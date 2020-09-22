Đàn bà cũ có 4 nỗi đau 'chí mạng' dù thời gian trôi đi cũng khó chữa lành

Phụ nữ yêu 22/09/2020 04:00

Người đàn bà cũ trải qua nhiều sóng gió, tưởng bản thân quên được rồi nhưng thực tế trong lòng họ vẫn tồn tại nỗi đau thời gian khó có thể chữa lành được.

Dưới đây là những nỗi đau của đàn bà cũ, nếu có yêu xin đừng làm tổn thương họ thêm nữa.

Nỗi đau bị phản bội

Người phụ nữ sau đổ vỡ ám ảnh nhất việc bản thân đã từng bị phản bội. Dù thời gian trôi đi bao lâu, vết thương trong tim họ vẫn không có cách nào khép miệng được. Cuộc đời họ có thể chịu được cảnh túng thiếu nhưng chẳng thể chịu đựng được sự phản bội. 

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Đàn bà cũ mang nỗi đau bị phản bội đến suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Họ có thể bỏ ngay người đàn ông phản bội vì không muốn san sẻ yêu thương của mình cho bất cứ ai. Không phải vì họ ích kỷ, cũng không vì họ tham lam mà đó là lòng kiêu hãnh của người phụ nữ.

Thức ăn có thể ăn chung, quần áo có thể mặc chung nhưng đàn ông tuyệt đối không dùng chung được. Thế nên sự phản bội là điều gì đó vô cùng đáng sợ khiến họ không thể nào chấp nhận được.

Nỗi đau mất niềm tin

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Phụ nữ mất niềm tin thường khó chữa lành - Ảnh minh họa: Internet

Một khi niềm tin trong lòng đã đổ vỡ, đàn bà khó lòng mà vượt qua. Cảm giác trao hết tin yêu cho một người mà lại bị phản bội sẽ khiến họ chìm dần trong nỗi đau và tủi nhục. Với họ, niềm tin trong tình yêu, hôn nhân đại diện cho sinh mệnh của mình. Một khi niềm tin đó đổ vỡ, họ cũng dần chết chìm trong sự tang thương. Thế nên nếu có yêu họ, xin đừng làm họ đau thêm lần nào nữa.

Nỗi đau bản thân đã già vì phí hoài thanh xuân bên một người

Sau nhiều giông bão, ngồi nhìn lại những tháng năm thanh xuân đã phí phạm, đàn bà một đời chồng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Họ tự trách bản thân ngày xưa sao quá dại, quá khờ khạo để bị lừa gạt đáng thương như vậy. Họ cảm thấy tiếc nuối những tháng năm tươi đẹp nhất bị phí phạm bên người không xứng đáng.

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Tuy có vẻ ngoài tươi tắn nhưng họ lại mang nỗi đau lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy tuy ngoài mặt tươi cười như không có chuyện gì, nhưng sâu trong thâm tâm, họ vẫn luôn đau đớn. 

Nỗi đau bản thân “đã cũ”

Đây có thể là nỗi đau “chí mạng” nhất khiến cuộc đời của họ dần rơi vào bế tắc. Có người mang tâm lý mặc cảm này mà sống mòn trong quãng đời còn lại. Có người vì suy nghĩ này mà đánh mất nhiều cơ hội hạnh phúc của mình.

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Họ luôn mặc cảm về bản thân sau đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ một lần đò ơi, bạn xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng mặc cảm cũ hay mới, chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày là được. Mặc kệ người khác nói gì, chỉ cần bạn sống tốt, sống đẹp và không làm hại ai.

Những điều bạn gái tuyệt đối không nên làm với người yêu

Những điều bạn gái tuyệt đối không nên làm với người yêu

Là phụ nữ, ai ai cũng mong muốn được hạnh phúc cùng với người mình yêu. Tuy nhiên đôi khi họ vô tình biến mình trở thành “ông xã” trong mối quan hệ này và hy sinh quá nhiều cho hạnh phúc ấy. Thực tế, có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng dễ dàng khiến mối quan hệ của hai người gặp trục trặc chị em thực sự nên tránh.

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