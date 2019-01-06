Không ngờ đây lại là mẫu phụ nữ 'ĐẮT GIÁ' nhất trong mắt đàn ông

Gợi cảm nhưng không lả lơi

Họ ăn mặc đủ thanh lịch, đúng hoàn cảnh và hở vừa đủ. Sự nửa kín nửa hở, nửa che nửa đậy ấy mới gợi lên nơi đàn ông ham muốn khám phá, chinh phục, khiến chàng dù cứng đầu đến mấy cũng bị hạ gục.

Cô nàng hài hước có thừa sự thông minh, duyên ăn nói để người khác phải mở lời, từ đấy pha trò để xua tan mọi ưu phiền nơi đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Hài hước

Phụ nữ thông minh trên đời không thiếu, nhưng phụ nữ hài hước lại không dễ tìm. Cuộc sống đã có quá nhiều mệt mỏi, lo toan nên thứ đàn ông cần là cảm giác vui vẻ, thoải mái khi kề cận. Tất nhiên, cô nàng hài hước có thừa duyên ăn nói để người khác phải mở lời, từ đấy pha trò để xua tan mọi ưu phiền nơi đối phương.

Nàng không đánh giá, không dò xét, càng không khuyên bảo mà chỉ lắng nghe và chia sẻ. Chính sự thấu cảm, tinh tế ấy là chất gây nghiện với bất cứ đàn ông nào.

Phụ nữ càng bí ẩn, càng có nhiều bí mật đàn ông càng bám riết không buông - Ảnh minh họa: Internet

Bí ẩn, có những bí mật

Cách để khiến đàn ông càng tiếp xúc càng quyến luyến, càng yêu càng say mê chính là đừng nói hết những gì bạn nghĩ trong đầu với chàng. Nếu yêu mà nói hết thì chẳng còn gì để chinh phục, khiến đàn ông nhanh chán và lãng quên chính mối tình đẹp mà khó lắm họ mới sở hữu.

Hãy giấu bớt tình cảm mình dành cho đối phương vào lòng, hờ hững nhưng không quá xa cách, chia sẻ vừa đủ chứ không tiết lộ mọi thứ về đời mình. Phụ nữ càng bí ẩn, càng có nhiều bí mật đàn ông càng bám riết không buông.

Hình dáng vợ ngày ngày tất bật nơi căn bếp để chuẩn bị bữa cơm gia đình chính là điều đàn ông nào cũng muốn nhìn thấy khi về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Biết nấu ăn

Chẳng cần nấu ngon như đầu bếp, cũng không cần phải giỏi tề gia nội trợ. Bạn có thể vụng về, ẩu tả nhưng hình dáng vợ ngày ngày tất bật nơi căn bếp để chuẩn bị bữa cơm gia đình chính là điều đàn ông nào cũng muốn nhìn thấy khi về nhà.

Gian bếp không chỉ là nơi để nấu ăn mà còn là cách phụ nữ hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng những mâm cơm dung dị. Nơi đấy, hai bạn có thể nói cho nhau nghe về những vui buồn, mệt mỏi trong ngày mà ủi an, tâm sự cùng nhau.

Chưa kể, một người phụ nữ biết nấu ăn sẽ khiến đàn ông an tâm hơn khi cô ấy làm mẹ. Bởi lúc ấy, nàng có thể nấu cho con những bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng và an toàn cho bé. Bữa cơm nhà cũng là bài học dạy con về tình thân giá trị nhất.