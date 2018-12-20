3 lý do đàn bà khôn ngoan không bao giờ chen chân vào hạnh phúc của đàn bà khác

Phụ nữ yêu 20/12/2018 17:24

Đàn bà với nhau, cùng một nỗi đau ai cũng thua thiệt, bất hạnh như nhau vậy thì hà cớ gì lại vì một gã đàn ông không ra gì mà làm cho nhau thương tổn...

Nàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng đàn ông thay lòng đổi dạ không đáng một xu, gã càng không bao giờ chịu ở yên bên bất cứ đàn bà nào vì bản chất lăng nhăng đã ăn sâu vào máu. Thế nên, dưới đây là 3 lý do đàn bà khôn không bao giờ dại dột đâm đầu vào một người đàn ông đã có vợ.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ tự biến mình thành kẻ dư thừa, càng không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba luôn là người thừa

Tình yêu, hôn nhân không bao giờ chấp nhận sự xuất hiện của người thứ ba. Ai yêu hay cưới cũng muốn mình là riêng, là duy nhất, cuối cùng của chồng. Thế  nên, đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ tự biến mình thành kẻ dư thừa, càng không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai của người khác.

Nàng hiểu rằng, gã đàn ông kia có thể yêu thương họ thật lòng, có thể bỏ vợ bỏ con mà chạy theo, sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được mình. Tuy nhiên, anh ta nào có thể đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý với họ cả đời. Hơn nữa, tội lỗi cướp chồng người sẽ dằn vặt họ cả đời, dẫu có ăn năn hối cãi cũng không thể nguôi ngoai, càng không được sống yên ngày nào.

3 lý do đàn bà khôn ngoan không bao giờ chen chân vào hạnh phúc của đàn bà khác - Ảnh 2
Nỗi sợ ấy sẽ gặm nhấm cuộc đời kẻ thứ ba đến tan nát, đàn  bà khôn đủ thông minh để không tự đưa mình vào khổ đau - Ảnh minh họa: Internet

Luôn lo sợ mình bị phản bội

Dùng mọi mưu kế, tính toan để giành được đàn ông của đàn bà khác nhưng họ nào dám an tâm anh ta là của riêng mình thật. Những mánh khóe qua mặt vợ để hẹn hò với nhân tình năm xưa, những lần nói dối không chớp mắt khiến đàn ông ngoại tình ngày càng có kinh nghiệm, càng đóng kịch giỏi hơn cả diễn viên.

Trong một mối quan hệ, nếu không có lòng tin ta luôn phải dè chừng, đề phòng để đối phương không làm điều gì phương hại đến mình. Bạn có thể cảnh giác với bạn bè, đồng nghiệp nhưng sao có thể làm thế với người đàn ông đầu ấp tay gối. Nỗi sợ ấy sẽ gặm nhấm cuộc đời kẻ thứ ba đến tan nát, đàn  bà khôn đủ thông minh để không tự đưa mình vào khổ đau.

3 lý do đàn bà khôn ngoan không bao giờ chen chân vào hạnh phúc của đàn bà khác - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan biết rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn, không phải sớt chia với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Không việc gì phải gieo bất hạnh lên đời người khác vì đàn ông tồi

Giật chồng có thể làm đàn bà phấn khích trên niềm vui chiến thắng nhất thời nhưng sẽ khiến họ khổ sở cả đời. Nhân quả nhãn tiền, làm điều xấu nhất định phải gặp quả báo. Đã là người, dù dại hay khôn cũng sợ phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi mình đã gây ra.

Có được gã đàn ông không đáng một đồng sẽ khiến bạn phải gánh lấy nhục nhã, ê chề vào người, làm đau thêm một đàn bà khác. Đàn bà khôn ngoan biết rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn, không phải sớt chia với bất cứ ai.

Không phải đàn ông, đây mới là thứ đàn bà khôn cả đời theo đuổi

Không phải đàn ông, đây mới là thứ đàn bà khôn cả đời theo đuổi

Nếu đàn bà dại chạy theo đàn ông để phải rước khổ đau vào người thì cả đời đàn bà khôn chỉ theo đuổi 3 thứ này.

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