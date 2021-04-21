5 dại dột đàn bà khôn không vướng vào, kẻo bản thân rơi vào ‘hố đen’ hôn nhân không lối thoát

Phụ nữ yêu 21/04/2021 06:31

Để thoát khỏi tổn thương do ngoại tình gây ra, bản thân bạn phải là người thật dũng cảm để "dám cầm dám buông", rời đi đúng lúc khi cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc.

Trong hôn nhân, chẳng một ai mong muốn chuyện ngoại tình xảy ra, đặc biệt là với phụ nữ. Vì theo nhiều nghiên cứu, đã chỉ ra rằng, tỷ lệ đàn ông ngoại tình thường cao hơn. Vậy, tại sao biết ngoại tình sẽ làm người bạn đời mình đau khổ, nhưng họ vẫn lựa chọn đi con đường đó? Câu trả lời mỗi người sẽ có một cách lý giải khác nhau.

Tuy nhiên, một người phụ nữ chẳng may bị chồng ngoại tình, lén lút "cắm sừng" sau lưng. Hãy nhớ đừng bao giờ làm những điều này, bởi như vậy sẽ chẳng khiến đàn ông tôn trọng hơn, ngược lại còn tự làm khổ bản thân.

Sợ mất nên cố giữ bằng mọi cách 

Bạn phát hiện chồng đi ngoại tình, lén lút qua lại với ai đó một thời gian. Sau bao lâu theo dõi và điều tra, bạn biết được danh tính và chỗ ở của cô nhân tình đó. Lúc này, với một người bình thường, có thể sẽ "ghen lồng ghen lộn" và ngay lập tức phải đến ngay chỗ người đó để "làm cho ra lẽ". 

Tuy nhiên, với một người phụ nữ thông minh, họ sẽ không quá nóng vội mà cư xử mất khôn. Khi biết được giá trị bản thân mình nằm ở đâu, thì việc chồng đi với nhân tình bị bại lộ, họ sẽ cho chồng ra quyết định lựa chọn. Đối với họ, "người thứ 3" thì ở đâu cũng có thể tìm thấy. Nhưng vợ, người luôn đồng hành ở bên, có thể gánh vác cùng chồng bao việc lớn nhỏ thì không phải dễ kiếm. 

Nếu người là của mình, thì dù đi đâu cũng sẽ là của mình. Nhưng nếu không thuộc về mình, thì dù có giữ chặt bao nhiêu rồi cũng sẽ tuột mất. Phụ nữ đừng chớ dại dột biến mình thành "con rối", phụ thuộc trong tay và để mặc cho đàn ông điều khiển mình. 

Sợ mình không đủ khả năng để "nuôi" lại hôn nhân

Đàn ông trước khi kết hôn với một người thường sẽ lựa chọn rất kỹ. Đó là lí do tại sao, các anh có thể yêu nhiều cô, nhưng người phụ nữ muốn cưới làm vợ lại chỉ có một. Lẽ dĩ nhiên, người phụ nữ đó phải đặc biệt và phù hợp với người đàn ông đó.  

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 Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, người vợ đã ngay lập tức phủ nhận và tự ti về bản thân, cho rằng mình không đủ tốt, không đủ trẻ đẹp, thông minh... nên mới bị chồng 'chán bỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau thời gian kết hôn, vợ phát hiện chồng mình ngoại tình, đã ngay lập tức phủ nhận và tự ti về bản thân, cho rằng mình không đủ tốt, không đủ trẻ đẹp, thông minh... nên mới bị chồng "chán bỏ". 

Tuy nhiên, có một sự thật phải hiểu rằng, bản chất của đàn ông là chinh phục và thích sự mới mẻ. Kết hôn và ở với vợ một thời gian lâu như thế, thật khó để có thể không "liếc mắt đưa tình" với một cô gái nào khác. Tuy nhiên, nó chỉ mang tính chất tạm thời. Còn tình nghĩa thật lòng, chỉ có vợ anh ta mà thôi. Ngoại trừ trường hợp, cô vợ ấy có nhiều điểm quá đáng, không thể chấp nhận được thì mới khiến cuộc hôn nhân không thể tiếp tục được nữa.

Sợ đặt niềm tin rồi lại bị phản bội

Sau tất cả, niềm tin trước kia mà người vợ dành cho chồng bị phản bội. Cho dù, người đàn ông ấy đã tỏ ra vô cùng ăn năn và hối lỗi, vì còn yêu thương, nên bạn quyết định ở lại với mối quan hệ và chọn lựa cách tha thứ.

Tuy nhiên, trong lòng nếu vẫn cứ "canh cánh" nỗi lo, hoài nghi chồng mình sẽ phạm phải sai lầm một lần nữa, bạn chẳng bao giờ dám đặt niềm tin vào người bạn đời của mình. Vậy thì, nguy cơ cao cuộc hôn nhân này sẽ gặp nhiều mâu thuẫn. 

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Phụ nữ sợ rằng sau khi tha thứ, sẽ lại bị chồng phản bội lại lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì, trong tình yêu, niềm tin vào đối phương là điều hết sức quan trọng. Bởi vì hai người đã trở thành "mảnh ghép" của nhau, nếu đã lựa chọn tha thứ, chồng cũng hối lỗi, vậy thì hãy cho anh ấy cơ hội được làm lại một lần nữa. 

Sợ con cái tổn thương nên chọn im lặng và chịu đựng

Đây là một lý do thường thấy nhất trong tất cả những nguyên nhân khiến phụ nữ không dám rời bỏ mối quan hệ hôn nhân độc hại. 

Vốn sinh ra là phụ nữ, bản năng tự nhiên là yêu thương, chăm sóc và hy sinh. Khi phát hiện chồng ngoại tình, đã không "ăn năn hối cải", thậm chí còn hành động hung dữ, có những lời lẽ không hay đối với vợ. Nhưng chỉ vì suy nghĩ "sợ con cái bị tổn thương" nên đã nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho chồng "tự do tung hoành" và chấp nhận hết phần thiệt về bản thân. 

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 Phụ nữ vì suy nghĩ 'sợ con cái bị tổn thương' nên đã nhẫn nhịn chịu đựng và chấp nhận hết phần thiệt thòi về bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi một đứa trẻ sống dưới mái nhà cả bố và mẹ không hạnh phúc, suốt ngày xích mích, cãi lộn, đánh nhau, tuổi thơ chúng sẽ bị tác động tiêu cực rất lớn, ảnh hưởng đến tương lai về sau. Vậy nên, điều mà phụ nữ nghĩ là "hạnh phúc cho con cái", rốt cuộc lại đang "làm hại" đứa trẻ. Trong khi, nếu dứt ra khỏi cuộc hôn nhân "không thể cứu vãn" đó sớm, phụ nữ còn có thể cho con cái họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Sợ lặp lại tổn thương nên không dám bước tiếp với ai

Khi một người phụ nữ dũng cảm bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đã làm tổn thương họ, thì một phần niềm tin của những người này đã bị giảm đi đáng kể. Họ sợ yêu, sợ phạm phải sai lầm một lần nữa, sợ khi trao con tim cho một ai đó khác rồi sẽ lại bị phản bội "thê thảm" như cuộc tình trước. 

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời này đều có nguyên do của nó. Người bước vào trong cuộc đời, sớm lại rời đi, ắt là để dạy cho chúng ta bài học. Trên đời, hàng tỷ con người, không phải ai cũng giống ai. Tất nhiên, cũng sẽ có đàn ông tốt hay không tốt. 

Nhưng hy vọng của một con người thì phải luôn có, nếu sống mà mất đi hy vọng thì không còn lí do gì để nỗ lực, cuộc đời sẽ "chết yểu" từ lúc nào không hay. Nếu còn cảm nhận được tình yêu, phụ nữ đừng ngần ngại phủ nhận cảm giác đó. Lí do ly hôn, không phải để tìm kiếm hạnh phúc mới xứng đáng hơn hay sao? Tự mình chôn vùi cảm xúc sống bằng những nỗi sợ hãi, lo lắng thì cả đời sẽ không bao giờ "giải thoát" được.  

Cứ kêu ca không anh nào ‘chịu rước’, phụ nữ coi chừng mình có 8 tật xấu sau đây

Cứ kêu ca không anh nào ‘chịu rước’, phụ nữ coi chừng mình có 8 tật xấu sau đây

Đàn ông dễ yêu nhưng lại không dễ lấy. Bởi vì, người họ lựa chọn đi cùng tất nhiên phải là một người vừa đồng điệu về tâm hồn, lại thông minh trong việc quán xuyến các vấn đề lớn nhỏ của gia đình.

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