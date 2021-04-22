7 chiêu để phụ nữ bớt 'mù quáng' và bị lợi dụng trong tình yêu

Phụ nữ phải biết được lúc nào nên tin đàn ông, lúc nào chỉ nghe và biết như thế. Người đàn ông có thể trao đi những lời nói yêu thương một cách "miễn phí", nhưng không có nghĩa đó là lời xuất phát từ trái tim họ.

Đàn ông thường thích sự mới mẻ, đổi mới để cuộc sống luôn vui tươi. Trong khi phụ nữ lại quá cứng nhắc, cho rằng sự bền chặt của tình yêu chính là mãi mãi không bao giờ đổi thay. Dưới đây là 7 bí quyết giúp phụ nữ trở nên chủ động và thông minh hơn trong việc nắm bắt tình yêu để không rơi vào cái bẫy "mù quáng" và bị lợi dụng.

Đàn ông giàu có và đẹp trai đôi khi chỉ là để phái đẹp ngưỡng mộ. Nhưng họ chưa chắc đã là người chồng, người đàn ông tốt hay phù hợp với bạn.

Vậy nên, phụ nữ thông minh phải tỉnh táo, đừng nên vì lời nói ngon ngọt đầu môi mà vội vàng trao hết tất cả cho họ. Người đàn ông nếu thực sự yêu thương và muốn theo đuổi một phụ nữ, anh ấy tất nhiên sẽ có những hành động thể hiện rõ ràng, chứ không chỉ qua một vài lời nói.

Một người phụ nữ thông minh khi chọn bạn đời, sẽ không chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà còn dựa vào nhiều tiêu chí khác để đánh giá. Ví dụ như người đàn ông đó có coi bạn là tình yêu đích thực trong cuộc sống, luôn tôn trọng và lắng nghe nửa kia hay không.

Không đem nhan sắc, cơ thể của mình ra giữ chân ai đó

Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ đem nhan sắc, cơ thể của mình ra để giữ chân một ai đó. Khi muốn một người đàn ông yêu thương, dành hết tình cảm và sống không thể rời xa, phụ nữ hãy "biến" mình trở nên thật "đắt giá", cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn.

Phụ nữ giữ chân đàn ông bằng cách trao thân hay đem nhan sắc ra để đánh đổi chỉ khiến bản thân bị coi thường - Ảnh minh họa: Internet

Bởi bên cạnh một người đàn ông, họ cần người phụ nữ có thể giúp anh ta "nở mày nở mặt", hãnh diện trước gia đình, bạn bè và đối tác… Vậy nên, nếu chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng đầu óc "rỗng không" thì đàn ông sẽ không bao giờ gắn bó lâu dài. Để có được họ một cách "trọn vẹn", người phụ nữ đừng bao giờ giữ chân đàn ông bằng cách trao thân hay đem nhan sắc ra để đánh đổi.

Đừng kiểm soát những thứ nhỏ nhặt của đàn ông

Cho dù phát hiện ra điều gì bất thường trong sinh hoạt của người đàn ông, phụ nữ phải biết rằng, anh ấy cũng là con người, cũng cần có không gian riêng. Nếu kiểm soát không đúng cách, bạn sẽ biến người yêu trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp, vì luôn luôn phải che dấu mọi thứ để vừa lòng người phụ nữ.

Đàn ông thường coi thường những người chỉ biết nũng nịu và đòi hỏi. Vậy nên, phụ nữ hãy để cho họ thấy bạn không cần anh ấy mọi lúc, mọi nơi như vẫn tưởng và đừng kiểm soát họ quá đà. Ngoài ra, phụ nữ nên có cá tính riêng, không vì ai mà đánh mất bản thân, có sự độc lập và không phụ thuộc, đồng thời cho người đàn ông thấy bạn luôn tràn đầy năng lượng.

Lựa chọn người sẵn sàng chấp nhận quá khứ

Tình yêu ngoài việc có tình cảm với nhau, cả hai còn cần có sự bao dung và tha thứ. Điều đó không chỉ đối với mối quan hệ nam - nữ, mà còn giữa người với người. Đôi khi sự tha thứ sẽ làm nên điều tuyệt vời trong cuộc sống.

Một người đàn ông không biết chấp nhận những dĩ vãng đã qua trong quá khứ, thì thực sự không phải là người xứng đáng. Là một người phụ nữ thông minh, bạn hãy chọn người sẵn sàng chấp nhận quá khứ và bỏ qua sai lầm, luôn ở bên cạnh, chỉ lối và đưa ra những lời khuyên chân thành cho bạn.

Đừng bao giờ chấp nhận sự phản bội

Người đàn ông khi đã phản bội được lần 1 thì sẽ có lần 2 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tâm của người đàn ông đã hướng về người khác thì có lẽ họ không còn thuộc về bạn một cách trọn vẹn. Người phụ nữ có thể chấp nhận bỏ qua, nhưng sự phản bội sẽ không dừng lại trừ khi người đàn ông đó cảm thấy hối lỗi. Vậy nên, đừng khiến bản thân mình trở nên mất giá trị và không được trân trọng đúng cách.

Cẩn thận với người đàn ông luôn cân đo, đong đếm

Thường những người đàn ông hay cân đo, đong đếm "từng li từng tí" với phụ nữ sẽ chỉ coi bạn là tạm thời. Anh ta tính toán quá kĩ trong chuyện tình cảm, khiến cho cuộc sống của bạn gái hay bất kỳ người phụ nữ nào ở bên sẽ vô cùng khổ sở, chật vật về sau này.