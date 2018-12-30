Chỉ đàn ông nông cạn mới xếp vợ con mình sau đàn bà trong thiên hạ

Phụ nữ yêu 30/12/2018 10:30

Đàn ông dù khôn ngoan hay nông cạn cũng phải nhớ rằng, bạn chỉ cần tử tế với người ngoài nhưng nhất định phải đối tốt với vợ con, gia đình.

Rất nhiều đàn ông đối tốt với cả thiên hạ nhưng khi về nhà lại gắt gỏng, vô tâm với vợ con mà không hiểu rằng trên đời này họ chỉ cần đối tốt với 3 người này là đủ:

Chỉ đàn ông nông cạn mới xếp vợ con mình sau đàn bà trong thiên hạ - Ảnh 1
Gia đình, với cha mẹ và các anh chị em sẽ luôn kề vai sát cánh cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ

Đàn ông đừng sống vì bạn bè, vì các mối quan hệ xã hội nhiều quá. Bởi lẽ, bạn bè có thể bên bạn khi sang giàu, vinh hoa nhưng khi bạn sa cơ thất thế nhìn lại sẽ chẳng có ai bên mình. Thế nhưng, gia đình, với cha mẹ và các anh chị em sẽ luôn kề vai sát cánh cùng bạn.

Dù bạn có tung hoành ngang dọc thì với gia đình, bạn vẫn bé bỏng, cần được bao bọc như ngày thơ bé. Gia đình là nơi có những người sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, chấp nhận thứ tha mọi lỗi lầm và chung tay khắc phục những hậu quả mà bạn gây ra. Cả đời vẫn mãi như thế.

Chỉ đàn ông nông cạn mới xếp vợ con mình sau đàn bà trong thiên hạ - Ảnh 2
 Đừng dại dột nghĩ rằng vợ đã là của mình thì có mất đi đâu mà sợ, bởi lẽ nếu đàn ông càng vô tâm đàn bà càng chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ

Với những đàn bà ngoài kia, đàn ông chỉ cần giữ mối quan hệ ở mức xã giao an toàn. Đừng quá lạnh nhạt, cũng đừng quá vồn vã. Người bạn cần thể hiện sự galant, chu đáo và dịu dàng chính là người vợ đang ở nhà đầu tắt mặt tối với hàng tá công việc không tên để vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Đấy mới là người đàn ông phải dành những lời nói ngọt ngào, dịu dàng và phải thầm cảm ơn những hi sinh thầm lặng của họ. Đừng dại dột nghĩ rằng vợ đã là của mình thì có mất đi đâu mà sợ, bởi lẽ nếu đàn ông càng vô tâm đàn bà càng chết tâm. Chờ đến khi lòng cô ấy đã nguội lạnh thì có dùng dầu để đun cũng chẳng thể rã đông trái tim lạnh buốt.

Hơn cả, nếu đàn ông vì đàn bà xa lạ mà phụ bạc vợ hiền thì khi ấy anh ta không chỉ đánh mất danh dự, đạo đức mà còn mất cả lòng tự trọng.

Con cái

Nếu hôn nhân là chuyện của hai người thì con cái là mối quan tâm chung của cả gia đình. Thuở son rỗi bạn có thể sống ích kỷ, ham chơi bao nhiêu cũng được nhưng khi đã có con hãy là một người cha trách nhiệm. Hãy bớt thời gian chén thù chén tạc với chiến hữu để về nhà ăn cùng con bữa cơm gia đình. Hãy bớt thời gian chơi game để dạy con học, chơi cùng con.

Thay vì dán mặt vào tivi hay than vãn đi làm cả ngày về chỉ muốn nghỉ ngơi, đàn ông hãy nhín chút thời giờ để tâm sự tỉ tê với con. Bởi lẽ, con cái không chỉ là ruột thịt mà còn là tài sản vô giá của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào. 

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