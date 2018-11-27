Phũ nhưng thật: 5 điều đàn ông đến chết cũng không quên về người cũ

Phụ nữ yêu 27/11/2018 05:30

Ngay cả khi đã bước vào lễ đường thành vợ chồng với bạn, nói với bạn bao lời yêu thương, đàn ông đến cuối đời cũng không bao giờ quên 5 điều này ở người cũ.

Đàn ông cứng rắn, kiên cường, lạc quan đến mấy cũng có những hồi ức không thể quên. Vì họ luôn luôn giữ vài điều, mà có thể rất lâu về sau cũng chưa từng quên, đặc biệt là về người cũ.

Ngay cả khi đã bước vào lễ đường thành vợ chồng với bạn, nói với bạn bao lời yêu thương, đàn ông đến cuối đời cũng không bao giờ quên 5 điều này ở người cũ.

Cảm xúc ái ân với người cũ

Dù đây là sự thật đau lòng với phụ nữ nhưng không hề sai với đàn ông. Đàn ông luôn có nhu cầu chinh phục, một khi đã có được thứ họ muốn, cảm xúc tự hào là thứ hồi ức họ khó quên được nhất.

Dù vậy, nếu có nhớ về điều này, đàn ông cũng chỉ dừng lại vài giây để hồi tưởng, sau đó sẽ chỉ là mỉm cười nhớ về niềm tự hào của mình khi tình cờ gặp hay nhớ về người cũ. Đàn ông tốt sẽ chỉ bỏ qua mà nghĩ về vợ con, thủy chung phải giữ. Còn đàn ông tệ sẽ vì cảm giác mơ hồ này mà tìm đến người cũ một lần nữa.

Phũ nhưng thật: 5 điều đàn ông đến chết cũng không quên về người cũ - Ảnh 1
Đàn ông luôn có nhu cầu chinh phục, một khi đã có được thứ họ muốn, cảm xúc tự hào là thứ hồi ức họ khó quên được nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những sở thích giống với người cũ

Trong quá trình yêu đương, sở thích chung như một chất keo hàn gắn và là điều cả hai đều ghi nhớ về sau. Vì tìm được người có cùng niềm vui, và sở thích với mình vốn sẽ khó quên. Và với đàn ông, đôi khi họ sẽ vẫn nhớ điều này, vì người cũ đã từng cùng họ chia sẻ những thói quen, niềm vui.

Nhưng phụ nữ cũng đừng quá ghen tuông, hay giận dỗi, vì đây cũng chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua. Vì hiện tại, người anh ấy muốn chia sẻ mọi thứ là bạn, chứ không còn là người cũ nữa.

Những kỷ niệm đẹp cùng người cũ

Kỷ niệm đẹp luôn khiến người ta muốn lưu giữ, nhất là trong tình yêu. Đây cũng chỉ là bản năng trong hồi ức của con người. Đôi khi chỉ là vài lần ăn khuya, hay cùng nhau đi chơi xa đâu đó. Hồi ức từng có màu tình yêu sẽ càng rõ nét và khó phai theo thời gian.

Dù vậy, khi nhớ lại, đàn ông cũng chỉ xem đó là một kỷ niệm vui, là hồi ức đẹp trong đời anh ấy, không liên quan tới ai, cũng không có nghĩa là vương vấn ai.

Phũ nhưng thật: 5 điều đàn ông đến chết cũng không quên về người cũ - Ảnh 2
Kỷ niệm đẹp luôn khiến người ta muốn lưu giữ, nhất là trong tình yêu. Đây cũng chỉ là bản năng trong hồi ức của con người - Ảnh minh họa: Internet

Những bài học từ người cũ

Khi đã qua một mối tình, đàn ông sẽ học được cách trưởng thành và vững vàng hơn. Họ sẽ có sự thấu hiểu và cách yêu phụ nữ đúng đắn hơn. Và cũng nhờ người cũ, đàn ông sẽ biết mình phải làm gì để phụ nữ thấy hài lòng và hạnh phúc.

Để đến khi lập gia đình, những bài học này đàn ông cũng không thể quên. Dù đây là sự thật đau lòng nhưng phụ nữ đôi khi phải cảm ơn người cũ, vì nhờ họ bạn mới có một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ thế này. Và hơn hết, bạn đã là người phụ nữ sau cùng của đàn ông, điều đó mới là quan trọng.

Những tổn thương người cũ mang đến

Phũ nhưng thật: 5 điều đàn ông đến chết cũng không quên về người cũ - Ảnh 3
Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, những tổn thương lớn thường khiến họ nhớ rất lâu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, những tổn thương lớn thường khiến họ nhớ rất lâu. Nhất là với đàn ông, sự thương tổn về sĩ diện tự trọng sẽ càng khó quên. Đây có thể là sự phản bội mà đàn ông không thể chấp nhận được từ người cũ. Phụ nữ càng tinh ý càng không nhắc về điều này. Vì đàn ông đã luôn nhớ, thế thì khi bạn nhắc lại chỉ khiến họ thấy tự trọng của mình bị tổn hại trước người khác. Đây là điều đàn ông cực kì không thích.

Thay vào đó, phụ nữ hãy dùng tình yêu và kỷ niệm của cả hai để khiến đàn ông dần quên đi điều không vui này.

Trước khi phụ nữ lấy chồng, đàn ông chỉ có 2 loại

Trước khi phụ nữ lấy chồng, đàn ông chỉ có 2 loại

Trước khi bạn lấy chồng, đàn ông chỉ có 2 loại, một là người đàn ông xứng đáng làm chỗ dựa cho bạn cả đời và  hai là người chỉ đến cho bạn bài học đau thương rồi bỏ đi. Phụ nữ khôn ngoan chính là biết đâu là người mình phải nắm thật chặt, còn ai là kẻ mình phải buông bỏ càng sớm càng tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông người cũ tình cũ của đàn ông người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này