Phụ nữ thất bại trong hôn nhân, có thể bỏ chồng nhưng đừng xuẩn ngốc bỏ 3 thứ này

Phụ nữ có thể bỏ chồng nhưng chẳng ai có thể bỏ đi nhúm ruột mình đã mang nặng đẻ đau, đã khổ cực chăm sóc, dốc lòng yêu thương. Dẫu đã cạn tình cạn nghĩa với chồng chị em cũng đừng làm ngơ trước con cái. Bởi lẽ, chồng hôm nay là của mình, mai đã có thể là chồng của người khác. Tuyệt nhiên, con cái mãi là ruột thịt, là tình thân không thể chia lìa.

Bỏ chồng, giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng phụ nữ ly hôn chớ quên mang theo 3 thứ này trước khi kéo vali rời đi.

Vậy nên, bước chân khỏi cuộc hôn nhân thất bại, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải mang theo đứa con của mình.

Đàn ông dù khéo léo, tỉ mẩn đến mấy cũng chẳng thể chăm sóc, nuôi dạy con cái khéo léo bằng phụ nữ. Ly hôn, dù khổ cực đến mấy phụ nữ nhất định phải giành cho bằng được quyền nuôi con. Chỉ khi sống với mẹ, đứa trẻ mới được bù đắp những thiệt thòi khi lớn lên trong một gia đình không tròn vẹn.

2. Tiền bạc

Phụ nữ đừng vì sĩ diện mà mạnh miệng tuyên bố “tôi sẽ ra đi trong tay trắng, không lấy bất cứ thứ gì từ anh”, cũng đừng dại khờ lớn tiếng “tôi không cần anh chu cấp cho con đồng nào cả”. Hãy nhớ rằng, cuộc sống sau ly hôn sẽ khốn khó trăm bề, sẽ khiến bạn mệt nhoài với cơm áo gạo tiền trước khi ổn định mọi thứ.

Người xưa có câu “của chồng công vợ”, luật pháp cũng có quy định về tài sản được hình thành sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Bạn hãy đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình và con, hãy đòi hỏi người đàn ông kia có trách nhiệm chu cấp cho con và chia tài sản cho mình.

Bạn chẳng việc gì phải ra đi tay trắng, phải tự hành hạ mình trong nghèo khó, thiếu thốn trong khi bạn hoàn toàn xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy.

3. Lòng tự tôn

Nếu đã chấp nhận chia ly, đã nói lời tiễn biệt phụ nữ đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, người đàn ông đã cũ. Quá khứ với đớn đau, thương tổn dù có khiến bạn mệt nhoài thì cũng hãy quên chúng đi.

Cũng vậy, phụ nữ ly hôn đừng trách cứ, nói xấu người chồng cũ. Bởi lẽ, phụ nữ có lòng tự tôn sẽ cầm lên được đặt xuống được, không bi lụy, cũng chẳng dại dột hạ bệ chồng cũ chỉ để “sướng miệng”. Hãy để chồng cũ phải kiêng nể, tôn trọng người phụ nữ đã từng là vợ của họ.

Nỗ lực không ngừng để hoàn thiện chính mình, sở hữu cuộc sống an vui, hạnh phúc mới là điều mà mọi phụ nữ sau ly hôn cần làm để dư sức kiêu hãnh với đời.