7 điều người ta thường day dứt hối tiếc nhất khi về già

Khi còn trẻ, nhiều người vì đồng tiền mà bán mạng làm việc, dùng sức khỏe để kiếm tiền. Đến khi tuổi già đến, họ lại dùng tiền để chữa bệnh. Lúc đó mới nhận ra đời người thứ dễ đánh mất nhất nhưng mất rồi khó tìm lại nhất chính là sức khỏe.

Có 7 điều người ta thường tự day dứt, hối tiếc nhất khi về già . Nếu bạn có thể biết sớm, hãy sống một đời trọn vẹn để ngày sau không phải thấy lỡ làng điều gì.

Con người càng sống lâu sẽ càng bớt đi tính nhút nhát, nhưng theo đó thì những cơ hội cũng không còn. Khi ở tuổi già, sẽ nhận ra kỳ thực con người hơn nhau chính là ở những cơ hội quý giá chỉ đến một lần trong đời. Nếu không đủ can đảm, tự tin để giành lấy, để theo đuổi thì cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác.

Rèn luyện sức khỏe là việc nhất định phải làm khi còn khỏe. Đừng để khi bệnh tật rồi mới biết yêu cơ thể, tập luyện giữ gìn. Khi bước qua tuổi trung niên , sức khỏe lại càng quan trọng hơn.

Chưa từng làm việc từ thiện

Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng nhận ra ý nghĩa của việc từ thiện. Việc từ thiện không chỉ là ý nghĩa của lòng bác ái, nhân đạo giữa người với người, mà còn là để đem đến vận may, phúc phần cho bản thân. Vì có những vận xui không thể có tiền là chi trả được, có những điều an lành chỉ đến khi bạn từng biết cho đi, từng làm điều thiện lành.

Làm việc thiện để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không thấy mình sống hoang phí, không nuối tiếc vì chưa từng góp sức cho cuộc đời này.

Sống ý nghĩa

Con người sống phải có mục tiêu, đam mê, hoài bão, ý chí cầu tiến… chung quy là để sống ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Con người sống phải có mục tiêu, đam mê, hoài bão, ý chí cầu tiến… chung quy là để sống ý nghĩa hơn. Biết bản thân phải làm gì, có mục đích sống, hoàn thiện hơn mỗi ngày, đạt được mong ước, đam mê của từng độ tuổi, có hoạch định tương lai rõ ràng… đó là sống ý nghĩa, sống đẹp.

Trói mình trong một cuộc sống không có niềm yêu thích

Hãy thử nhìn xem, bạn có đang làm công việc mình thích, có một ước mơ để theo đuổi, có sống từng ngày tràn đầy niềm yêu thích? Hay mỗi ngày với bạn đều uể oải, chán nản, không có hứng thú vui vẻ? Nếu không thì hãy thay đổi. Vì bạn chỉ sống một lần, đừng lãng phí sinh mệnh.

Chờ đợi

Đừng cho rằng cứ đợi thời điểm thích hợp mới thay đổi, ước mơ, hay thực hiện những điều mình khao khát. Hai từ “đợi chờ” sẽ dần kéo bạn đi theo năm tháng mà quên bản thân từng muốn làm điều gì. Để đến khi về già, bạn lại giật mình nhận ra chỉ vì hai từ ấy mà đã không kịp thành toàn những điều mình muốn.

Ghét những sai lầm của bản thân

Sống chính là không để bản thân hối tiếc khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Không ai là hoàn hảo, dù bạn có xuất sắc thế nào. Vì thế, đừng ghét bỏ những lỗi sai của bản thân. Bạn không thể có một cuộc sống chẳng có lỗi lầm. Chính lỗi lầm sẽ giúp bạn hoàn thiện và nỗ lực, cố gắng nhiều hơn. Đừng chăm chăm vào sai lầm của bản thân mà trở nên tự ti, hay ghen ghét, đố kỵ với người khác. Tha thứ cho chính mình, nuôi lòng ham học hỏi bạn mới ngày một hoàn thiện.

Một cuộc đời đầy nuối tiếc, hay một sinh mệnh đã từng một lần bung tỏa rực rỡ, bạn có quyền chọn cho mình. Sống chính là không để bản thân hối tiếc khi về già.