Muốn đàn ông mê đắm, phụ nữ phải 'biết cởi' 3 thứ khi lên giường

Phụ nữ yêu 25/04/2021 19:31

Người phụ nữ khôn ngoan khiến chồng mê đắm khi bước lên giường luôn “cởi” 3 thứ và “mặc vào” 3 thứ này.

3 thứ phải “cởi ra”

Sự ngượng ngùng, bị động

Khi đã bước lên giường với người đàn ông mình yêu, phụ nữ hãy bỏ lại sự ngượng ngùng, bị động. Bởi trên giường là thế giới của hai người, là nơi tình cảm và tình dùng cùng lúc thăng hoa. Đừng ngượng ngùng khi đây là một phần của tình yêu, là cách giữ hôn nhân hạnh phúc lâu bền. Và đừng bị động, bởi sự chủ động, đòi hỏi, thể hiện mong muốn của phụ nữ là thứ kích thích đàn ông mê mẩn nhất.

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Một người đàn bà quyến rũ khiến đàn ông “khuất phục” là người ra ngoài phòng khách thì nền nã, nhưng lên giường thì phải có chút hư hỏng, lẳng lơ với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà quyến rũ khiến đàn ông “khuất phục” là người ra ngoài phòng khách thì nền nã, nhưng lên giường thì phải có chút hư hỏng, lẳng lơ với chồng. Biết chồng muốn gì, cũng đòi hỏi chồng thứ mình muốn. Thế thì đàn ông chẳng bao giờ thôi mê đắm.

Những suy nghĩ về công việc

Người ta cho rằng gian bếp là nơi chủ chốt để phụ nữ giữ gia đình ấm êm. Vậy thì phòng ngủ là nơi đàn bà dùng để giữ chân đàn ông cả đời. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, hâm nóng tình cảm, thăng hoa tình dục. Vì thế, một khi bước lên giường, phụ nữ hãy bỏ hết những suy nghĩ về công việc bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Lúc này, hãy dành thời gian sinh hoạt vợ chồng, hỏi han một ngày của nhau thế nào, trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn.

Người vợ thông minh luôn biết cách biến phòng ngủ thành thế giới mà đàn ông khao khát mỗi khi đi xa vợ. Họ không chỉ gạt bỏ hết những căng thẳng của chồng khi lên giường mà còn cho chồng cảm giác thoải mái bằng cách xoa bóp, dịu dàng vuốt ve, hài hước kể chuyện.

Những bộ đồ luộm thuộm, cơ thể chưa sạch sẽ

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Dù là vợ chồng nhưng phụ nữ càng phải chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là khi trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Dù là vợ chồng nhưng phụ nữ càng phải chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là khi trên giường. Có một sự thật là đàn ông luôn yêu bằng mắt, bị kích thích bởi thị giác. Đặc biệt là ở phòng ngủ, nơi chốn không ngừng cho đàn ông những suy nghĩ nóng bỏng.

Vì thế, dù bạn bao nhiêu tuổi, có con hay chưa nhưng chỉ cần bước lên giường, nằm cạnh chồng thì hãy trút bỏ những bộ đồ luộm thuộm. Đàn ông không thích phụ nữ không tươm tất ăn mặc.

Hơn nữa, hãy luôn giữ cơ thể sạch sẽ khi nằm cạnh người đàn ông của mình. Đàn ông cũng để ý kỹ điều này.

3 thứ nhất định phải “mặc vào”

Bộ đồ lót gợi cảm

Trong tủ quần áo của phụ nữ có gia đình nên có những bộ đồ lót gợi cảm. Đừng đánh giá thấp trang phục nhạy cảm này và cho rằng đàn ông sẽ không chú ý. Ngược lại, đàn ông luôn để mắt tới những bộ đồ lót gợi cảm của phụ nữ, đặc biệt là khi ở trên giường.

Phụ nữ cũng đừng cho rằng đã lên giường với chồng quá quen thuộc rồi thì cần gì mặc nội y. Kỳ thực, phải cho đàn ông cảm giác muốn cởi mảnh vải nóng mắt trước mặt thì họ mới càng có kích thích và đam mê hơn trong cuộc yêu. Trong chuyện chăn gối, phụ nữ càng cần phải có chiêu trò “làm giá” như thế, gợi mở ham muốn chinh phục của đàn ông.

Mùi hương quyến rũ

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Một mùi hương dễ chịu, sạch sẽ, quyến rũ từ bạn tình cũng khiến họ say mê - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở trên giường, khướu giác của đàn ông cũng đặc biệt nhạy cảm hơn. Một mùi hương dễ chịu, sạch sẽ, quyến rũ từ bạn tình cũng khiến họ say mê. Vì thế, phụ nữ trước khi gần gũi nên chú ý đến mùi cơ thể. Có thể sử dụng các loại mùi hương từ nước hoa, sữa tắm, sữa dưỡng thể để tạo nên mùi cơ thể đặc biệt cuốn hút.

Câu từ gợi cảm, say mê

Người phụ nữ khôn ngoan biết cách “trò chuyện” với đàn ông khi làm chuyện ấy. Giọng điệu nhẹ nhàng, đôi lúc gợi tình, thốt ra những lời đàn ông muốn nghe. Thính giác của đàn ông cũng nhạy cảm trong lúc này, thậm chí là dễ bị kích thích nếu phụ nữ biết gợi mở ham muốn của họ.

Nếu không muốn bản thân ‘khổ hoài khổ mãi’, cô gái yếu đuối hãy nhanh chóng thoát khỏi 4 'sai lầm' chết người này

Nếu không muốn bản thân ‘khổ hoài khổ mãi’, cô gái yếu đuối hãy nhanh chóng thoát khỏi 4 'sai lầm' chết người này

Lắm lúc bạn nhận ra chính bạn cũng là một cô gái yếu đuối giữa cuộc đời. Vậy điểm yếu của bạn nằm ở đâu?

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