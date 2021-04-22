3 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang 'chán ngấy' vợ, đặc biệt là điều 1 tưởng bình thường nhưng lại 'hết yêu'

Phụ nữ yêu 22/04/2021 19:09

Có những mối tình khiến bạn thật sự trân trọng và muốn gắn bó suốt đời. Cũng có những mối tình mà sau khi dành thời gian cho nhau, bạn không còn cảm thấy thú vị nữa. Thông thường, khi bạn lo lắng về mối quan hệ mong manh của mình thì có thể đó cũng là dấu hiệu cho thấy chàng đang chán bạn.

Thông thường khi một mối quan hệ đang đến hồi "không còn mặn mà" nữa, bạn sẽ cảm thấy bị bỏ rơi với 3 điều "đau" nhất là đây.

tinh yeu
Hạnh phúc thật sự chính là khi bạn tìm được một người không bao giờ chán bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không trả lời tin nhắn lập tức, đôi khi quên luôn không trả lời

Người đàn ông nào cũng thế, khi mới yêu, anh ta luôn là người nhắn tin cho bạn đầu tiên. Thế nhưng khi anh ta đã chán bạn thật sự thì sẽ không còn là người chủ động làm việc này nữa. Lúc này bạn nhắn tin cho anh ta nhưng anh ta không trả lời thì chỉ có 2 trường hợp. Một là anh ta đang có việc bận thật sự, hai là anh ta không còn cảm giác yêu bạn như trước kia nên cũng lờ luôn tin nhắn của bạn. Bạn có thể để ý, nếu việc này diễn ra ở thường xuyên thì chắc chắn không phải bận thật sự mà nằm ở trường hợp 2 là "chàng đang chán bạn" rồi. 

Nếu đang trong trường hợp này thì bạn có thể xem xét, nếu có thể cứu vãn thì hãy tìm cách hâm nóng tình cảm của cả hai.

Không quan tâm bạn, dành thời gian cho bạn

Mối quan tâm của anh ta hiện tại không còn có bạn trong đó. Anh ta có thể sắp xếp những cuộc chơi ngoài lề mà không có bạn theo. Thay vì dành thời gian đưa bạn đi ăn, đi chơi, thì anh ta lại bận rộn với những kế hoạch riêng, như đi ngủ, hoặc chơi game. 

Anh ta cũng không quan tâm để ý bạn như lúc xưa, ít khi hỏi bạn ăn gì chưa, bạn muốn ăn gì, hoặc đề nghị sẽ làm cho bạn một điều gì đó. Trong khi chính người con trai này ngày xưa đã quan tâm đến bạn mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần một cái cau mày của bạn cũng làm cho người ấy lo lắng sốt vía. Sự vô tâm của con trai chính là như vậy, nếu bạn đang cảm thấy người ấy như vậy thì tốt nhất bạn nên lơ đi, bạn có thể đi tìm bạn bè trò chuyện và lao vào làm những việc bạn thích. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ tìm đến bạn, còn không thì bạn có thể "say goodbye". 

3 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang 'chán ngấy' vợ, đặc biệt là điều 1 tưởng bình thường nhưng lại 'hết yêu' - Ảnh 2
Hãy để ý xem anh ta cũng không quan tâm để ý bạn như lúc xưa hay không - Ảnh minh họa: Internet 

Không chia sẻ với bạn những việc đã trải qua

Những câu chuyện luôn có tác dụng giúp con người ta xích gần lại với nhau hơn khi chia sẻ với nhau. Thế nhưng, khi tình yêu đã nguội lạnh, những thứ mà cánh mày râu trải qua sẽ không còn là chủ đề trong cuộc nói chuyện với bạn. Thay vào đó có thể là sự bực tức, trút giận hoặc những cuộc cãi vả khiến cả hai mệt mỏi. Điều này khiến mối quan hệ của bạn và người ấy đôi khi đi đến ngõ cụt. 

Hãy nhớ rằng làm cho người yêu của bạn luôn thích thú và quan tâm đến bạn là chìa khóa để giữ lửa cho mối quan hệ của hai người. Khi điều này mất đi thì mọi thứ còn lại như kỷ niệm và những mong ước viễn vông sau này của hai người đều vô nghĩa. 

7 chiêu để phụ nữ bớt 'mù quáng' và bị lợi dụng trong tình yêu

7 chiêu để phụ nữ bớt 'mù quáng' và bị lợi dụng trong tình yêu

Không chỉ nói về đàn ông, mà bản thân phụ nữ cũng cần có tự chủ của riêng mình. Nếu phụ nữ quá cứng rắn, sẽ khiến người khác mệt mỏi. Nhưng nếu quá nhu mì, lại vô tình trở thành người để cho người khác dễ dàng lợi dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu khi yêu hết yêu đàn ông vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 9 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 15 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 58 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này