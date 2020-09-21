Đàn ông có 4 biểu hiện này tưởng yêu hết lòng nhưng lại là Sở Khanh chính hiệu

Dưới đây là những dấu hiệu đàn ông tệ nhưng đa phần phụ nữ lại lầm tưởng là tốt khiến cuộc đời loay hoay trong khổ đau không thoát ra được.

Kiểu đàn ông này thoạt nhìn có vẻ yêu thật lòng nhưng thực tế với ai họ cũng tốt. Họ sẽ trở thành “anh trai mưa” đối xử tốt với cả thiên hạ chứ không phải một mình bạn.

Người đàn ông càng ngọt ngào càng nguy hiểm. Họ luôn dùng những lời có cánh để khen ngợi hoặc lấy lòng đối phương. Nhưng sau đó, họ không còn nhớ bản thân đã nói gì, những lời hứa hẹn với bạn cũng theo gió mà bay.

Nói xấu người yêu cũ, tâng bốc bạn lên mây xanh

Kiểu người này ai cũng nghĩ tốt nhưng thực ra lại là đàn ông tệ bạc. Đàn ông nói xấu người yêu cũ thường khá nhỏ mọn, ích kỷ và luôn biến mình trở thành nạn nhân. Họ muốn có được sự tin tưởng, lòng thương hại của bạn.

Đừng yêu người đàn ông ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu dính bẫy, bạn sẽ trở thành kẻ bất hạnh nhất trong mối quan hệ này. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết điều gì nên nghe và không nên nghe để bảo vệ bản thân.

Mọi việc anh ấy làm đều có lý do đi kèm

Người ngay thẳng không giải thích, đưa ra lý do quá nhiều. Họ luôn tin tưởng vào những điều mình làm, "cây ngay không sợ chết đứng", không sợ bạn phải hiểu lầm. Còn người Sở Khanh luôn có lý do để bao biện.

Phụ nữ không nên yêu người quá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như "anh làm vậy là để tốt cho tương lai của cả hai","anh làm vậy là vì em"… Có rất nhiều lý do anh ấy đặt ra nhưng lại chẳng thấu tình đạt lý.

Vừa yêu đã nhắc đến chuyện “lên giường”

Khi yêu nhau không thể tránh được chuyện thân mật. Nhưng người luôn nhắc đến vấn đề này, phụ nữ nên coi chừng. Có thể anh ấy sẽ dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ bạn lên giường, sau đó chán chê thì rời đi không hẹn ngày trở lại.

Đừng dại trao thân cho người đàn ông chỉ mới yêu vài ba ngày - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh nên nhớ một điều khi “lên giường” với đàn ông, bạn đã đánh mất đi giá trị của mình. Anh ấy sẽ bỏ rơi bạn khi đã chiếm hữu được rồi. Thế nên hãy biết giữ mình, đừng vội trao thân cho gã Sở Khanh.