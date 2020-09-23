Không phải chồng vô tâm hay ngoại tình, đây là 2 thứ khiến phụ nữ sợ hãi nhất cuộc đời

Phụ nữ yêu 23/09/2020 05:00

Người phụ nữ hiện đại không sợ chồng vô tâm hay ngoại tình, thứ họ sợ đó là bụng đói và cái ví rỗng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân.

Ai cũng nghĩ có đàn ông, phụ nữ mới hạnh phúc. Nhưng thực tế không cần đàn ông, phụ nữ vẫn có thể tự mình sống tốt, chỉ khi đối mặt với những thứ này mới khiến họ sợ hãi mà thôi.

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Phụ nữ hiện đại sợ những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Bụng đói

Người đàn bà hiện đại chỉ sợ hôm nay không có gì để ăn, phải đối diện với cái bụng đói đang réo gọi mỗi ngày. Họ cảm thấy mệt mỏi vì phải vật lộn, chạy ăn từng bữa. Chứ chẳng còn tâm sức đâu nghĩ đến bên cạnh có đàn ông hay không. Vì họ biết nghèo khổ, đói khát mới đáng sợ chứ không chồng, không đàn ông vẫn sống tốt.

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Phụ nữ chỉ sợ bụng đói - Ảnh minh họa: Internet

Nói phụ nữ hiện đại sống thực dụng cũng được nhưng thực tế không có tiền vô cùng đáng sợ. Đàn ông không có người này sẽ có người khác. Nhưng không có tiền, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi.

Phụ nữ hãy nhớ một điều trong cuộc đời có hai thứ cần phải làm đó là làm mới vẻ ngoài và làm đầy chiếc bụng đói. Muốn vậy hãy đi làm kiếm tiền, có tiền bạn sẽ tự hạnh phúc không cần dựa vào ai.

Cái ví rỗng

Người đàn bà khôn ngoan chỉ sợ ăn không no, mặc không ấm chứ không sợ bên cạnh không có đàn ông. Ai cũng nghĩ có đàn ông, phụ nữ mới có cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên phụ nữ hiện đại đã chứng minh được rằng không có chồng, bản thân vẫn sống tốt. Thậm chí còn đủ đầy, hạnh phúc hơn khi có đàn ông bên cạnh.

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Họ sợ nhất trong ví không còn gì chứ chẳng sợ không có đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ sợ mỗi ngày phải đối diện với cảnh không có tiền tiêu chứ không buồn vì không có đàn ông. Với họ muốn hạnh phúc, bản thân phải nỗ lực kiếm tiền, có công việc ổn định và không sống dựa dẫm. Vì họ hiểu ngửa tay xin tiền đàn ông sẽ vô cùng nhục nhã. 

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Phụ nữ bản lĩnh hãy tự làm việc nuôi thân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ ơi, đừng dựa vào đàn ông để mưu cầu hạnh phúc, đừng mang tiếng dựa hơi đàn ông. Vì cuộc đời phụ nữ không có tiền mới khổ sở, lao đao chứ không có đàn ông vẫn ngẩng cao đầu sống một đời kiêu hãnh.

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