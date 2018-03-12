7 điều phiền toái khiến đàn ông muốn tránh xa bạn

Có thể khi ở một mình, phụ nữ cảm thấy rất buồn chán nhưng đàn ông lại khác. Đôi khi họ cần được ở một mình để nghỉ ngơi và suy nghĩ về những điều đã qua trong cuộc sống. Dù cho đàn ông có làm bất kể điều gì đi chăng nữa thì đó cũng là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để họ lấy lại năng lượng, tận hưởng sự tự do.

2. Nói chuyện nhiều trong khi anh ấy đang chơi game

Vì thế, bạn nên học cách để anh ấy một mình vào những lúc cần thiết. Không phải lúc nào cũng bám lấy anh ấy như sam cũng là điều tốt. Làm như thế chỉ khiến bạn trở thành một người phụ nữ phiền toái trong mắt chàng mà thôi.

Khi đàn ông đắm chìm trong điện tử thì họ thật sự không thích nói chuyện đặc biệt là những chuyện “tám”. Mỗi lần chàng bắt đầu thư giãn với game là lúc tinh thần chiến đấu lên rất cao, nếu bạn cứ nói chuyện không ngừng trong khoảng thời gian đó thì câu trả lời bạn nhận lại chỉ là những câu ậm ừ cho qua. Trong tâm trí chàng lúc này chỉ muốn bạn ngừng cuộc nói chuyện ngay lập tức.

3. Không đồng cảm với những đam mê của đàn ông

Đàn ông có rất nhiều những đam mê khác nhau và thật không sai khi nói “đàn ông là những đứa trẻ không chịu lớn”. Thật sự, chàng rất ghét khi người phụ nữ của mình không thấu hiểu cho những đam mê bất tận đó. Vì thế, nếu bạn muốn ghi điểm trong mắt chàng thì nên dành thời gian tìm hiểu, làm quen và tham gia. Biết đâu bạn sẽ có thêm một thú vui mới đồng thời lại trở thành cô bạn gái lý tưởng trong mắt chàng thì sao?

4. Hỏi ý kiến đàn ông về việc bạn trông như thế nào?

Nhiều đàn ông đã từng khẳng định rằng họ rất ghét bị người phụ nữ của mình yêu cầu phán xét về ngoại hình. Bởi khi ấy, đàn ông không biết phải trả lời sao cho vừa ý người mình yêu.

Tham gia vào những đam mê mà chàng theo đuổi sẽ khiến bạn trở nên lý tưởng trong mắt đàn ông - Ảnh: Internet

5. Kể về những rắc rối trong mối quan hệ của hai người cho những người khác

Trong tình yêu, cho dù cả hai có yêu nhau đến mức nào cũng không thể tránh khỏi những cãi vã và xung đột. Với phụ nữ, họ sẽ thường khóc lóc, buồn bã và tìm một người nào đó để kể lể giải khuây. Và đây chính là điều đàn ông cực kì khó chịu bởi họ rất ghét bị vạch áo cho người xem lưng.

6. Không để chàng có một khoảng yên tĩnh

Chẳng có nhiều lý do cụ thể nhưng đàn ông rất yêu cảm giác yên bình và tĩnh lặng cho nên khi bạn bước vào phòng và cứ liên tục nói về những chuyện trên trời dưới biển sẽ làm phá tan cảm giác yên bình đó.

Bạn nên biết chàng đang ở trong trạng thái tĩnh và cần tôn trọng không gian đó. Đó là phút giây nghỉ ngơi hiếm có giúp đàn ông bắt đầu đối mặt một cách anh dũng với những bộn bề lo toan đang chờ đợi ngoài kia.

7. Quá độc lập hoặc quá phụ thuộc

Nếu bạn chỉ biết dựa vào anh ấy sẽ khiến chàng cảm thấy mệt mỏi vì không gian riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhưng đồng thời, sự độc lập quá mức sẽ khiến chàng mất đi cảm giác của một người đàn ông. Để có một mối quan hệ bền vững bạn cần có sự cân bằng hợp lý nhất.