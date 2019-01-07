4 thứ phụ nữ sẽ mất đi mãi mãi sau khi sinh con, dẫu có tiền cũng không lấy lại được!

Một người chồng tốt sẽ nhận ra những mất mát này mà bù đắp cho vợ, trong khi chồng tồi lại dửng dưng như không khiến phụ nữ tổn thương đến tận cùng...

Thế rồi, kể từ khi bước chân vào hôn nhân, bắt đầu hành trình làm mẹ. Đâu còn vòng eo son rỗi, cũng chẳng còn kiêu kỳ trên đôi giày cao gót. Lúc này, phụ nữ phải đón nhận những thay đổi đáng sợ ngay trên chính cơ thể mình. Những vết rạn chằng chịt trên bụng, chiếc eo thon giờ đã ngấn mỡ chính là sự thật phũ phàng mà bất cứ phụ nữ sau sinh nào cũng phải đón nhận.

Phụ nữ dù ngu ngốc hay khôn ngoan, nghèo khó hay giàu có đều tự ý thức được việc làm đẹp . Họ không tiếc tiền bạc, thời gian và công sức để khiến bản thân trở nên hấp dẫn, cuốn hút và gợi cảm nhất trong mắt người khác. Đôi khi, họ làm đẹp đơn giản là để bản thân có thể tự tin hơn khi bước chân ra đường.

Phụ nữ có con dù muốn cũng chẳng thể vô tư, hồn nhiên như thuở còn son - Ảnh minh họa: Internet

Vô tư, hồn nhiên

Thuở độc thân phụ nữ có thể vô lo vô nghĩ, sống hôm nay chẳng cần tính toán đến ngày mai. Thế nhưng, sau khi có con họ dần phải trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Những mệt mỏi khi chăm con nhỏ, lúc con ốm đau phải thức trắng đêm để chăm bẵm trong khi chồng vẫn ngủ say trên giường khiến chị em chạnh lòng đến khó tả.

Hơn nữa, những hóa đơn chất chồng, những việc nhà phải gánh khiến phụ nữ trở nên mệt mỏi, căng thẳng tận cùng. Khi ấy, phụ nữ có con dù muốn cũng chẳng thể vô tư, hồn nhiên như thuở còn son.

Quá trình mang thai, sinh đẻ, nuôi dạy con cái khiến sức khỏe của chị em bị bào mòn dần - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, cứ mỗi lần sinh con chị em sẽ bị giảm đi 2 năm tuổi thọ. Phụ nữ sinh càng nhiều con sẽ càng nhanh lão hóa, tuổi thọ càng rút ngắn. Đây là lý do vì sao vợ chồng dù cùng tuổi nhưng người vợ bao giờ cũng trông già dặn hơn chồng.

Hơn cả, quá trình mang thai, sinh đẻ, nuôi dạy con cái khiến sức khỏe của chị em bị bào mòn dần. Nếu chồng không sớm sớt chia, hỗ trợ vợ trong việc nhà, dạy con thì phụ nữ càng thêm khổ, sức khỏe càng suy giảm đáng kể.

Người mẹ có con nhỏ vì quá bận rộn, vì dốc cạn lòng với gia đình mà quên mất rằng mình còn cuộc đời riêng cần được tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Những mối quan hệ

Nếu đàn ông sau khi có con vẫn có thể thảnh thơi tụ tập bạn bè, trà dư tửu hậu thì phụ nữ nào được như thế. Họ bận rộn với mớ bòng bong bỉm, sữa của con mà chẳng còn chút thời gian nào cho chính mình, cho các mối quan hệ thân thiết .

Hơn cả, người mẹ có con nhỏ vì quá bận rộn, vì dốc cạn lòng với gia đình mà quên mất rằng mình còn cuộc đời riêng cần được tận hưởng.