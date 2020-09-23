Tuy có hơi thực dụng nhưng nghiện 3 thứ này, đàn bà khôn ngoan sẽ sống hạnh phúc

Dưới đây là những thứ đàn bà khôn ngoan thường nghiện nên cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc, no đủ.

Vì họ có ý chí tiến thủ, luôn phấn đấu để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Họ không cam chịu cuộc sống nghèo khổ, tẻ nhạt. Bản thân họ lúc nào cũng hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai.

Người phụ nữ hạnh phúc thường hướng bản thân theo những điều tốt đẹp. Nói họ thực dụng cũng được, ham mê vật chất cũng được. Nhưng chỉ có những người mê nhà đẹp , cuộc sống giàu sang mới có được hạnh phúc.

Kiểu phụ nữ này khá bản lĩnh, nói được làm được và chắc chắn họ sẽ có được hạnh phúc. Họ không ngừng nỗ lực để có được những thứ mình mong muốn chứ không ngồi yên đợi chờ người khác mang đến.

Phụ nữ hãy sống tốt, tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Còn phụ nữ luôn lên án chê bai những người thực dụng thường sẽ có cuộc sống rất mệt mỏi. Họ mơ về "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nên dễ bị vỡ mộng.

Đàn ông giàu

Tuy có hơi thực dụng nhưng phụ nữ lấy chồng nên chọn người giàu có, khá giả một chút. Ai lấy chồng mà không muốn mình tốt hơn, được sống đầy đủ? Ai mà không muốn bản thân mình có được người chồng giỏi giang, khá giả?

Đàn bà thích đàn ông giàu có là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng chê bai phụ nữ ham tiền mà hãy hiểu rằng trong hôn nhân không có đủ tài chính thật sự rất vất vả. Con cái cũng không có được cuộc sống đủ đầy, khi đó vợ chồng sẽ ngày càng mệt mỏi hơn.

Quần áo hàng hiệu

Người đàn bà hạnh phúc thường nghiện quần áo hàng hiệu. Họ thích được làm đẹp và được mọi người khen ngợi, ganh tỵ. Vì vậy họ sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để cho bản thân được cái quyền mua sắm thả ga. Họ luôn nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày để tự tặng bản thân những món quà đắt đỏ.

Phụ nữ ai mà chẳng mê hàng hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan nên biết tự chủ cuộc sống của mình. Lấy chồng giàu có cũng tốt nhưng đừng quá dựa dẫm mà bị mang tiếng là sống bám, vô dụng. Hãy nhớ vô dụng với thực dụng hoàn toàn khác nhau. Hãy sống cuộc đời thực dụng nhưng đừng bị mang tiếng là vô dụng.