3 bài học xương máu đàn bà 50 nhắc nhớ đàn bà 30, ai không đọc sẽ tiếc cả đời

Phụ nữ yêu 31/12/2018 15:07

Đời đàn bà, đừng bao giờ bỏ qua 3 bài học đắt giá này kẻo hậu vận dẫu có hối tiếc cũng không thể thay đổi được gì.

Thời gian là hữu hạn, thế nên, đàn bà 30 hãy khắc cốt ghi tâm 3 bài học đắt giá này của đàn bà 50 để nửa đời sau không phải ngậm ngùi nuối tiếc.

3 bài học xương máu đàn bà 50 nhắc nhớ đàn bà 30, ai không đọc sẽ tiếc cả đời - Ảnh 1
Chỉ cần được sống là chính mình, khỏe mạnh và không phiền lụy đến con cái đã là điều rất đáng để tự hào - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng vô tâm với sức khỏe của mình

Khi 30, đàn bà còn trẻ nên họ mặc sức phí hoài sức khỏe bằng những thói quen xấu. Uống rượu bia, thức quá khuya hay ăn thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, lười ăn rau củ chính là sai lầm tai hại rất nhiều đàn bà mắc phải.

Đàn bà 50 không như thế, họ luôn để tâm đến sức khỏe của bản thân, đến những niềm vui bé mọn và hứng khởi với công việc mình đang đeo đuổi. Họ không đi làm chỉ để kiếm thật nhiều tiền mà đi làm vì đang được sống với đam mê của mình.

Khi về già đàn bà 30 sẽ hiểu, chỉ cần được sống là chính mình, khỏe mạnh và không phiền lụy đến con cái đã là điều rất đáng để tự hào.

3 bài học xương máu đàn bà 50 nhắc nhớ đàn bà 30, ai không đọc sẽ tiếc cả đời - Ảnh 2
Đàn bà đã làm mẹ nên nhớ rằng, bạn cho càng ít con cháu càng hiền minh, đừng hại đời chúng bằng sai lầm của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng cho con cháu quá nhiều

Rất nhiều bậc cha mẹ cứ nói với con cái rằng “ba mẹ làm bây giờ là để cho các con sau này” mà không biết được tai hại của câu nói ấy. Khi đã biết rằng tất cả tài sản cha mẹ đang có sẽ thuộc về mình thì con cái sẽ sinh tâm lý ỷ lại, lười lao động. Chúng mặc cho bố mẹ quần quật làm việc kiếm tiền, cho bản thân được quyền được hưởng thụ, cung phụng. Đàn bà đã làm mẹ nên nhớ rằng, bạn cho càng ít con cháu càng hiền minh, đừng hại đời chúng bằng sai lầm của chính mình.

Vậy nên, ngay từ bây giờ đàn bà 30 hãy bỏ ngay tư tưởng ấy ra khỏi đầu. Dù có già đi, đàn bà nhất định phải giữ lại cho mình chút tiền phòng thân. Để dù con cháu có bất hiếu thì bạn vẫn có thể tự lo cho mình, không sống bám, càng không lệ thuộc bất cứ ai.

3 bài học xương máu đàn bà 50 nhắc nhớ đàn bà 30, ai không đọc sẽ tiếc cả đời - Ảnh 3
Đừng chờ đợi để được làm những điều mình muốn, đừng chờ đến khi 50 mới hối tiếc vì thuở 30 mình đã không dám sống thật - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng chờ đợi để được làm điều mình muốn

Đừng chờ đến khi con lớn mới dám du lịch đến nơi bạn ước ao được đặt chân đến. Đừng nhịn ăn nhịn mặc vì chồng vì con mà hi sinh tất cả, đến chiếc đầm đẹp cũng chẳng dám mua cho mình. Đừng vì sợ mất lòng mẹ chồng mà không dám phản ứng trước những yêu cầu, đòi hỏi vô lý. Cũng đừng chờ đến khi có tiền mới báo hiếu mẹ cha.

Đến khi con cái trưởng thành bạn đã chẳng còn sức để khám phá những vùng đất mới. Khi có tiền bạn cũng chẳng còn vòng eo son rỗi để mặc những chiếc đầm ôm sát khoe vóc dáng đẹp. Khi đã già bạn sẽ chẳng thể thay đổi nếp sống đã cũ của gia đình chồng. Khi cha mẹ ruột mất đi bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội quan tâm, chăm sóc họ nữa.

Đừng chờ đợi để được làm những điều mình muốn, đừng chờ đến khi 50 mới hối tiếc vì thuở 30 mình đã không dám sống thật.

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