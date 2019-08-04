5 câu NỊNH CHỒNG chị em phải THUỘC LÀU để chồng yêu cả đời

Đàn ông dù tài năng, giỏi giang đến mấy cũng khó tránh khỏi những thiếu sót, cũng có những khuyết điểm. Vậy nhưng, phụ nữ khôn ngoan sẽ không chấp nhặt, chì chiết hay chê bai những điều chưa hoàn hảo nơi chồng. Họ ghi nhận những điểm mạnh nơi đối phương, khen ngợi hết lời để chồng phát huy thế mạnh của anh ấy.

Nịnh chồng chính là cách giữ chồng nhàn tênh nhưng hiệu quả nhất. Thế nên chị em hãy thuộc lòng 5 câu nói đàn ông thích nghe nhất này để hôn nhân viên mãn ấm êm, cả đời hạnh phúc.

Với những điều chưa biết, không biết, phụ nữ đừng ngần ngại hỏi chồng, xin ý kiến từ anh ấy. Dẫu không phải là cuốn bách khoa toàn thư nhưng những lời đóng góp của chồng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống, công việc.

Đừng tiết kiệm lời khen với chồng, bởi càng được khen ngợi đàn ông càng thấy họ được vợ đánh giá cao, là một phần không thể thiếu trong đời bạn.

Trước những quan điểm, nhận định của chồng, phụ nữ hãy dành lời khen cho anh ấy. Dám chắc chàng sẽ thấy vui vẻ, hãnh diện vô cùng.

Chẳng cần được người khác công nhận, chỉ cần được vợ khen thì người chồng nào cũng vui - Ảnh minh họa: Internet

3. “Anh diễn viên này đẹp trai quá, nhưng vẫn không bằng chồng em”

Đàn ông không thích bị mang ra so sánh, nhưng nếu so sánh theo chiều hướng tích cực thì chàng lại thích vô cùng. Được vợ khen đẹp trai hơn cả diễn viên sẽ làm anh ấy phấn khích, vui vẻ và càng tự tin hơn về vẻ ngoài của mình.

Đúng như câu nói cái đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình. Chẳng cần được người khác công nhận, chỉ cần được vợ khen thì người chồng nào cũng vui cả ngày.

4. “Chồng em chu đáo quá, làm em cảm động muốn rơi nước mắt đây này”

Thay vì trách hờn chồng vô tâm, hời hợt và không hiểu mình phụ nữ hãy hướng dẫn anh ấy cách để thay đổi. Đừng ngại nói với chồng về những mong muốn của bản thân, nhờ thế chàng sẽ biết chính xác điều cần làm.

Để khích lệ đàn ông trở nên tâm lý, tình cảm hơn phụ nữ hãy khen ngợi anh ấy trong từng chi tiết nhỏ. “Chồng em chu đáo quá”, “sao anh tâm lý quá vậy”, “sao anh biết em thích thứ này hay vậy”, “em cảm động quá đây này” là những câu nịnh chồng khiến anh ấy hân hoan vô cùng.

Hãy khen ngợi chồng vì anh ấy đã là một người cha tuyệt vời, một người chồng tử tế - Ảnh minh họa: Internet

5. “Anh là một người cha tuyệt vời”

Làm cha, làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng, cũng chưa bao giờ ngớt áp lực. Tất nhiên, chồng dù có khéo léo đến mấy cũng không thể chăm con khéo như phụ nữ. Thế nhưng, chị em đừng phủ nhận những cố gắng của chồng trong việc cùng vợ nuôi dạy, chăm sóc con cái.

Phụ nữ hãy khen ngợi chồng vì anh ấy đã là một người cha tuyệt vời, một người chồng tử tế.