3 món quà đắt giá đàn ông chỉ dành tặng cho người phụ nữ họ yêu thật lòng

Một người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ sẽ không tiếc mà dành tặng bạn đời 3 món quà vô giá này.

Chàng hiểu rằng, chẳng cần lời hay ý đẹp, cũng không cần món quà hàng hiệu. Một chiếc ôm thật chặt từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc mềm đã có thể cho vợ cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay chồng. Đấy còn là sự khẳng định “em là của anh”, “anh luôn bên em không rời”.

Một người đàn ông chán vợ có thể viện lý do nằm xa nhau cho thoải mái, hôm nay đi làm về mệt chỉ muốn ngủ ngay mà từ chối chiếc ôm dành cho bạn đời. Thế nhưng, đàn ông yêu vợ luôn muốn ôm chầm lấy người phụ nữ của mình mọi lúc mọi nơi, nhất là khi lên giường đi ngủ.

Anh ấy không muốn vợ buồn, càng không muốn hôn nhân sứt mẻ nên sẵn lòng nhận lấy mọi thua thiệt về mình mà không hề toan tính hơn thua - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng, nhường nhịn

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, thế nên càng yêu thương vợ đàn ông càng không nỡ nặng nhẹ với vợ lời nào. Họ dành sự dịu dàng, nâng niu và trân trọng để đối đãi với bạn đời.

Dẫu có những khi bất đồng quan điểm, vợ chồng mâu thuẫn hay cự cãi họ thường chủ động nhận sai dẫu mình không hề có lỗi. Sự nhún nhường, nhẫn nại ấy xuất phát từ tình yêu thương dành cho vợ. Anh ấy không muốn vợ buồn, càng không muốn hôn nhân sứt mẻ nên sẵn lòng nhận lấy mọi thua thiệt về mình mà không hề toan tính hơn thua.

Chàng không ngại nắm lấy tay vợ khi tản bộ, hôn vợ âu yếm hay nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến mà chẳng sợ thiên hạ dị nghị - Ảnh minh họa: Internet

Không ngần ngại thân mật với vợ

Một khi đã thay lòng đổi dạ, tơ tưởng đến đàn bà khác hiếm đàn ông nào có thể ngọt ngào với vợ, huống gì thể hiện sự thân mật chốn đông người. Khi ấy, người chồng luôn giữ khoảng cách khi xuất hiện cùng vợ, thậm chí cố tình giấu nhẹm cô ấy trước các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Trái ngược, đàn ông yêu vợ luôn muốn thể hiện tình cảm mình dành cho bạn đời. Chàng không ngại nắm lấy tay vợ khi tản bộ, hôn vợ âu yếm hay nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến mà chẳng sợ thiên hạ dị nghị, ghẹo trêu.