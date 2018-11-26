Trước khi phụ nữ lấy chồng, đàn ông chỉ có 2 loại

Phụ nữ yêu 26/11/2018 05:30

Trước khi bạn lấy chồng, đàn ông chỉ có 2 loại, một là người đàn ông xứng đáng làm chỗ dựa cho bạn cả đời và  hai là người chỉ đến cho bạn bài học đau thương rồi bỏ đi. Phụ nữ khôn ngoan chính là biết đâu là người mình phải nắm thật chặt, còn ai là kẻ mình phải buông bỏ càng sớm càng tốt.

1. Đàn ông để lấy luôn cho rằng bạn là tuyệt nhất, là phiên bản hoàn hảo nhất với anh ấy. Dù rằng bạn chưa xuất sắc hay nổi bật, nhưng anh ấy yêu bạn một cách hoàn hảo nhất thì chắc chắn bạn không bao giờ tệ trong mắt anh ấy được.

Đàn ông bạn phải bỏ lại cho rằng bạn thật đầy tính xấu và nhược điểm, bạn không hoàn hảo và bạn thật thua kém người khác.

2. Đàn ông để lấy luôn quan tâm, dành dụm tiền bạc cho cả hai. Vì với anh ấy, quan trọng nhất chính là bạn, quan trọng thứ 2 chính là tương lai của hai đứa.

Đàn ông bạn phải bỏ thì chỉ dành tiền bạc để ăn chơi. Vì với anh ta, quan trọng nhất là bản thân, quan trọng thứ 2 cũng chỉ là hiện tại của bản thân.

3. Đàn ông để lấy quý trọng những gì bạn giúp đỡ và sẽ cảm ơn công sức bạn bỏ ra khi anh ấy thành công.

Đàn ông phải bỏ sẽ chỉ tự kiêu, khoe khoang về thành công của mình, cũng chưa từng trân trọng những gì bạn bỏ ra vì anh ta.

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Đàn ông để lấy quý trọng những gì bạn giúp đỡ và sẽ cảm ơn công sức bạn bỏ ra khi anh ấy thành công - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông để lấy cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên. Anh ấy cho bạn niềm tin.

Đàn ông bạn phải bỏ luôn khiến bạn phải nghi ngờ, lục lọi điện thoại hay ví tiền của anh ấy. Anh ta chỉ cho bạn nghi ngờ.

5. Đàn ông để lấy luôn nghĩ rằng bạn đẹp nhất trong mắt anh ấy. Như tình yêu với kẻ si tình luôn đẹp.

Đàn ông bạn phải bỏ ngoài bạn hắn sẽ có thêm vài cô nàng khác, xinh đẹp và nóng bỏng hơn bạn.

6. Đàn ông để  lấy luôn muốn làm mọi chuyện để bạn vui. Vì niềm vui của bạn là hạnh phúc của anh ấy.

Đàn ông bạn phải bỏ thật sự chỉ nghĩ đến niềm vui của anh ta. Vì anh ta chỉ yêu bản thân mình.

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Đàn ông để  lấy luôn muốn làm mọi chuyện để bạn vui. Vì niềm vui của bạn là hạnh phúc của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông để lấy luôn muốn nghe hết tâm tư tình cảm của bạn. Anh ấy muốn biết để chia sẻ và là một phần trong cuộc sống của bạn.

Đàn ông bạn phải bỏ chỉ nghĩ đến bình yên của anh ta, chẳng màng buồn vui của bạn.

8. Đàn ông để lấy luôn lên sẵn kế hoạch khi hẹn hò với bạn. Anh ấy muốn dành thời gian vui vẻ nhất cho bạn.

Đàn ông bạn phải bỏ thì đi đâu đều do anh ta quyết, chuyện gì cũng phải được anh ta chấp nhận.

9. Đàn ông để lấy luôn cho bạn niềm tin và tương lai của cả hai. Vì anh ấy nghiêm túc với bạn, thật lòng cho bạn hy vọng, sự yên tâm.

Đàn ông bạn phải bỏ chưa từng cho bạn niềm tin chắc chắn.

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Đàn ông để lấy luôn cho bạn niềm tin và tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

10. Đàn ông để lấy luôn khẳng định rằng anh ấy chỉ thuộc về bạn.

Đàn ông bạn phải bỏ lại cho bạn lo âu, thấp thỏm, không biết anh ta có thật sự thuộc về bạn không.

11. Đàn ông tốt sẽ cho bạn đủ yêu thương và quan tâm. Còn gã đàn ông tệ sẽ chỉ làm lơ hết lo toan buồn phiền của bạn.

12. Đàn ông tốt bận thế nào cũng dành thời gian ít ỏi chỉ để hỏi han, yêu thương bạn. Đàn ông tệ đôi khi sẽ biến mất thật lâu.

13. Đàn ông tốt luôn xem cuộc sống của bạn là một phần anh ấy phải lo. Còn đàn ông tệ thì cuộc sống bạn thế nào anh ấy cũng không để ý.

14. Đàn ông tốt luôn xem bạn chỉ đứng sau gia đình anh ấy. Đàn ông tệ lại chỉ tìm đến bạn khi buồn, và ra đi khi vui.

15. Đàn ông tốt luôn muốn giới thiệu bạn với gia đình, người quen bạn bè của anh ấy. Với đàn ông tệ, bạn chưa từng được gặp mặt ai thân quen với anh ấy.

Đàn ông tham lam luôn muốn có cả 3 người đàn bà này

Đàn ông tham lam luôn muốn có cả 3 người đàn bà này

Đàn ông thường là những kẻ tham lam. Đối với họ, một người phụ nữ chưa chắc đã đủ. Vì có khi, họ muốn có cả 3 người phụ nữ này trong đời.

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