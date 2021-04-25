Nếu không muốn bản thân ‘khổ hoài khổ mãi’, cô gái yếu đuối hãy nhanh chóng thoát khỏi 4 'sai lầm' chết người này

Phụ nữ yêu 25/04/2021 16:32

Lắm lúc bạn nhận ra chính bạn cũng là một cô gái yếu đuối giữa cuộc đời. Vậy điểm yếu của bạn nằm ở đâu?

Không kiểm soát được cảm xúc

Một cô gái yếu đuối luôn mang trong mình một trái tim dễ bị tổn thương. Trong mọi tình huống dù vui hay buồn bạn đều có thể dễ dàng rơi lệ. Đôi lúc bạn không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn có thể dễ dàng bộc lộ bản cảm xúc của bản thân nếu những ai không hiểu sẽ cho rằng bạn đang làm "lố".

Không phải chỉ rơi nước mắt là yếu đuối, những người hay bộc lộ cá tính của bản thân như tức giận, thô lỗ,... đều có thể là một người yếu đuối. Bởi trong họ thật sự mong muốn có một người ở bên cạnh, hiểu được mọi cảm xúc của họ. Đôi khi sau những sự việc như vậy, khi bản thân bình tĩnh lại họ sẽ thường bối rối và nghĩ về những việc đã qua mà đau khổ buồn rầu. Lắm khi họ ở một mình và suy nghĩ về những việc khiến họ tổn thương rồi thầm khóc. 

Phu nu yeu duoi
Khóc là vũ khí 'chán' nhất của cô nàng yếu đuối, nhưng lúc nào cô ấy cũng dùng nó - Ảnh minh họa: Internet

Phân vân

Cô gái yếu đuối thường hay mất phương hướng trong mọi sự lựa chọn. Họ không biết họ nên lựa chọn như thế nào mới là tốt và không làm ảnh hưởng đến những người khác. Đôi khi sự phân vân này khiến họ chùn bước và lựa chọn sai. Cũng có lúc, đứng trước nhiều sự lựa chọn cô nàng yếu đuối thường cảm thấy cái nào cũng được nhưng thật sự cái nào cũng không được.

Cũng vì lẽ đó, một cô nàng yếu đuối luôn do dự mãi mà chẳng thể đưa ra quyết định của bản thân. Bởi thế, lắm lúc họ bỏ qua cơ hội của bản thân, và cũng lắm lúc cô nàng này bỏ qua một chàng trai tốt luôn yêu thương họ mà đâm đầu vào "một mớ bòng bong" khác. 

Nhút nhát

Cô gái yếu đuối thì đương nhiên là sẽ rất nhút nhát, trong cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Đôi khi họ sợ đứng trước đám đông sợ khác biệt với mọi người xung quanh, sợ bản thân trở nên nổi bật và gây sự chú ý,... Có thể nói, khi làm một việc gì đó, cô nàng này thường hay nghĩ đến những điều tiêu cực mà e sợ, rụt rè.

Thậm chí ngay cả khi cô nàng này bị ức hiếp, cô ấy cũng vì "sợ" lớn chuyện mà cũng âm thầm chịu đựng, im lặng cho qua chuyện. Nội tâm của những cô nàng này luôn luôn rối bời. Thật tội nghiệp, bởi cô nàng nhút nhát luôn có xu hướng ôm ưu tư và sợ sệt vào người, một mình chịu đựng, không dám chia sẻ với ai, tích tụ dần dễ khiến bản thân trở nên trầm cảm, xa cách với xã hội.

Phu nu yeu duoi 1
Cô gái yếu đuối khi đã 'lỡ' yêu một người, cô ấy sẽ gục ngã hoàn toàn khi người ấy rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Sợ thay đổi

Một cô nàng yếu đuối thật sự có một nội tâm khiến người khác nhìn vào vô cùng bức bối. Cô ấy không đủ mạnh mẽ để chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống. Mọi thứ chỉ cần để như cũ cô ấy sẽ cảm thấy yên tâm. Cảm giác an toàn của cô nàng này chính là rào cản khiến cô nàng không thể bước ra được thế giới nội tâm riêng của mình.

Bởi vậy, cô nàng yếu đuối dù có nhiều tài nhưng chẳng bao giờ dám khẳng định bản thân với ai, không dám trải nghiệm những cái mới. Lúc này, nếu may mắn, bên cạnh cô ấy có một chàng trai tốt thì tình yêu của anh ấy sẽ khiến cô ấy dần dần thay đổi và trở nên tuyệt vời.

Nhưng cũng chính vì yếu đuối mà khi người con trai quay lưng bỏ đi cô ấy có thể sẽ gục ngã vì không chịu đựng được cú sốc này. Thật ra, không phải cô ấy không biết người đàn ông đó tệ bạc với mình mà bởi vì cô ấy sợ thay đổi, sợ phải làm quen và tìm hiểu một người đàn ông khác. 

Phu nu yeu duoi 2
Cô nàng yếu đuối rất sợ đối mặt với một kết cục thất bại, không sợ người đó tệ bạc mà sợ bản thân không đủ mạnh mẽ khi người đó rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn trở thành cô gái mạnh mẽ sẽ tự biết cách làm bản thân tốt hơn, những nếu là một cô gái yếu đuối bạn có thể trở thành nỗi 'ám ảnh' của nhiều chàng trai. Bởi vậy, một cô gái luôn tươi sáng, tự tin, rực rỡ và mạnh mẽ sẽ khiến các anh chàng yêu quý nhiều hơn. Vì thế cô gái à, đừng nên yếu đuối quá bạn nhé!

3 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang 'chán ngấy' vợ, đặc biệt là điều 1 tưởng bình thường nhưng lại 'hết yêu'

3 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang 'chán ngấy' vợ, đặc biệt là điều 1 tưởng bình thường nhưng lại 'hết yêu'

Có những mối tình khiến bạn thật sự trân trọng và muốn gắn bó suốt đời. Cũng có những mối tình mà sau khi dành thời gian cho nhau, bạn không còn cảm thấy thú vị nữa. Thông thường, khi bạn lo lắng về mối quan hệ mong manh của mình thì có thể đó cũng là dấu hiệu cho thấy chàng đang chán bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm hiểu về phụ nữ con gái yếu đuối phụ nữ khi yêu

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 23 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 48 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 53 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này