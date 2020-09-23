Dưới đây là những lý do khiến đàn ông ngoại tình chết mê chết mệt nhân tình, vợ chính chuyên nên biết để không còn tin tưởng chồng một cách mù quáng.

Người đàn ông phản bội thường mê mệt nhân tình vì ở người phụ nữ này có sức hấp dẫn mê người. Họ biết chủ động khi ở trên giường, biết đổi mới mỗi ngày để thu hút đối phương. Còn vợ chính chuyên thì lại đầu bù tóc rối vì trăm công ngàn việc. Thế nên đàn ông thường thèm của lạ hơn là người vợ tào khang ở nhà.

Nhân tình ai cũng ngọt ngào hơn vợ chính chuyên - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình biết nói lời ngọt ngào, biết lắng nghe khi đàn ông than vãn. Còn vợ thì lại càm ràm khiến chồng cảm thấy vô cùng áp lực. Cũng vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông có thể thư giãn. Họ còn cảm thấy tự hào vì nhân tình lúc nào cũng khen họ giỏi giang.

Nhân tình biết ăn mặc hở hang, thu hút

Vợ chính chuyên mỗi ngày quần quật với chuyện nhà cửa bếp núc nên nhiều người vô tình bỏ rơi bản thân. Họ không quan tâm vẻ ngoài của mình vì nghĩ ở nhà có làm đẹp cũng không để ai xem.

Những suy nghĩ này dần giết chết hôn nhân lúc nào không hay. Chồng cảm thấy chán nản khi nhìn vợ trong bộ dạng xấu xí đó. Thế nên đàn ông thường bị thu hút bởi những cô nàng ăn mặc đẹp đẽ, nóng nỏng.

Đàn bà nên biết làm đẹp để chồng bị lôi cuốn - Ảnh minh họa: Internet

Không quản lý đàn ông

Vợ thương chồng nên muốn quản lý, kiểm soát chồng 24/24. Còn nhân tình thì biết chiều chuộng, không quản lý đàn ông. Họ biết đàn ông ghét nhất cảm giác bị người khác kiểm soát. Một phần vì nhân tình không có danh phận nên lười phải quản lý chuyện của người khác. Phần còn lại là vì họ chỉ muốn vui chơi qua đường, chứ không có ý định gắn bó.

Biết phũ với đàn ông khi cần

Nhân tình biết phũ với đàn ông khi muốn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hư biết phũ với đàn ông khi cần. Vì vậy mà cánh mày râu say như điếu đổ. Còn vợ ở nhà luôn quan tâm, chiều chuộng nên dần khiến chồng cảm thấy chán. Đàn ông luôn bị thu hút bởi những cô nàng cá tính, tỏ ra bất cần.