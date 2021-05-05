9 điều 'cấm kỵ' khiến phụ nữ 'rớt giá' không phanh trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 05/05/2021 06:14

Dưới đây là 9 lỗi phổ biến khiến phụ nữ trở nên xấu đi trong mắt đàn ông. Nhưng thật đáng tiếc, có quá nhiều lỗi mà phụ nữ thường xuyên mắc phải.

Đây là những điều vô tình khiến phụ nữ xấu xí trong mắt đàn ông. Bạn đã biết mình vướng phải điều nào chưa?

Kiểu tóc cầu kỳ quá mức

Đàn ông thích một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt, dù không phải làm kiểu gì đặc sắc. Phụ nữ có mái tóc xơ xác, cứng đơ vì tạo kiểu dáng nhiều cho đàn ông cảm giác kém hấp dẫn. Đàn ông thích bộ dạng phụ nữ rực rỡ trong những buổi tiệc, nhưng họ càng thích phụ nữ giữ được nét tự nhiên, đầy sức sống lúc bình thường hơn.

Vì thế, thay vì tạo kiểu tóc quá cầu kì, phụ nữ nên chú trọng chăm sóc tóc sẽ để lại ấn tượng với đàn ông hơn.

Trang điểm quá đậm

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Đàn ông thích phụ nữ trang điểm tự nhiên, trông nhẹ nhàng và tươi trẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có lớp trang điểm hoàn hảo sẽ bớt đi những khuyết điểm trên da. Dù vậy, lớp phấn quá dày sẽ làm phụ nữ trông già đi và kém sức hút với đàn ông. Phụ nữ trang điểm quá đậm chỉ nổi bật trong vài giây ngắm nhìn của đàn ông. Vì họ thích phụ nữ trang điểm tự nhiên, trông nhẹ nhàng và tươi trẻ hơn.

Lông mi dính vào nhau

Nếu sử dụng mascara nhiều, lông mi của phụ nữ sẽ dính vào nhau khi chớp mắt, lem cả ra mắt. Đây sẽ là dáng vẻ của phụ nữ đàn ông thấy kém hấp dẫn nhất. Vì vậy, nếu sử dụng mascara, phụ nữ nên học cách chải để không trở nên xấu xí trong mắt đàn ông.

Mang quá nhiều đồ lấp lánh trên người

Chỉ có nghệ sĩ khi bước lên sân khấu mới cần phải có nhiều đồ lấp lánh trên người. Nhưng nếu ở ngoài đời, phụ nữ cũng làm như thế sẽ khiến đàn ông e ngại đến gần.

Răng vàng và hơi thở có mùi

Đây là hai điều khiến đàn bà kém hấp dẫn nhất. Đàn ông sẽ để ý hai điểm này để đánh giá xem phụ nữ có giữ gìn cơ thể sạch sẽ hay không. Với đàn ông, đàn bà đẹp đến mấy mà không giữ được bản thân thơm tho, sạch sẽ thì cũng không thu hút họ được.

Làn da quá khô hay quá dầu

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Với phụ nữ, làn da là điểm để lại ấn tượng với đàn ông nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ không biết nhưng đây là điều đàn ông chú ý. Một gương mặt không được chăm sóc, một làn da bị bỏ bê khiến đàn ông cảm thấy không muốn nhìn vào. Với phụ nữ, làn da là điểm để lại ấn tượng với đàn ông nhất.

Đánh phấn nơi đông người

Đàn ông chỉ thích thấy gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của phụ nữ. Còn hành động đánh phấn nơi công cộng của phụ nữ khiến đàn ông thấy kém hấp dẫn. Vì thế, nếu bạn muốn gây ấn tượng với đàn ông, hãy trang điểm ở nhà hoặc đừng để đàn ông thấy.

Son môi màu thẫm

Son môi là thứ không thể thiếu trong túi xách của phụ nữ, giúp phụ nữ trở nên nổi bật và có sức sống hơn. Dù vậy, phụ nữ nên thận trọng chọn màu son, để không tự “dìm hàng” chính mình. Đừng chọn những màu quá sẫm, sẽ trông già đi. Tốt nhất là bạn nên chọn màu son hợp với khuôn mặt, trông sáng sủa và tươi mới hơn.

Dùng quá nhiều nước hoa

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Đàn ông sợ đứng gần phụ nữ quá nồng nặc mùi nước hoa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dễ bị ấn tượng khó quên bởi mùi hương từ cơ thể của phụ nữ. Phụ nữ biết chọn mùi nước hoa phù hợp, càng phải biết điều chỉnh mức độ sử dụng. Đàn ông sợ đứng gần phụ nữ quá nồng nặc mùi nước hoa.

Một người phụ nữ xấu xí trong mắt đàn ông là người không biết chăm sóc, để ý cách làm đẹp. Chỉ cần phụ nữ biết giữ bản thân sạch sẽ, thơm tho, biết quý trọng mình thì dù là ai cũng có thể trở nên hấp dẫn với đàn ông.

3 thứ của riêng mình đàn bà khôn phải 'khắc cốt ghi tâm' để cả đời hạnh phúc

3 thứ của riêng mình đàn bà khôn phải 'khắc cốt ghi tâm' để cả đời hạnh phúc

Phụ nữ khôn ngoan không để tâm cho những thứ không phải là của mình. Họ biết dành thời gian, tiền bạc và trí óc cho 3 thứ mãi là của riêng họ để từ đó có được hạnh phúc cho chính bản thân và những người luôn thương yêu họ.

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