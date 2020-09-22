Không phải vòng 1, đây mới là điểm nhấn trên cơ thể phụ nữ khiến đàn ông điêu đứng

Dưới đây là những điểm nhấn trên cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông cả đời mê mệt, dù có cám dỗ vây quanh vẫn một lòng hướng về vợ.

Vì khi nhìn vào bộ phận này của phụ nữ, đàn ông sẽ bị cuốn hút và không thể kiểm soát được bản thân. Có câu “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, chỉ cần chạm mắt một cái thôi cũng đủ khiến đàn ông ngất ngây. Đôi mắt của phụ nữ sẽ khiến đàn ông yếu mềm khi nhìn họ rơi lệ, mạnh mẽ và hạnh phúc khi thấy họ cười tươi.

Ai cũng nghĩ đàn ông thích nhìn ngực của phụ nữ. Nhưng thực tế có nhiều người lại thích ngắm đôi mắt lương thiện, trong sáng của phái yếu. Họ thích được khám phá thế giới của đối phương thông qua đôi mắt.

Nụ cười

Người đàn ông thích nhất kiểu phụ nữ lạc quan, cười tươi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Họ thích ở bên kiểu người này vì giúp họ quên đi những áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Có thể đàn ông sẽ thích ngắm phụ nữ có vòng một căng tròn nhưng lại say như điếu đổ người có nụ cười duyên dáng. Họ sẽ ấn tượng với người có tâm hồn lạc quan, luôn dùng nụ cười để đối diện với giông bão.

Đàn ông thích nụ cười của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ dù gặp chuyện gì cũng hãy đón nhận bằng thái độ tích cực nhất. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì những chuyện buồn mà loay hoay không có đường thoát. Có khó khăn đến mấy cũng hãy nở nụ cười thật tươi để đối mặt, chứ đừng khóc lóc tìm đường trốn chạy.

Bụng phẳng lì

Đàn ông thích sờ vào chiếc bụng phẳng lì của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích sờ vào bộ phận này của người phụ nữ. Họ thích được nằm trên đùi, xoa bụng hoặc ôm vợ từ đằng sau. Thế nên phụ nữ hãy chăm chỉ tập luyện thể dục để có sức khỏe tốt, đồng thời để có thân hình nóng bỏng khiến chồng không thể rời mắt.

Đôi chân săn chắc

Đàn ông thích ngắm đôi chân dài săn chắc của người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ngắm đôi chân dài săn chắc của phụ nữ. Đây là bộ phận giúp phụ nữ xinh đẹp và tỏa sáng nhất trong mắt đàn ông chứ không phải vòng một ngồn ngộn. Thế nên phụ nữ hãy chăm sóc bản thân, đừng đánh mất vóc dáng sau sinh, cũng đừng bỏ rơi chính mình.