Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh

Phụ nữ yêu 09/10/2022 12:38

Nếu phụ nữ được mệnh danh là "sinh vật khó hiểu nhất" thì ngược lại, đàn ông chính là "sinh vật dễ thay đổi nhất". Có thể bản chất họ không phải người lăng nhăng, nhưng họ lại chẳng thể vượt qua cám dỗ từ những người phụ nữ khác.

Nhiều người đàn ông đứng trước mặt phụ nữ luôn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thích đứng về phía công lý, bảo vệ lẽ phải,... thế nhưng ai biết đâu được sau này chính họ lại làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình. Có thể bản chất họ không phải người lăng nhăng, nhưng họ lại chẳng thể vượt qua cám dỗ từ những người phụ nữ khác. 

Thế nên các chuyên gia tâm lí khuyên rằng khi chọn người yêu nhất định đừng chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà phải cân nhắc thật kỹ. Nếu yêu phải người đàn ông thuộc 1 trong 5 kiểu sau, bạn nhất định phải đề phòng thói lăng nhăng, ngoại tình của anh ta.

Người đàn ông "đẹp mã", hào nhoáng bên ngoài

Chẳng cần nói cũng biết những người đàn ông đẹp trai, bảnh bao luôn được rất nhiều phụ nữ để ý, yêu thích. Đó cũng là một lợi thế cho họ trong việc đi tán tỉnh các cô gái. Nói chung là, cho dù họ không chủ động đi thả thính bất cứ ai thì cũng không tránh khỏi việc bị phụ nữ đeo bám. Đến lúc này, còn phải xem bản lĩnh của người đàn ông đó tới đâu. Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nếu những người đàn ông này không được tách ra khỏi những người phụ nữ kia thì khả năng họ ngoại tình, lăng nhăng là rất cao.

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thành đạt

Phụ nữ thường mơ ước có một tấm chồng ngoài yêu thương mình thì phải có tài chính vững mạnh đủ để làm chỗ dựa cho vợ con sau này. Thế nên là một người đàn ông thành đạt thì họ đã nắm chắc 50% số điểm trong mắt người phụ nữ rồi.

Những người đàn ông thành đạt luôn có một sức hút cực kỳ mãnh liệt đối với chị em phụ nữ, họ đẹp một nét đẹp của sự lao động, trí tuệ, bản lĩnh,... và còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Nếu là người đã có gia đình thì họ lại càng thu hút hơn nữa vì là người đàn ông từng trải, ít nhiều cũng rành... chuyện chăn gối. Thế nên mới có chuyện nhiều phụ nữ bất chấp tất cả để lao vào tán tỉnh người đàn ông thành đạt đã có gia đình. Cũng giống như đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, đàn ông thành đạt thường được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ vây quanh nên khó lòng vượt qua được cửa ải tình ái. Vậy nên nếu người yêu bạn là người giàu có, thành đạt thì bạn cần hết sức cảnh giác.

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông háo sắc

Đàn ông háo sắc thì chẳng cần phải bàn cãi gì thêm rồi. Đôi mắt và tâm trí của họ lúc nào mà chẳng đặt ở những cô gái đẹp. Tóm lại, chỉ cần là người đẹp và đẹp hơn vợ hoặc người yêu của họ hiện tại là đủ để khiến họ chú ý. Ở bên cạnh những người như vậy sẽ khiến bạn thất vọng, khổ sở, không thể nào tin tưởng được. 

Đối với những người đàn ông này thì tình cảm mà họ dành cho bạn cũng dễ lung lay y như lập trường của họ vậy. Họ chẳng bao giờ có chính kiến, ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng nghe theo rồi về làm khổ vợ con. Thậm chí đến người thân của họ, họ còn chẳng bảo vệ được huống gì để bạn tin tưởng giao phó cả đời!  Lấy phải người đàn ông như thế, bạn sẽ chỉ rước đau khổ, tủi hờn vào thân mà thôi. 

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích của lạ

Nếu như đàn ông háo sắc hướng về những người phụ nữ đẹp hơn bạn thì đàn ông thích của lạ thậm chí không cần biết đẹp hay xấu, chỉ cần lạ và khiến họ có hứng thú thì họ sẵn sàng 'có mới nới cũ' ngay. Những người này có xác suất ngoại tình rất cao nên đặt niềm tin vào họ thì bạn sẽ phải đánh cược cả hạnh phúc của mình đấy. 

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thiếu quyết đoán, ba phải

Đối với những người đàn ông này thì tình cảm mà họ dành cho bạn cũng dễ lung lay y như lập trường của họ vậy. Họ chẳng bao giờ có chính kiến, ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng nghe theo rồi về làm khổ vợ con. Thậm chí đến người thân của họ, họ còn chẳng bảo vệ được huống gì để bạn tin tưởng giao phó cả đời!  Lấy phải người đàn ông như thế, bạn sẽ chỉ rước đau khổ, tủi hờn vào thân mà thôi. 

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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