5 chiêu kinh điển đàn ông có vợ nào cũng dùng để lừa gạt phụ nữ khác lên giường với mình

Phụ nữ yêu 14/09/2018 14:27

Đây là 5 chiêu thức kinh điển đàn ông ngoại tình nào cũng dùng để mồi chài, lừa gạt phụ nữ khác lên giường với mình. Chị em hãy cẩn thận.

Chỉ với những chiêu thức vô cùng đơn giản, rất nhiều đàn ông có vợ dễ dàng tìm thấy sự thương cảm, tình yêu từ những cô gái trẻ người non dạ. Để rồi, chính họ cũng không biết rằng ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ bất chính thì mình đã bị đối phương lừa gạt.

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Ngày chấp nhận lời yêu của đàn ông đã có vợ, bạn đã tự trói chân vào vào những bất hạnh vô tận - Ảnh minh họa: Internet

1. Hiện tại anh và vợ đã ly thân, chờ ngày ra tòa

Đàn ông đã có vợ muốn giấu việc mình đã kết hôn rất khó, tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể ra vẻ đáng thương trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cách dễ dàng, đơn giản nhất chính là nói rằng mình và vợ hiện đang ly thân, chờ đợi ngày kết thúc những thủ tục ly hôn để có thể sống đời độc thân.

Vì tin tưởng vào tương lai người tình vẽ ra, tin tưởng rồi một mai mình sẽ đường đường chính chính sánh vai bên người đàn ông tử tế và yêu thương mình chân thành nên phụ nữ cứ "đâm đầu" mà yêu bất chấp. Nào ngờ, ngày chấp nhận lời yêu của đàn ông đã có vợ, bạn đã tự trói chân vào vào những bất hạnh vô tận.

2. Hôn nhân của anh là nhưng chuỗi ngày cô đơn, không hạnh phúc

“Anh không hạnh phúc”, “anh cô đơn mỗi đêm”, “rồi anh sẽ ly hôn sớm thôi”… là những câu nói mang tính “mồi chài” vô cùng hiệu quả. Họ tỏ ra mình là người đàn ông thất bại trong hôn nhân, đang sống hoài sống phí bên một người vợ khiến mỗi ngày về nhà là một cực hình.

Họ khiến lòng trắc ẩn nơi người phụ nữ được đánh thức, khiến nàng dù biết là sai, biết nếu dấn thân làm nhân tình thì là người có lỗi nhưng lại vì thương mà không thể dừng lại.

5 chiêu kinh điển đàn ông có vợ nào cũng dùng để lừa gạt phụ nữ khác lên giường với mình - Ảnh 2
Đàn ông có vợ dùng lời này để khiến phụ nữ tự huyễn hoặc mình là tất cả, là duy nhất, là người chiến thắng trong mối quan hệ tay ba này - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ anh thua kém em mọi điều

Câu nói này đồng nghĩa với lời khẳng định tất cả mọi thứ ở bạn đều hơn hẳn vợ anh ta. Đàn ông có vợ dùng lời này để khiến phụ nữ tự huyễn hoặc mình là tất cả, là duy nhất, là người chiến thắng trong mối quan hệ tay ba này.

Chàng dấy lên sự đố kỵ, tâm lý chiếm hữu để một khi đã dành tình cảm cho họ phụ nữ sẽ dễ dàng lên giường, ra sức nuông chiều để nhanh chóng có được họ hơn.

4. Giá mà anh gặp em sớm hơn

Sự nuối tiếc, buồn thương thể hiện quá rõ trong những lời như xát muối vào lòng mọi cô gái này. Đàn ông có vợ giả vờ tiếc rẻ vì mình đã không gặp được người phụ nữ đến sau trước khi gặp, yêu và cưới vợ.

Họ quên mất rằng, người vợ đầu ấp tay gối đã dành cả thanh xuân với những ngày tươi đẹp nhất cho họ. Giờ đây, khi đã chán, khi đã có ham muốn được ăn “của lạ” những người chồng tệ bạc lại có thể chối bỏ tất cả những gì mình đã có với vợ.

5 chiêu kinh điển đàn ông có vợ nào cũng dùng để lừa gạt phụ nữ khác lên giường với mình - Ảnh 3
Giờ đây, khi đã chán, khi đã có ham muốn được ăn “của lạ” những người chồng tệ bạc lại có thể chối bỏ tất cả những gì mình đã có với vợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Anh sống với vợ chỉ vì con

Vâng, nếu không vì đã có con chung với nhau, nếu không sợ khiến con cái phải chịu tổn thương, vì muốn giữ cho con một gia đình đủ đầy thì anh đã bỏ vợ từ lâu. Đàn ông ngoại tình muốn nhân tình tự hiểu rằng, mối quan hệ của họ chỉ có thể lén lút, không thể công khai. Rằng họ đang phải chịu khổ vì con cái của mình, rằng họ là một người cha đàng hoàng tử tế. Và tất nhiên, với người tử tế như thế bảo sao phụ nữ nào cũng muốn yêu thương.

 

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