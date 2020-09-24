8 điều luôn có ở đàn ông tệ bạc, phụ nữ hãy sáng suốt đừng tự ‘thôi miên’ bản thân

Phụ nữ yêu 24/09/2020 04:00

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông tệ bạc, phụ nữ hãy sáng suốt nhận ra đừng tự “thôi miên” bản thân mà chịu khổ cả đời.

Người đàn ông tệ bạc luôn có những dấu hiệu này, phụ nữ khôn ngoan đừng vì lời nói ngọt ngào mà đánh mất hạnh phúc cả đời.

Không dành sự ưu tiên cho bạn

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Đàn ông tệ bạc thường không dành sự ưu tiên cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên sáng suốt nhận ra ai là người thật lòng hay không thật lòng với mình. Đừng yêu người chỉ dành cho mình sự quan tâm hời hợt. Vì ở bên người trọng thiên hạ hơn mình, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, khổ sở. 

Lăng nhăng

Người đàn ông lăng nhăng thường làm khổ phụ nữ. Họ sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Trong đầu họ lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện tìm người mới. Họ không chịu yên vị, sống cả đời bên một người. Với họ, cuộc sống hôn nhân quá nhàm chàn, gái gú bên ngoài mới thú vị.

Tò mò

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Đàn ông tò mò thường làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông tò mò thường có tính đàn bà. Họ muốn biết mọi việc về bạn, hoặc tọc mạch chuyện của người khác để làm thú vui cho mình. Đây là tính cách của người tệ bạc. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ không có được hạnh phúc đích thực mà luôn thấy lo sợ.

Nhiều lần lừa dối bạn

Đàn bà đừng yêu đàn ông lừa dối mình quá nhiều lần. Họ nói dối lần một có thể vì có lý do riêng, nhưng lần hai lần ba thì chắc chắn không tôn trọng bạn. Nếu yêu thương bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ che giấu hay nói dối bạn bất cứ điều gì. Vì họ biết điều này sẽ khiến bạn tổn thương hơn bao giờ hết.

Nghiện ngập, cờ bạc

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Đàn bà đừng lấy kiểu người nghiện ngập - Ảnh minh họa: Internet

Người nghiện ngập, cờ bạc thường làm khổ vợ con. Tài chính trong gia đình luôn thiếu hụt vì họ lúc nào cũng mang hết đi “đầu tư” kiếm lời bằng cách phạm pháp này. Nếu trao thân gửi phận cho họ, phụ nữ sẽ bất hạnh suốt đời.

Tra hỏi quá khứ của bạn

Đừng yêu người luôn tra hỏi về quá khứ của mình. Đặc biệt là người mang những điều đó ra để đùa giỡn, trêu chọc. Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy tránh xa kiểu đàn ông này.

Không tôn trọng bạn

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Đừng yêu người không tôn trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Người không tôn trọng bạn sẽ không bao giờ cho bạn có tiếng nói trong gia đình. Họ không muốn lắng nghe những điều bạn nói. Thậm chí còn chê bai, coi thường công việc và gia đình của bạn. Nếu ở bên người này, bạn sẽ bất hạnh cả đời.

Có suy nghĩ “đàn bà phải cung phụng đàn ông”

Người đàn ông gia trưởng, có suy nghĩ cổ hủ thường khiến vợ phải chịu nhiều nhục nhã, tủi thân. Họ lúc nào cũng đề cao giá trị của mình để hạ thấp đối phương. Điều này khiến phụ nữ dần trở nên tự ti, mặc cảm và sống với danh phận là cái bóng của chồng.

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