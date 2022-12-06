Đây là kiểu ngoại tình hết sức nguy hiểm, họ nảy sinh tình cảm thật và có xu hướng gắn bó với đối tác. Mà khi có bất cứ chuyện gì thì họ không tâm sự với người bạn đời của mình mà tìm đến người họ có thể chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu.

Dù rằng mối quan hệ này không cần công khai nhưng họ vẫn trở về với người bạn đời thì nó cực kỳ nguy hiểm cho hôn nhân hai người. Bởi tới một lúc nào đó, họ sẽ tìm đến người này, thay vì bạn đời của mình trong những lúc cấp bách nhất, điều này chẳng hay ho chút nào. Về dần, hôn nhân của cũng sẽ nhanh chóng bị rạn nứt, tan vỡ.

Loại này thường xảy ra khi một người yêu người bạn đời của mình nhưng lại không thể kìm nén được ham muốn với người khác. Thường thì kiểu gian lận này là do hoàn cảnh, cơ hội thuận lợi.

Không phải mọi hành động không chung thủy đều có kế hoạch trước và là kết quả của việc không hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Có thể họ đang uống rượu hoặc theo một cách nào đó bị ném vào một cơ hội mà họ không lường trước được.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình tư tưởng, say nắng

Bề ngoài thì họ vẫn giữ được bỏ bọc hôn nhân nhưng trong lòng lại đi mộng tưởng đến người khác. Kiểu ngoại tình này sẽ là nỗi đau cho tất cả người trong cuộc và hiếm khi nó chuyển thành một mối quan hệ lâu dài, cam kết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình vì thể xác, dục vọng

Riêng tên gọi của nó cũng đã nói lên tất cả. Những người đàn ông ngoại tình thì thường thuê nhà nghỉ giá rẻ để vui vẻ với nhau nhưng không có sự gắn bó về cảm xúc, tình cảm. Ngoại tình vì tình dục chỉ đơn thuần là kiểu tìm người thỏa mãn nhu cầu xác thịt, không có gì hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình kiểu bóc bánh trả tiền

Tình một đêm hay những mối quan hệ chỉ trong thoáng chốc, cùng lắm là vài tuần, thường liên quan đến chất lên men, xảy ra với người lạ. Ở một nơi xa nhà và không dễ bị phát hiện, có sự đồng thuận của cả hai bên về việc đây sẽ chỉ là một "phi vụ" có thời hạn.