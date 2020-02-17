9 bí mật phụ nữ ‘sống để dạ chết mang theo’ không bao giờ để đàn ông biết

Phụ nữ yêu 17/02/2020 05:14

Phụ nữ thường nói nhiều với người đàn ông mình yêu. Nhưng cũng có những bí mật của phụ nữ được giấu kín, họ chỉ giữ cho riêng mình.

Đây là những bí mật của phụ nữ mà đàn ông không thể biết.

Họ muốn bạn chủ động

bi mat cua phu nu 3
Trong mắt phụ nữ, đàn ông chủ động thì chính là chu đáo và tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều đàn bà muốn nhất trong một mối quan hệ, dù rằng họ không nói ra. Nhưng nhiệm vụ của đàn ông là phải chứng minh tình cảm của mình bằng sự chủ động. Và trong mắt phụ nữ, đàn ông chủ động thì chính là chu đáo và tinh tế.

Họ muốn nhận những điều bất ngờ thường xuyên từ bạn

Phụ nữ luôn muốn nhận những điều bất ngờ từ người đàn ông mình yêu. Họ xem đó là cách đàn ông yêu thương họ thật lòng, muốn họ vui vẻ. Dù chỉ là một món quà nhỏ, đơn giản cũng có thể khiến phụ nữ thấy được thương yêu mà vui vẻ cả ngày.

Lo sợ bạn thấy người phụ nữ khác hấp dẫn hơn họ

Đây là nỗi sợ được che giấu cẩn thận của nhiều người phụ nữ. Đây có thể là bản chất của đàn bà, hay ngắm nhìn người phụ nữ khác và mong muốn có được thứ họ chưa thể có. Từ đó, phụ nữ sợ người khác sẽ thu hút hơn mình, chiếm được sự chú ý hay tình cảm của đàn ông. Nếu thật sự như thế, họ sẽ thấy cực kì tổn thương.

Luôn muốn sự chân thành của đàn ông

bi mat cua phu nu 2
Hơn cả tiền bạc hay vật chất, phụ nữ chỉ cần sự chân thành từ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hơn cả tiền bạc hay vật chất, phụ nữ chỉ cần sự chân thành từ đàn ông. Chỉ cần bạn thật lòng, làm mọi thứ bằng tấm chân tình của mình, phụ nữ chắc chắn sẽ cảm động. Với phụ nữ, nếu bạn chân thành cho họ một, họ sẽ cho lại bạn gấp đôi hoặc gấp mười. Và họ cực kì ghét sự lừa dối, thậm chí là sẽ không thể tha thứ khi bị dối lừa.

Để ý và đoán biết ngôn ngữ cơ thể

Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, nhất là những người họ để tâm. Họ sẽ quan sát, phân tích từng động thái của bạn, và sẽ phát hiện điều bất thường nếu bạn che giấu. Ngay cả khi không nói ra, họ vẫn có thể đã biết sự thật. Vì thế, đừng lừa dối phụ nữ, họ chẳng dễ bị lừa đâu.

Không hài lòng với thời gian riêng của đàn ông

Đây là bí mật của phụ nữ mà ít đàn ông biết. Dù rằng phụ nữ luôn đồng ý để đàn ông có thời gian riêng bên ngoài. Nhưng phụ nữ luôn có nỗi sợ bạn sẽ mê tụ tập bạn bè mà bỏ quên họ. Họ muốn bạn cân nhắc thời gian để họ không có cảm giác bất an.

Muốn được bạn bè của bạn quý mến

bi mat cua phu nu 1
Phụ nữ luôn biết với đàn ông bạn bè rất quan trọng, và họ cũng muốn mình được bạn bè của bạn quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn biết với đàn ông bạn bè rất quan trọng, họ muốn mình được bạn bè của bạn quý mến. Và họ cũng muốn bạn thể hiện tình cảm, sự quan tâm với họ trước mặt bạn bè.

Phụ nữ cần không gian riêng

Nếu phụ nữ nói họ cần thời gian, không gian riêng, có nghĩa là họ không muốn nhìn thấy bạn. Và bạn nên hiểu đúng ý của họ, để họ có thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc điều gì đó.

Họ muốn bạn thành thật

Phụ nữ có thể đoán biết nhiều điều, nhưng họ muốn đàn ông thành thật nói với họ. Chẳng hạn như, họ thích những lời khen chân thành của bạn. Hay họ muốn bạn thành thật với lỗi sai của mình, dù rằng họ đã có quyết định tha thứ cho bạn. Chỉ là họ muốn bạn không giấu giếm và dối lừa họ, thì mọi thứ họ đều có thể bỏ qua vì yêu thương bạn.

7 đặc điểm của phụ nữ có khí chất cao quý hơn người, điểm thứ 5 ai cũng muốn có

7 đặc điểm của phụ nữ có khí chất cao quý hơn người, điểm thứ 5 ai cũng muốn có

Người có khí chất dù đi đến đâu cũng nổi bật thu hút trong đám đông. Nhưng rốt cuộc một người phụ nữ khí chất phải có những điểm gì?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phụ nữ điều đàn bà muốn bản chất của đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này