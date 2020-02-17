Đây là điều đàn bà muốn nhất trong một mối quan hệ, dù rằng họ không nói ra. Nhưng nhiệm vụ của đàn ông là phải chứng minh tình cảm của mình bằng sự chủ động. Và trong mắt phụ nữ, đàn ông chủ động thì chính là chu đáo và tinh tế.

Đây là nỗi sợ được che giấu cẩn thận của nhiều người phụ nữ. Đây có thể là bản chất của đàn bà , hay ngắm nhìn người phụ nữ khác và mong muốn có được thứ họ chưa thể có. Từ đó, phụ nữ sợ người khác sẽ thu hút hơn mình, chiếm được sự chú ý hay tình cảm của đàn ông. Nếu thật sự như thế, họ sẽ thấy cực kì tổn thương.

Phụ nữ luôn muốn nhận những điều bất ngờ từ người đàn ông mình yêu. Họ xem đó là cách đàn ông yêu thương họ thật lòng, muốn họ vui vẻ. Dù chỉ là một món quà nhỏ, đơn giản cũng có thể khiến phụ nữ thấy được thương yêu mà vui vẻ cả ngày.

Luôn muốn sự chân thành của đàn ông

Hơn cả tiền bạc hay vật chất, phụ nữ chỉ cần sự chân thành từ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hơn cả tiền bạc hay vật chất, phụ nữ chỉ cần sự chân thành từ đàn ông. Chỉ cần bạn thật lòng, làm mọi thứ bằng tấm chân tình của mình, phụ nữ chắc chắn sẽ cảm động. Với phụ nữ, nếu bạn chân thành cho họ một, họ sẽ cho lại bạn gấp đôi hoặc gấp mười. Và họ cực kì ghét sự lừa dối, thậm chí là sẽ không thể tha thứ khi bị dối lừa.

Để ý và đoán biết ngôn ngữ cơ thể

Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, nhất là những người họ để tâm. Họ sẽ quan sát, phân tích từng động thái của bạn, và sẽ phát hiện điều bất thường nếu bạn che giấu. Ngay cả khi không nói ra, họ vẫn có thể đã biết sự thật. Vì thế, đừng lừa dối phụ nữ, họ chẳng dễ bị lừa đâu.

Không hài lòng với thời gian riêng của đàn ông

Đây là bí mật của phụ nữ mà ít đàn ông biết. Dù rằng phụ nữ luôn đồng ý để đàn ông có thời gian riêng bên ngoài. Nhưng phụ nữ luôn có nỗi sợ bạn sẽ mê tụ tập bạn bè mà bỏ quên họ. Họ muốn bạn cân nhắc thời gian để họ không có cảm giác bất an.

Muốn được bạn bè của bạn quý mến

Phụ nữ luôn biết với đàn ông bạn bè rất quan trọng, và họ cũng muốn mình được bạn bè của bạn quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn biết với đàn ông bạn bè rất quan trọng, họ muốn mình được bạn bè của bạn quý mến. Và họ cũng muốn bạn thể hiện tình cảm, sự quan tâm với họ trước mặt bạn bè.

Phụ nữ cần không gian riêng

Nếu phụ nữ nói họ cần thời gian, không gian riêng, có nghĩa là họ không muốn nhìn thấy bạn. Và bạn nên hiểu đúng ý của họ, để họ có thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc điều gì đó.

Họ muốn bạn thành thật

Phụ nữ có thể đoán biết nhiều điều, nhưng họ muốn đàn ông thành thật nói với họ. Chẳng hạn như, họ thích những lời khen chân thành của bạn. Hay họ muốn bạn thành thật với lỗi sai của mình, dù rằng họ đã có quyết định tha thứ cho bạn. Chỉ là họ muốn bạn không giấu giếm và dối lừa họ, thì mọi thứ họ đều có thể bỏ qua vì yêu thương bạn.