3 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang 'chán ngấy' vợ, đặc biệt là điều 1 tưởng bình thường nhưng lại 'hết yêu'

Có những mối tình khiến bạn thật sự trân trọng và muốn gắn bó suốt đời. Cũng có những mối tình mà sau khi dành thời gian cho nhau, bạn không còn cảm thấy thú vị nữa. Thông thường, khi bạn lo lắng về mối quan hệ mong manh của mình thì có thể đó cũng là dấu hiệu cho thấy chàng đang chán bạn.

Thông thường khi một mối quan hệ đang đến hồi "không còn mặn mà" nữa, bạn sẽ cảm thấy bị bỏ rơi với 3 điều "đau" nhất là đây. Hạnh phúc thật sự chính là khi bạn tìm được một người không bao giờ chán bạn - Ảnh minh họa: Internet Không trả lời tin nhắn lập tức, đôi khi quên luôn không trả lời Người đàn ông nào cũng thế, khi mới yêu, anh ta luôn là người nhắn tin cho bạn đầu tiên. Thế nhưng khi anh ta đã chán bạn thật sự thì sẽ không còn là người chủ động làm việc này nữa. Lúc này bạn nhắn tin cho anh ta nhưng anh ta không trả lời thì chỉ có 2 trường hợp. Một là anh ta đang có việc bận thật sự, hai là anh ta không còn cảm giác yêu bạn như trước kia nên cũng lờ luôn tin nhắn của bạn. Bạn có thể để ý, nếu việc này diễn ra ở thường xuyên thì chắc chắn không phải bận thật sự mà nằm ở trường hợp 2 là "chàng đang chán bạn" rồi.

Nếu đang trong trường hợp này thì bạn có thể xem xét, nếu có thể cứu vãn thì hãy tìm cách hâm nóng tình cảm của cả hai. Không quan tâm bạn, dành thời gian cho bạn Mối quan tâm của anh ta hiện tại không còn có bạn trong đó. Anh ta có thể sắp xếp những cuộc chơi ngoài lề mà không có bạn theo. Thay vì dành thời gian đưa bạn đi ăn, đi chơi, thì anh ta lại bận rộn với những kế hoạch riêng, như đi ngủ, hoặc chơi game.

Anh ta cũng không quan tâm để ý bạn như lúc xưa, ít khi hỏi bạn ăn gì chưa, bạn muốn ăn gì, hoặc đề nghị sẽ làm cho bạn một điều gì đó. Trong khi chính người con trai này ngày xưa đã quan tâm đến bạn mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần một cái cau mày của bạn cũng làm cho người ấy lo lắng sốt vía. Sự vô tâm của con trai chính là như vậy, nếu bạn đang cảm thấy người ấy như vậy thì tốt nhất bạn nên lơ đi, bạn có thể đi tìm bạn bè trò chuyện và lao vào làm những việc bạn thích. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ tìm đến bạn, còn không thì bạn có thể "say goodbye". Hãy để ý xem anh ta cũng không quan tâm để ý bạn như lúc xưa hay không - Ảnh minh họa: Internet Không chia sẻ với bạn những việc đã trải qua Những câu chuyện luôn có tác dụng giúp con người ta xích gần lại với nhau hơn khi chia sẻ với nhau. Thế nhưng, khi tình yêu đã nguội lạnh, những thứ mà cánh mày râu trải qua sẽ không còn là chủ đề trong cuộc nói chuyện với bạn. Thay vào đó có thể là sự bực tức, trút giận hoặc những cuộc cãi vả khiến cả hai mệt mỏi. Điều này khiến mối quan hệ của bạn và người ấy đôi khi đi đến ngõ cụt. Hãy nhớ rằng làm cho người yêu của bạn luôn thích thú và quan tâm đến bạn là chìa khóa để giữ lửa cho mối quan hệ của hai người. Khi điều này mất đi thì mọi thứ còn lại như kỷ niệm và những mong ước viễn vông sau này của hai người đều vô nghĩa.

7 chiêu để phụ nữ bớt 'mù quáng' và bị lợi dụng trong tình yêu Không chỉ nói về đàn ông, mà bản thân phụ nữ cũng cần có tự chủ của riêng mình. Nếu phụ nữ quá cứng rắn, sẽ khiến người khác mệt mỏi. Nhưng nếu quá nhu mì, lại vô tình trở thành người để cho người khác dễ dàng lợi dụng.

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