Cứ kêu ca không anh nào ‘chịu rước’, phụ nữ coi chừng mình có 8 tật xấu sau đây

Dưới đây là 8 đặc điểm của một người phụ nữ mà tuyệt nhiên đàn ông sẽ không bao giờ muốn cưới làm vợ. Chị em hãy cùng tham khảo, nếu thấy hình ảnh mình trong đó hãy sớm thay đổi ngay.

Một người phụ nữ tuyệt vời giúp cho người đàn ông có được tất cả. Ngược lại, một người phụ nữ không tốt sẽ khiến cho đàn ông trắng tay.

Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất của người đàn ông, đều sẽ bị đem ra chỉ trích và phàn nàn, hầu như chẳng có chuyện gì khiến cho những người phụ nữ này hài lòng.

Đây là kiểu phụ nữ đàn ông ghét cay, ghét đắng. Những kiểu người này sẽ không bao giờ biết lắng nghe. Nếu lấy về làm vợ, người đàn ông sẽ phải sống trong nỗi ấm ức, khó chịu mà chẳng bao giờ tìm thấy được cảm giác bình yên, thư giãn khi ở bên gia đình.

Đàn ông cần một người vợ biết lắng nghe và cảm thông. Tất nhiên, điều đó sẽ chẳng bao giờ tìm được ở một người phụ nữ cả ngày chỉ biết cằn nhằn.

Kiểu phụ nữ sớm nắng chiều mưa

Tính khí của phụ nữ thường hay bị đàn ông cho là thất thường. Đối với họ, đó là một điều vô cùng khó chịu. Đôi khi, người phụ nữ đang rất vui vẻ nhưng chỉ một lúc sau, họ lại trở nên cáu bẳn một cách vô cớ.

Bởi vì cách cư xử nhanh chóng thay đổi theo tâm trạng nên những phụ nữ này vui thì mọi thứ xung quanh vô cùng tốt đẹp. Ngược lại, khi buồn thì mọi thứ sẽ bị bao phủ bởi một màu đen u ám. Vậy nên, người đàn ông sẽ rất khó chiều kiểu phụ này vì zkhông biết lúc nào tâm trạng họ thay đổi để mà thích nghi.

Khi sống bên cạnh một người như vậy, quả thực về lâu về dài sẽ rất khó hòa hợp. Đồng thời, tình yêu cũng sẽ không được bền lâu.

Phụ nữ lắm điều, nhiều chuyện

Phụ nữ lắm chuyện thường rất thích ngồi buôn "dưa lê", tám chuyện của người khác. Sự lắm chuyện đôi khi dẫn tới những mong muốn không hề đáng có, mà những cô nàng "bà tám" còn tự đặt mình vào rắc rối mà chẳng hề hay biết.

Ngoài ra, những người phụ nữ thích buôn chuyện, thường sẽ hay lôi những chuyện trong nhà để "buôn bán" ra bên ngoài. Thế nên, "chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã sáng" là như vậy. Chẳng có gì là bí mật, riêng tư với người phụ nữ nhiều chuyện.

Đàn ông không bao giờ thích kiểu phụ nữ "ruột để ra ngoài", lại càng không thích những chuyện riêng tư trong nhà bị đồn đoán ra bên ngoài, ai cũng biết.

Phụ nữ vô duyên

Từ lời ăn tiếng nói, cách đi, ăn uống đến thời trang, sinh hoạt… Họ đều không biết cách làm sao cho vừa mắt những người xung quanh.

Người phụ nữ vô duyên thường không biết cách dạy con, do đó khi lớn lên con của họ thậm chí không biết đến các kỹ năng sống hay những phép lịch sự tối thiểu.

Những người phụ nữ này, đàn ông sẽ không xác định cưới về làm vợ và cũng không muốn mất mặt với những người xung quanh. Đặc biệt, họ không muốn các con của mình sẽ vô duyên như mẹ của chúng.

Kiểu phụ nữ "mắc bệnh" yếu đuối

Một câu nói được nhiều chị em lấy làm lý tưởng sống, mang đậm chất ngôn tình nhưng lại như một "con dao hai lưỡi": "Lấy được người đàn ông tốt, phụ nữ cả đời không cần phải trưởng thành".

Thoạt nghe thì rất đúng. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ tự cho mình đặc quyền lấy chồng là để dựa dẫm, không cần phải trưởng thành thì hoàn toàn sai lầm. Nếu phụ nữ quá yếu đuối sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy mệt mỏi vì chuyện gì cũng đến tay mình.

Đối với đàn ông, lấy vợ là để có người đồng hành, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chứ không phải lấy về để nâng niu, chăm bẵm. Ngoài ra, khi lấy phải người phụ nữ này, đàn ông không bao giờ có người để chia sẻ, cũng chẳng có ai cùng "chung lưng đấu cật" để đưa gia đình vượt qua khó khăn. Tất cả mọi việc lớn nhỏ, đều do đàn ông gánh cả. Lẽ đương nhiên, ai rồi cũng muốn rời khỏi mối quan hệ này sớm.

Phụ nữ "yêu" mù quáng

Đây là kiểu phụ nữ càng yêu càng mù quáng. Họ là mẫu người yếu đuối "yêu vào là ngu ra". Một khi đã yêu, họ chẳng còn biết đúng sai, phân biệt được tốt xấu thế nào, tất cả bầu trời này chỉ vỏn vẹn trong một chữ "yêu" mà thôi.

Khi sống lâu với người phụ nữ này, đàn ông sẽ không còn cảm nhận được tình yêu, mà chỉ là sự hy sinh không điều kiện họ dành cho mình, lâu dần sẽ trở nên mệt mỏi.

Bản chất của đàn ông là tính chinh phục. Tuy nhiên, với kiểu phụ nữ này, họ sẽ chẳng còn hứng thú, dễ khiến cho cuộc sống gia đình trở nên nhàm chán.

Phụ nữ đẹp, nhưng cái đầu "rỗng tuếch"

Một cô gái xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút hiểu biết hay kỹ năng sống…Thực sự là một thảm họa.

Những người phụ nữ này cho rằng, xinh đẹp là một "tài năng" của họ và luôn quan niệm: "Em đẹp, em có quyền". Vậy nên, họ nghĩ bản thân không cần phải học hành, làm việc, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, bởi vì tự cho mình quyền sinh ra để được nâng niu, chiều chuộng.

Phụ nữ suốt ngày 'chăm chăm' làm đẹp bản thân nhưng lại không đầu tư kiến thức, trí tuệ thì chỉ là 'bình hoa di động', không người đàn ông nào muốn lấy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ "hữu sắc vô hương" thường sẽ khó lòng chăm sóc chồng con một cách chu đáo, lại không muốn chịu khổ với chồng vượt qua thử thách trong cuộc sống. Không những thế, kiểu người phụ nữ này thường sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ sở khanh, họ có thể bị dẫn dụ bởi lời nói "đường mật" của ai đó mà bỏ đi.

Phụ nữ quá lạnh lùng

Phụ nữ lạnh lùng một chút, lại có một sức cuốn hút đặc biệt. Nhưng phụ nữ quá lạnh lùng thì lại trở thành một "thảm họa" đối với người đàn ông.

Sống cạnh người phụ nữ lạnh lùng, đàn ông sẽ không bao giờ nhận được một cử chỉ yêu thương hay lời nói âu yếm, thậm chí là một lời động viên, an ủi và chia sẻ mỗi khi buồn.

Lấy một người phụ nữ lạnh lùng, đồng nghĩa với việc không có người đồng hành trong cuộc sống bộn bề khó khăn này. Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà trở nên rạn nứt.