6 câu hỏi của đàn bà khiến đàn ông 'tê tái cả cõi lòng', trả lời không được mà không trả lời cũng không xong

Đây là câu hỏi khiến đàn ông có nhiều suy nghĩ về phụ nữ nhất. Thứ nhất, họ không biết phải trả lời thế nào nếu sự thật là bạn không hề đẹp hơn cô gái kia, và bạn cũng biết điều đó. Thứ hai là khi nghe câu hỏi này từ bạn, đàn ông sẽ nghĩ rằng bạn đang không tự tin vào bản thân.

Kỳ thực, bạn là người biết rõ nhất về tình trạng cân nặng hay vóc dáng của bản thân. Và bạn chỉ muốn nghe ý kiến từ đàn ông? Câu trả lời là không cần thiết đâu. Bởi đa số đàn ông đều không quá để ý đến ngoại hình của bạn nếu chỉ thay đổi 1 vài cân ít ỏi.

Nhưng dù là như thế thì phụ nữ nên hiểu đừng nên so sánh mình với bất kì ai. Vì dù trên đời này có nhiều người đẹp thế nào nhưng anh ấy đã chọn ở lại bên bạn. Vì thế đừng khiến anh ấy thấy khó xử, và cũng đừng trở nên “mất giá” khi so sánh bản thân với người khác.

Hơn hết, nếu nghe phải câu hỏi này từ bạn, đàn ông sẽ cảm thấy bị rơi vào thế “bí”. Họ không biết phải trả lời thế nào để bạn thấy hài lòng nhất. Đây vẫn là vấn đề tự tin ở bạn, và đừng thử thách đàn ông nếu họ không nói được điều bạn muốn nghe.

“Anh sẽ mãi yêu em phải không?”

Tình yêu là sự tự nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu là sự tự nguyện. Nếu đàn ông yêu bạn nhiều, thì không cần lời cam kết, hứa hẹn, họ vẫn muốn bên bạn mãi mãi. Vì thế, đừng buộc đàn ông phải nói rằng họ sẽ yêu bạn mãi. Câu hỏi này chỉ cho đàn ông cảm giác nặng nề nếu họ yêu bạn chưa đủ nhiều. Thay vào đó, đàn bà khôn sẽ tìm cách vun vén cho tình yêu của cả hai.

“Tại sao anh không gọi cho em?”

Tốt nhất là phụ nữ đừng bao giờ hỏi đàn ông câu này. Nếu anh ấy muốn gọi cho bạn thì bạn đâu cần phải chờ? Nếu đã chờ mà anh ấy vẫn không gọi thì có nghĩa là bạn không đủ quan trọng để anh ấy gọi. Hoặc là anh ấy quá bận và không có thời gian cho bạn. Nếu thế, hãy hỏi khéo rằng: “Anh bận lắm à?”. Khi nghe thế, đàn ông cũng sẽ thấy thoải mái hơn và sẵn sàng chia sẻ với bạn nhiều hơn.

“Anh không thích điều gì ở em?”

Dù rằng đây chỉ là câu hỏi để bạn hiểu thêm về suy nghĩ của đối phương, để hoàn thiện mình hơn nhưng thật sự khiến đàn ông thấy “khó” - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng đây chỉ là câu hỏi để bạn hiểu thêm về suy nghĩ của đối phương, để hoàn thiện mình hơn nhưng thật sự khiến đàn ông thấy “khó”. Anh ấy không biết nếu nói ra bạn có giận không, hay là phải nói thế nào để không ảnh hưởng tình cảm của cả hai? Nếu hai người đã đủ gắn bó, bạn có thể hỏi bằng một câu khác: “Em nên sửa đổi điều gì đây?”. Như thế thì anh ấy cũng sẽ dễ mở lời góp ý với bạn hơn.

“Anh có xem phim đen không?”

Sự thật là hầu hết đàn ông đều từng xem phim đen nhưng họ không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Và nếu nghe bạn hỏi, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu, và bạn cũng không thể nghe câu trả lời đúng nhất từ anh ấy. Vậy thì tốt nhất là bạn đừng nên hỏi.

Với những câu hỏi khiến đàn ông sợ này, phụ nữ không nên hỏi, hoặc chọn cách hỏi tinh tế hơn. Đàn ông luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn nhiều điều, nhưng đừng chạm vào giới hạn của họ.