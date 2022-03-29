9 bí mật đàn ông không bao giờ tiết lộ, dù tôn thờ đến mấy cũng không muốn vợ "đụng chạm" vào

Đàn ông thường khá thoải mái chuyện tiền bạc, nhưng họ không muốn trả lời những câu hỏi về lương. Họ sẵn sàng kể với vợ về chuyện thăng chức, tăng lương nhưng lại không muốn nói rõ về những khoản lương hàng tháng của mình.

Đàn ông thường xuyên nghe vợ nói: “Lương tháng này của anh được bao nhiêu?”. Kỳ thực, đây là câu nói họ không muốn trả lời, và cũng khó trả lời nhất.

Ngay cả người đàn ông năng động cũng có những khoảnh khắc thích ngồi một mình và chẳng làm gì cả. Hoặc có người thích nằm dài trên giường, chơi game vào những lúc rảnh rỗi.

Theo ông Dipti Sahu, một chuyện gia nghiên cứu thì đàn ông khá tham vọng, mạnh mẽ nên rất quyết tâm trong công việc. Họ muốn được khẳng định, nhìn nhận qua thành tựu, vị trí đạt được, chứ không hẳn là qua mức lương kiếm được. Đó là lý do phụ nữ sẽ nhận được những câu trả lời không rõ ràng của đàn ông về mức lương của chồng.

Phụ nữ đừng vội ca thán khi thấy chồng lười biếng trong lúc mình đang cần anh ấy. Bạn chỉ cần nói mình bận và cần anh ấy giúp đỡ. Đa số đàn ông sẽ nhanh chóng thoát ra trạng thái lười biếng để giúp bạn thôi.

Ghen

Đàn ông không muốn người khác thấy cảm giác thật sự của mình. Khi thấy bạn gái hay vợ thân thiết với người khác giới, trong lòng có ghen thế nào thì đàn ông cũng không bao giờ chịu thừa nhận.

Ảnh minh họa

Nghĩ đến người phụ nữ khác

Dù là đang hôn hay gần gũi thân mật với bạn thì đàn ông vẫn có thể nghĩ đến người phụ nữ khác. Và họ không bao giờ tiết lộ điều này. Điều này cũng có nghĩa là dù đang yêu bạn sâu đậm, đàn ông vẫn có thể nghĩ đến người phụ nữ khác. Và bạn không nên kinh ngạc vì điều này.

Cơ thể họ trông thế nào

Phụ nữ có tiêu chuẩn về cơ thể qua số đo ba vòng. Nhưng với đàn ông thì tiêu chuẩn này không rõ ràng. Dù vậy, đàn ông vẫn để ý đến cơ thể của mình, so sánh hình thể với người khác. Đây cũng là lý do đàn ông đến phòng gym tập thể dục và có nỗi sợ bị chê về ngoại hình.

Thất bại trong tình yêu

Dù đàn ông cũng có những quá khứ bị từ chối, thất bại trong tình cảm nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nói ra. Anh ấy sẽ chỉ nói có bao nhiêu người phụ nữ mê đắm mình.

Kinh nghiệm giường chiếu

Không ít đàn ông phóng đại kinh nghiệm giường chiếu của mình với bạn bè nhưng không bao giờ nói thật với vợ về số người phụ nữ đã từng chung đụng chăn gối. Đây cũng chỉ là cách thể hiện cái tôi của đàn ông, cũng là cách để phụ nữ ghen tuông.

Những nỗi sợ

Đàn ông từ nhỏ đã được dạy phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, sợ hãi. Vì thế họ không bao giờ để lộ nỗi sợ của mình. Tuy nhiên, đàn ông cũng biết sợ, thậm chí có người sợ những con vật như gián, chuột… Nhưng họ không bao giờ thừa nhận với phụ nữ.

Gặp khó khăn tài chính

Với đàn ông có gia đình, khả năng tài chính chứng minh bản lĩnh trách nhiệm với gia đình. Đàn ông không muốn để vợ thấy những lúc họ gặp khó khăn trong công việc, tiền bạc, vì họ không muốn trông mình kém cỏi. Có người không bao giờ để vợ biết ngay cả khi bị mất việc hay giảm lương.