và hạnh phúc.

Để đến khi lập gia đình, những bài học này đàn ông cũng không thể quên. Dù đây là sự thật đau lòng nhưng phụ nữ đôi khi phải cảm ơn người cũ, vì nhờ họ bạn mới có một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ thế này. Và hơn hết, bạn đã là người phụ nữ sau cùng của đàn ông, điều đó mới là quan trọng.

Những tổn thương người cũ mang đến

Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, những tổn thương lớn thường khiến họ nhớ rất lâu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, những tổn thương lớn thường khiến họ nhớ rất lâu. Nhất là với đàn ông, sự thương tổn về sĩ diện tự trọng sẽ càng khó quên. Đây có thể là sự phản bội mà đàn ông không thể chấp nhận được từ người cũ. Phụ nữ càng tinh ý càng không nhắc về điều này. Vì đàn ông đã luôn nhớ, thế thì khi bạn nhắc lại chỉ khiến họ thấy tự trọng của mình bị tổn hại trước người khác. Đây là điều đàn ông cực kì không thích.

Thay vào đó, phụ nữ hãy dùng tình yêu và kỷ niệm của cả hai để khiến đàn ông dần quên đi điều không vui này.