5 hành động đàn ông nào cũng thèm khát ở vợ khi "lâm trận", số 1 khiến nhiều người đỏ mặt

Một màn dạo đầu nóng bỏng là điều cần thiết khi bắt đầu chuyện phòng the . Khi bạn chuẩn bị một màn dạo đầu mãn nhãn sẽ như một khúc nhạc đưa chàng vào cảm xúc kích thích cực độ. Những cái vuốt ve hay những đường cong nóng bỏng lúc ẩn lúc hiện sẽ khiến chàng rạo rực phải lao vào nàng ngay thôi.

Bạn có thể thử một tí mới mẻ bằng oral sex để kích thích chàng. Trước tiên bạn phải biết vui đùa và vuốt ve của quý của chàng. Điều đó sẽ khiến chàng càng trân trọng bạn hơn. Vì bạn có thể chạm đến thứ thầm kín của chàng.

Chuyện ấy là một trong những yếu tố giúp quan hệ vợ chồng thêm thăng hoa, thêm lửa yêu và thêm hiểu nhau hơn. Với cách quan hệ chuyện ấy lặp đi lặp lại chỉ một vài tư thế phổ biến không những khiến bạn trở nên nhàm chán mà còn giảm bớt hứng thú từ nửa kia. Điều này khiến cho chuyện phòng the chẳng còn gì là thú vị. Vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế qua hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế quan hệ chuyện ấy qua mạng internet.

Đừng chỉ yêu, hãy giao tiếp với đối phương

Trong cuộc yêu, quan trọng nhất vẫn là 2 người đồng cảm xúc và hiểu nhau. Đó mới là tâm trạng khiến cả hai có một cuộc yêu tuyệt vời và yêu nhau hơn. Giao tiếp không chỉ bằng lời mà còn là bằng ánh mắt và những cử chỉ ân cần, dịu dàng. Điều này giúp cả hai đều cảm nhận được tâm lý của nhau và có những hành động âu yếm phù hợp.

Tốt nhất bạn nên chủ động trò chuyện với chàng để đưa ra các lời đề nghị hoặc hỏi chàng đang cảm thấy như thế nào. Bạn không phải là 1 bức tượng gỗ, do đó hãy lên tiếng nhẹ nhàng để mình được hiểu chồng mình nhiều hơn.

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Thoải mái và thả lỏng cả tinh thần lẫn cơ thể

Một khi đã là người yêu hay vợ chồng với nhau thì không có gì phải ngại cả. Nhiều chị em sẽ cảm thấy ngại lần đầu, nhưng ngại nhiều lần sau mà tiết chế cảm xúc sẽ gây mất hứng cho nửa kia. Hãy nói không với ngại ngùng e thẹn. Việc ngại ngùng xấu hổ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đã vào cuộc yêu, hay thả lỏng mọi thứ. Và cuối cùng tận hưởng cuộc yêu 1 cách trọn vẹn nhất.